Ministrul de Interne, Marcel Vela, și secretarul de stat Bogdan Despescu au prezentat vineri principalele rezultate obținute în primul semestru al acestui an de către structurile operative ale Poliției Române si ale Poliției de Frontieră.

"Pe lângă activitatea pe care o desfășurăm în combaterea epidemiei, Ministerul Afacerilor Interne, Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria, SIAS suntem implicați și în combaterea infracționalității. Așa cum am spus în această sală încă de la începutul mandatului meu, avem toleranță zero față de infracționalitate. (…) În urma evaluării rezultatelor obținute în ultimul semestru vă pot spune că, în România, am reușit, împreună, să avem un nivel mai scăzut de infracționalitate față de perioada similară din anul anterior”, a spus Marcel Vela, citat într-un comunicat de presă al MAI.

Chestorul-șef Bogdan Despescu a prezentat principalele rezultate din zona operativă obținute în luna iulie:

Destructurarea a 50 de grupări infracționale, dintre care 34 prin trimiterea în judecată a 95 de membri, de către unitățile de parchet;

Derularea a 97 de acțiuni operative, efectuarea a 480 de percheziții domiciliare, fiind cercetate 445 de persoane, 92 plasate sub control judiciar și 149 au fost reținute sau arestate preventiv;

20 de acțiuni operative și 168 de percheziții domiciliare pentru destructurarea grupărilor specializate în traficul de persoane și spălarea banilor. 41 de persoane au fost reținute sau arestate și 39 puse sub control judiciar;

Pe linia antidrog, în urma a peste 50 de acțiuni operative și 200 de percheziții, au fost reținute sau arestate 89 de persoane, iar alte 24 au fost plasate sub control judiciar;

25 de acțiuni operative și alte 108 percheziții, la grupări specializate în infracțiuni informatice. În aceste dosare, au fost reținute sau arestate 19 persoane și 29 plasate sub control judiciar;

Pentru recuperarea prejudiciilor produse prin activitatea infracțională a acestor grupări, s-au pus sechestre pe 60 de imobile, 26 de mașini de lux, s-au confiscat arme, aproape 10.000 de euro falsificați, laptopuri, stații de emisie – recepție, sute de cartușe, aur, 40 de mii de pachete de țigări de contrabandă și sume mari de bani în lei și în valută;

Au fost depistate 329 de persoane urmărite național și 42 de persoane urmărite internațional;

În domeniul criminalității economice, polițiștii au efectuat 530 de percheziții domiciliare. Față de 600 de persoane a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale, iar față de 100 de persoane au fost dispuse măsuri preventive (46 reținere, 21 arestare preventivă, 2 arest la domiciliu și 31 control judiciar). Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare totală de 51 de milioane de lei, dintre care 16 milioane de lei în numerar sau în conturi bancare și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 8 milioane de lei.

De asemenea, Poliția Română și Poliția de Frontieră spun că, în primul semestru al anului 2020, au fost sesizate cu 11% mai puține infracțiuni față de perioada similară a anului trecut, în special, la cei mai importanți indicatori (furturi, tâlhării, infracțiuni stradale).

Infracțiunile contra persoanei au scăzut cu 8% față de perioada similară din 2019, iar infracțiunile contra patrimoniului cu 13%.

Infracțiunile stradale a scăzut cu 25% față de primele șase luni ale anului 2019. În primele 7 luni ale anului 2020, polițiștii de frontieră au ridicat, în vederea confiscării, aproximativ 1.300.000 de pachete cu țigări, în valoare de peste 16 milioane de lei, fiind destructurate 5 grupări organizate specializate în infracțiuni de contrabandă cu țigări, în care au fost identificate 28 de persoane.

Totodată, au fost înregistrate peste 300 de dosare penale cu infracțiuni din sfera contrabandei cu țigarete, fiind cercetați 250 de făptuitori.