Deși l-a criticat adesea, premierul ungar Viktor Orbán l-a felicitat pe scriitorul László Krasznahorkai, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 2025, spunând că ambii împărtășesc același scop: „să aducem glorie Ungariei”.

Premierul ungar Viktor Orban a reacționat vineri dimineața după ce László Krasznahorkai, un opozant al său, a obținut Premiul Nobel pentru Literatură pe 2025, declarând că, deși sunt în dezacord asupra multor lucruri, sunt totuși de acord asupra unui obiectiv, acela de a aduce glorie Ungariei.

„Premiul Nobel. Un lucru uriaș. Al treilea în trei ani. Putem fi cu toții mândri, de această dată de László Krasznahorkai! Citesc că în multe privințe nu suntem de acord. Dar într-o privință, poate că totuși suntem de acord. Vrem să aducem glorie Ungariei. El a făcut asta ieri. Felicitări!”, a scris premierul ungar pe Facebook.

Ulterior, el a postat imagini de la seara petrecută într-un restaurant din Cluj-Napoca, însoțite de comentariul: „Am sărbătorit noul Premiu Nobel maghiar”.

Premiul Nobel pentru Literatură 2025 i-a fost atribuit, joi, scriitorului maghiar László Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

În romanul său „Baron Wenckheim’s Homecoming”, publicat și în română, apare un personaj „malefic, bolnav și atotputernic”, dar fără nume, care străbate orașul într-un convoi de mașini negre și pe care unii critici l-au identificat ca fiind o aluzie la premierul Viktor Orban, notează News.ro.

Într-un interviu acordat Yale Review în februarie anul acesta, Krasznahorkai a declarat că învestirea lui Donald Trump l-a umplut de „groază” și a descris eșecul lui Orbán de a-l condamna pe Putin ca fiind rezultatul unei mentalități „psihiatrice”.

Viktor Orban se află vineri la Cluj-Napoca, unde participă la congresul aniversar al UDMR, care anul acesta a împlinit 35 de ani de existență. Orban a chefuit (vezi foto), joi seara, la un restaurant din centrul orașului, împreună cu lideri ai organizației politice maghiare.