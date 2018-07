Aderarea României la UE a contribuit la creșterea schimburilor comerciale cu partenerii europeni, impulsionarea investițiilor străine directe și stimularea antreprenoriatului. Perioada 2007 - 2016 a fost caracterizată de o dezvoltare economică și socială semnificativă, tradusă in următoarele cifre:

Produsul intern brut aproape ca s-a dublat in 10 ani, in ciuda crizei financiare și a datoriei suverane din Europa. Dacă ne referim la PIB/locuitor raportat la Puterea de Cumpărare Standard, România se apropie de 60% din PIB din media UE28, față de 43% în 2007.

Ponderea exporturilorde mărfuri intracomunitare s-a majorat cu 4,7%, de la 70,5% în 2006 la 75,2% în 2016, mai multe produse românești ajungând astfel pe piața europeană.

Rata de ocupare a populației din categoria de vârstă 20-64 ani s-a îmbunătățit ușor, ajungând la 66,8%, ceea ce situează România la o distanță de 3,2 % de ținta Strategiei Europa 2020.

Rata șomajuluicalculată conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii estimată pentru 2016 este de 6%, una dintre cele mai mici din rândul statelor central și est-europene.

Influxul de investiții străine directe europene în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii a fost una dintre premisele creșterii performanței economice a firmelor românești. În 2015, cifra de afaceri medie pe societate a ajuns la 1,8 milioane lei, în creștere cu 64% față de nivelul din 2006. Profitul brut pe total economie a crescut în aceeași perioadă cu circa 53%.

Creșterea veniturilor populației: Câștigul salarial mediu brut s-a majorat în 2016 cu 146% în termeni nominali față de 2006, iar în termeni reali dinamica a fost de 66%.

Ameliorarea indicatorilor de sărăcie și excluziune socială: Ponderea populației aflate în risc de sărăcie și excluziune socială s-a redus în comparație cu perioada de preaderare, însă rămâne în jurul valorii de 40%. Statisticile Eurostat menționează că, între 2008 și 2015, aproximativ 2 milioane persoane au ieșit din zona de risc de sărăcie și excluziune socială.

Fonduri europene: Dezvoltarea economiei românești s-a datorat in mare măsură fondurilor europene, in special Fondurilor Structurale si de Coeziune, care au avut un efect net pozitiv asupra indicatorilor socio-economici menționați mai sus. Balanța netă a fluxurilor financiare dintre România și Uniunea Europeană la începutul anului 2018 a fost de 31 miliarde euro, in favoarea României.

Exemple concrete de proiecte finanțate cu fonduri europene: