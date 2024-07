Premierul Marcel Ciolacu a făcut joi apel la români să își reînnoiască vizele pentru Statele Unite, în încercarea României de a accede la programul prin care vom putea merge în State fără vize.

UPDATE

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Mihai Constantin, a declarat la finalul ședinței de Guvern că

reînnoirea acestor vize va reduce pragul de refuz al eliberării de vize sub pragul de 3%, care este ultimul criteriu tehnic înainte ca țara noastră să fie inclusă în Programul Visa Waiver, prin votul Congresului de la Washington.

Cancelaria primmMinistrului a realizat și un videoclip de conștientizare și informare, care a fost urcat pe pagina calificamromania.ro.

+++

"Lansăm astăzi campania <<Calificăm România>> și ne propunem făcând o analogie cu fotbalul, să calificăm România în programul Visa Waiver, având destinația de a călători în SUA fără vize. Există o oportunitate uriașă, valabilă doar până pe 30 septembrie. Rog toți cetățenii români care au vize valabile de tip B1 sau B2 și cei care au avut o astfel de viză să aplice pentru reînnoirea vizei. Așa vom atinge avea rată de refuz de maxim 3%", a spus Ciolacu la debutul ședinței de Guvern.

El crede că, mobilizând cât mai mulți români în această campanie, "vom călători de anul viitor în SUA fără vize".

Guvernul lansează joi o campanie TV, radio și online ce se va derula sub numele „Califică România în Programul Visa Waiver”, după cum a declarat la CNA Valentin Vătăjelu, consilier de stat, coordonatorul național pentru aderarea României la Programul Visa Waiver, potrivit Pagina de Media.

Televiziunile și radiourile au fost invitate să suțină gratuit campania Guvernului. Consiliul Național al Audiovizualului a decis miercuri să trimită către televiziuni și radiouri rugămintea de a prelua seria de spoturi în care românii care au viză expirată de cel mult patru ani sunt încurajați să ceară o reînnoire.

+++

România se află pe ultima sută de metri în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de admitere în programul Visa Waiver, susținea, în iunie, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru.

"Suntem pe ultima sută de metri, adică până la sfârșitul anului fiscal american, care se termină la 1 octombrie anul acesta, suntem convinși că va fi îndeplinit criteriul de a fi sub 3% rată de respingere din toate aplicațiile cetățenilor români pentru vize în SUA. Ambasada Statelor Unite a acordat anul acesta un număr uriaș de vize, cred că se vor apropia de 50.000, poate 60.000. Sunt foarte multe aplicații venite și din mediul privat și din mediul guvernamental și credem că este o șansă foarte bună. Anul trecut fiscal, care s-a încheiat la 1 octombrie 2023, am fost la o rată de respingere de peste 8%, deci putem să fim anul acesta sub 3%", a declarat, pentru Agerpres, ambasadorul României în SUA.

Întrebat dacă există varianta obținerii unei derogări din partea SUA, în cazul în care România nu va îndeplini criteriile cerute de statul american pentru admiterea în programul Visa Waiver, ambasadorul a răspuns: "Este imposibilă o derogare".

"Din punctul meu de vedere este imposibilă o derogare, pentru că există o întreagă discuție cu privire la imigrația ilegală în Statele Unite și este greu. Nici Israelul n-a primit o asemenea derogare, nici Polonia n-a primit o asemenea derogare. Deci această lege, care a fost votată de Congresul american în 1986, este una foarte strictă, pentru că ea se referă în primul rând la măsuri de securitate și de apărare a granițelor Statelor Unite și nimeni nu își permite, dacă o țară nu îndeplinește aceste criterii, să ofere o derogare, pentru că în cazul unui incident de securitate în care ar fi implicat un cetățean al unei țări care a intrat într-o asemenea derogare ar exista un mare mare scandal", a adăugat Muraru.

Cu toate acestea, ambasadorul României în SUA s-a declarat "foarte optimist" în ceea ce privește includerea României în programul de scutire de vize.

"Eu sunt foarte optimist pentru că știu ce s-a făcut și știu în primul rând că există un angajament de ambele părți. Și partea americană a înțeles că România a așteptat prea mult acest moment și noi am băltit, ca să folosesc așa un termen mai puțin academic, la 10% rată de respingere vreme de 10 ani de zile. Deci e clar, dacă n-ar fi existat această implicare a ambasadei de la București, a Ministerului de Externe, a Guvernului României, numirea unui coordonator național pe Visa Waiver, crearea unui unui comitet interministerial, toată lumea a înțeles căcă fără aceste lucruri cu greu am putea intra", a mai spus șeful Ambasadei României în SUA.