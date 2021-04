Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, susține că luni seară în jurul orei 18:30 a aflat despre problemele de la spitalul "Victor Babeș" și a sunat pentru a se asigura că pentru pacienții cu COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București.

"Condoleanțe familiilor îndurerate! Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost trasferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați", a scris ministrul pe pagina lui de Facebook.

Vlad Voiculescu a mai scris că anchetă penală este în desfășurare, iar marți va solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus la tragedie.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat luni seară într-o conferință de presă că el a aflat prima data despre probleme la TIR-ul ATI în jurul orei 17.20, ulterior a aflat că există pacienți în stop cardio-respirator, iar mai târziu a aflat că trei pacienți sunt în stop cardio-respirator.