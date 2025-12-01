Zeci de mii de oameni sunt așteptați de Ziua Națională la Alba Iulia, unde autoritățile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918, informează Agerpres.

UPDATE

Susținătorii lui George Simion și cei ai lui Călin Georgescu s-au întâlnit, iar cei care l-au însoțit pe Simion l-au abandonat și s-au alăturat lui Georgescu. Cei doi extremiști se acuză de trădări și evită să se întâlnească, deși, susțin ei, luptă pentru o cauză comună.

+++

Călin Georgescu a ajuns luni dimineața la Alba Iulia. Încă de la primele ore ale dimineții, acesta a fost așteptat de un număr mare de oameni, veniți din toată țara, cu steaguri, cu icoane în vârf de băț, dar și cu pancarte cu „Turul 2 înapoi”, potrivit Alba24.ro.

Acesta s-a urcat pe o scenă improvizată unde susține un discurs și întărâtă oamenii. Pro-rusul face apel la recuperarea țării, sângele strămoșilor și citate religioase.

Imediat după ce Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia și a coborât din mașină, a fost întâmpinat cu mesajul ”marș la Moscova".







În ultimele două săptămâni pe TikTok a fost o avalanșă de video-uri care anunțau prezența lui Georgescu la Alba Iulia.

Liderul extremist AUR, George Simion, a ajuns primul la Alba Iulia, dar până acum nu s-a întâlnit cu Georgescu. Grupul format de el a plecat în marș pentru a se uni cu cel format de Georgescu.

Premierul Ilie Bolojan va participa la parada militară din București, iar apoi pleacă la Alba Iulia.



+++

Astfel, cei care vor să fie de 1 Decembrie în „Orașul Marii Uniri” pot să meargă la expoziții, la un salon de carte, la ateliere interactive de olărit, târg de meșteșuguri tradiționale și să asiste la reconstituiri istorice, la o paradă militară și la focuri de artificii diurne și nocturne.

Pe tot parcursul zilei, pot fi vizitate expoziții dedicate Primului și celui de-al Doilea Război Mondial, o expoziție de caricatură semnată Costel Pătrășcan și o expoziție de pictură pe sticlă a artistei Maria Mera.

În cadrul Salonului de carte „1 Decembrie” vor fi expoziții și lansări de carte.

Din program nu lipsește nici în acest an Târgul de meșteșuguri tradiționale românești - „România tradițională” (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale). Cei care doresc, copii și adulți, pot participa la ateliere interactive de olărit.

Ca în fiecare an, pe esplanada Sălii Unirii va fi un moment de reconstituire istorică, cel al Primirii soliilor din Cetățile de Scaun, și se va da citire Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia.

După Te-deum, pe esplanada Catedralei Reîntregirii vor fi focuri de artificii de zi, iar de la ora 14:00 are loc parada militară dedicată Zilei Naționale a României.

După-amiaza, în Piața Cetății se va desfășura un spectacol folcloric extraordinar, cu ansambluri și soliști invitați din zonele istorice ale României.

În programul manifestărilor se regăsesc și un recital de romanțe și un concert de chitară.

Seara, va avea loc o retragere cu torțe, iar la finalul manifestărilor, un spectacol de artificii.

Pentru organizarea manifestărilor de la Alba Iulia dedicate Zilei Naționale, Guvernul a alocat suma de 900.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară.

La 1 Decembrie se împlinesc 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a fost considerată de contemporani decisivă pentru „unitatea națională a tuturor românilor”.

În 1990, la 27 iulie, Parlamentul României a hotărât ca ziua de 1 Decembrie să devină Ziua Națională a României.

Primul 1 Decembrie ca zi națională a fost marcat la Alba Iulia la 1 Decembrie 1990.