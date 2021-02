”Domnul Vlad Voiculescu nu lucrează nimic – dacă vine la emisiune la dumneavoastră aici, e cu consilierul de PR acolo – nu lucrează nimic în biroul domniei sale și în tot ceea ce înseamnă activitatea de ministru, și trebuie să recunosc că are cel mai bun om pe PR. Pentru că, dacă ne uităm la ceea ce înseamnă chestiuni măsurabile, partea de engagement pe partea de Internet, deci are cea mai mare creștere domnul Voiculescu de când este ministru al Sănătății dintre actualii miniștri. Partea de PR și-o face foarte, foarte bine, numai că a fi ministru înseamnă să fii manager și să iei decizii. Or, tocmai aceste lucruri îi lipsesc, din păcate, domnului Voiculescu. Și îi spun un lucru, degeaba se plânge. Dacă acum când are raportul în față, dacă acum când știe care este sursa de finanțare nu merge la Ministerul fondurilor europene, la colegul dumnealui, domnul Ghinea, și rapid să implementeze aceste măsuri...”, a comentat deputatul PNL Florin Roman, la B1 TV.

El susține că între Vlad Voiculescu și fostul ministru liberal Nelu Tătaru există o ”diferență de manager”:

”Uitați-vă la diferența de manager de ministru al Sănătății între Nelu Tătaru și între domnul Vlad Voiculescu. În raportul semnat de Nelu Tătaru, unde sunt semnalate aceste deficiențe pe fiecare spital în parte, Nelu Tătaru care este un manager știe că atunci când impui o măsură trebuie să ai și o sursă de finanțare. Nelu Tătaru ce a făcut – Nelu Tătaru s-a dus la Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene la acea vreme, și în baza discuției au semnat un acord prin care aceste instalații de semnalare a incendiilor să poată fi suportate din bani europeni. De ce? Pentru că ele sunt destul de costisitoare. Atunci când identifici o problemă trebuie obligatoriu să indici și sursa de finanțare. Dacă nu ai, vorbești degeaba”