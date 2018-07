Mesajele anti-occidentale sunt prezente în diferite medii - online, mass media, ajung în agenda publică ori ascunsă a unor politicieni, dar îmbracă și alte forme. De aceea este importantă alegerea surselor de informare de către cetățeni.

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) și EURACTIV România lansează raportul „Afaceri care au schimbat comunități. Între sprijinul din Vest și propaganda din Est” care analizează pe de o parte modul în care publicul din România și Republica Moldova se informează, percepția asupra influențelor Est – Vest precum și a modalităților în care propaganda anti-occidentală se manifestă.

Pe de altă parte, raportul își propune să găsească și să adune rezultate și fapte ale unor inițiative concrete ale Occidentului în România și în Republica Moldova. Este nevoie ca pe lângă zona politică să înțelegem ce se întâmplă în zona economică a acestor societăți – cum se manifestă propaganda anti-occidentală aici, cum percep cetățenii unele influențe atât din Vest cât și din Est și, mai ales, cine – Estul sau Vestul – a lăsat ceva în urmă.

Analizele legate de manifestările propagandei anti-occidentale în România și Republica Moldova au fost cuplate cu poveștile unor afaceri de pe ambele maluri ale Prutului. Antreprenori din Republica Moldova au fost invitați la rândul lor să descrie cum văd ei Occidentul, dacă acesta a produs o schimbare în viața, comunitatea sau țara lor și ce ar însemna distanțarea de valorile europene, de pildă.

Analiza percepției asupra surselor de informare și a mesajelor Est-Vest a fost realizată de EURACTIV.ro prin două sondaje online la care au răspuns peste 800 de cetățeni. Percepția antreprenorilor din Republica Moldova asupra impactului Occidentului în viața, comunitatea și afacerea lor a fost surpisă și relatată cu sprijinul echipei Report.md – un portal de știri pe teme europene susținut de Centrul Român de Politici Europene – Republica Moldova și EURATIV.ro.

Raportul și documentările pentru realizarea acestuia fac parte din proiectul destinat înțelegerii și combaterii propagandei anti-occidentale, intitulat "Telling the true stories of economic development: A new way to combat ant-western propaganda and disinformaton/Relatarea poveștlor reale ale dezvoltării economice: O nouă formulă pentru combaterea propagandei ant-europene și a dezinformării”. Inițiativa este susținută de Black Sea Trust (un proiect al German Marshall Fund al Statelor Unite) și a urmărit studierea și promovarea cazurilor de dezvoltare economică și inovare din mediul privat care au fost influențate pozitiv de relația cu lumea occidentală.

Materialele au fost documentate de Lilia Zaharia, Violeta Coleșnic, Elena Covalenco și Vitalie Călugăreanu și sunt disponibile pe site-urile www.report.md și pe www.euractiv.ro.

Coordonarea editorială a prezentului raport a fost asigurată de Bianca Toma, director al Centrului Român de Politici Europene și echipa editorială EURACTIV.ro.

Detalii despre fiecare profil de antreprenor precum și diferitele investiții care au schimbat în bine micile comunități din Republica Moldova, pot fi consultate în varianta integrală a raportului disponibil atât în limbile română cât și engleză.

Opiniile prezentate în acest raport aparțin exclusiv autorilor și nu atrag răspunderea partenerilor, donatorilor sau altor instituții.