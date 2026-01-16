Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român, aflat de mai bine de un an în detenție în Republica Bolivariană a Venezuelei.

Totodată, MAE adresează mulțumiri Delegației UE la Caracas, cu care autoritățile române au cooperat strâns, de la semnalarea cazului, atât pentru acordarea asistenței consulare, cât și pentru promovarea obiectivului eliberării cetățeanului român.

În aceeași măsură, ministerul exprimă aprecierea pentru sprijinul oferit de statele partenere, în special Republica Cehă, în vederea revenirii în România a cetățeanului român.

MAE subliniază că cetățeanul român se află în acest moment în Venezuela - fiind preluat de reprezentanții Delegației UE la Caracas - și urmează să ajungă în perioada următoare în România.

De asemenea, MAE menționează că situația cetățeanului român este în atenția instituției, din octombrie 2024, fiind întreprinse demersuri constante de către Departamentul Consular, atât în relație cu autoritățile venezuelene și Delegația UE la Caracas, cât și în relație cu familia cetățeanului român, obiectivul urmărit în toată această perioadă fiind, pe de o parte, asigurarea asistenței și protecției consulare, și pe de altă parte, eliberarea și revenirea cetățeanului român în țară.