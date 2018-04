„Inimioara mea este bine, sunt fericită, mulțumesc!”, „Să știu că fetița mea va fi bine pentru tot restul vieții este cel mai frumos cadou”. Inimile acestor copii au topit granițele și, prin colaborare internațională, au primit sănătate.

De ce un astfel de proiect? Înecată de emoție, dar cu inima eliberată în urma operației cu succes, mama Marei, copil de 8 ani, povestește de ce.









Șansa de supraviețuire a unui copil cu malformație congenitală cardiacă, nediagnotiscat și tratat în prima lună de viață sau măcar în primul an este minimă. Dacă nu sunt diagnosticați și urmăriți medical, 10-25% din acești copii ajung la adolescență.

Mărturia mamei Marei:

Timp de 8 ani de zile familia noastra a trăit în casă cu un dușman mut, noi nu știam niciodată ce i se poate întâmpla, dar ne-am informat. [...] Tot timpul am fost conștienti că Mara, inima ei trebuie ajutată. Știam că la un moment dat va trebui să facem o intervenție pe cord, numai părinte să nu fii în situația asta. Dar am luat totul pas cu pas și s-a ivit acest proiect, „100 de inimi pentru 100 de copii”, despre care am aflat tot de la cardiologii noștri, de la prieteni, dar și de pe canalele media [...] După operație, totul a fost mai simplu, am răsuflat și eu usurată, a răsuflat și medicul care a făcut operația ușurat. Mi-a spus: „Acum aveți un copil sănătos". (Alte testimoniale impresionante, pe site-ul proiectului).



***



Profesorul Grigore Tinică (foto dreapta), reputatul cardiolog de la Iași, a venit în România din Republica Moldova, acum aproape 30 de ani, pentru specializare și doctorat. Între 1988 și 1991, a fost medic-chirurg la Spitalul Clinic Republican, Chișinău. Între 1991 și 1996 a urmat doctoratul la UMF Iași, devenind medic primar chirurgie cardiovasculară. Din 2005, conduce Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Este primul cardiolog din România care a efectuat o operație pe cord cu laser, la fel cum, cu ani în urmă, în 2000, efectua prima operația pe cord deschis de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. A efectuat peste 7.500 de intervenții chirurgicale cardiovasculare și a coordonat medical un proiect de suflet, intitulat „100 de inimi pentru 100 de copii".



Dna. Mihaela Tomaziu-Todosia (foto stânga), director programe pentru dezvoltare instituțională și profesorul Grigore Tinică, coordonatorul medical al proiectului au răspuns întrebărilor EURACTIV.ro și report.md.



EURACTIV.ro, report.md: Cine sunt acești copii cu inima fragilă?



Mihaela Tomaziu-Todosia, prof. Grigore Tinică: Incidența malformațiilor cardiace congenitale (MCC) la copii este de 8 la 1000 de născuți vii, procent unanim acceptat la nivelul întregii lumi, aplicabil și în România.

Raportat la populația României se estimează că, anual, se nasc cca. 1000 de copii cu MCC. Având în vedere absența unei strategii naționale de diagnostic și tratament a bolilor cardiace congenitale se consideră existent un grup de copii cu asemenea malformații restant din anii anteriori. În acest caz, numărul copiilor cu MCC poate depăsi cifra de 1500 – 2000.



Mare parte din acești copii cu MCC decedează în prima lună de viață sau în primul an fără diagnostic și tratament. Devine evidentă importanța asistenței medico-chirurgicale precoce, de la vârsta de nou-născut și sugar. Procente ce nu depășesc 10-20% din acești copii ajung la adolescență sau maturitate, pentru a beneficia măcar atunci de asistență medicală.



EURACTIV.ro: Care sunt rezultatele unui proiect care, deși încheiat de aproape trei ani, continuă și astăzi, nu doar prin efectele benefice, ci și ca activități?



Mihaela Tomaziu-Todosia, prof. Grigore Tinică: „100 de inimi pentru 100 de copii" a avut ca rezultate directe în 2015 evaluarea a 200 de pacienţi, dintre care 140 au fost diagnosticaţi, iar 112 au fost trataţi, cu o rată de succes de 99,1%. Grupul țintă a inclus persoane cu cetățenie română, indiferent de locul nașterii.

EURACTIV.ro, report.md: Întrucât acest articol își propune să ajungă și la publicul din Republica Moldova, în ce fel colaborați cu această țară în privința malformațiilor cardiace congenitale la copii?

Mihaela Tomaziu-Todosia, prof. Grigore Tinică: Din cunoștințele noastre, datorită bunei colaborări continue pe care o avem pe plan științific, dar și personal, cu colegii și prietenii noștri de peste Prut, știm că, anual, în Republica Moldova, se nasc aproximativ 400 de copii cu malformații cardiace congenitale.

Mai mult decât atât, în prezent, în Republica Moldova este operant un protocol clinic național pentru malformațiile congenitale de cord cianogene la copil elaborat în 2013 și numai în prima jumătate a anului 2017 au fost efectuate șapte intervenții chirurgicale finanțate de către Compania Naţională pentru Asigurări în Medicină.



Intervenții pentru malformații cardiace congenitale se efectuează și în clinicile private din Moldova, prin colaborare cu specialiști din străinătate.

Profesionalismul medicilor din Republica Moldova este binecunoscut și sunt numeroase situațiile când apelăm la expertiza lor.



EURACTIV.ro, report.md: Pot copiii-pacienți din Republica Moldova să vină la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Iași pentru tratament?



Mihaela Tomaziu-Todosia, prof. Grigore Tinică: Proiectul „100 de inimi pentru 100 de copii” a fost inițiat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” și implementat în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare unde s-au desfășurat toate etapele necesare diagnosticului și tratamentului pacienților.

UMF Iași este o instituție de învățământ superior unde au loc doar activități didactice și cercetare pentru studenți și cadre medicale.

În cadrul UMF putem îmbina teoria cu practica și actul didactic cu dotările de ultimă generație pe care le avem la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Evident că, fără un act educațional de calitate, nu putem spera la un act medical de calitate în viitor.

În altă ordine de idei, sunt numeroși studenți din Republica Moldova care urmează cursurile facultăților din cardul UMF Iași, la fel cum și studenți de la UMF Iași participă la proiecte transfrontaliere realizate cu USMF din Chișinău.

Datorită acestui sistem, studenții și tinerii practicieni își pot dezvolta abilitățile individuale, practice și științifice și pot realiza astfel o uniformizare între sistemele medicale și educaționale dintre cele două țări.

Conform legislației din România, pacienții din Republica Moldova se pot trata în România în măsura în care sunt cetățeni români care contribuie activ la sistemul asigurărilor de sănătate.

EURACTIV.ro, report.md: Înainte de 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, ar fi fost posibil acest proiect?

Mihaela Tomaziu-Todosia, prof. Grigore Tinică: Fără îndoială că un astfel de proiect nu ar fi fost posibil anterior aderării României la Uniunea Europeană. Finanțarea proiectului la care facem referire a fost realizată de Uniunea Europeană prin Fondul Social European și Bugetul României, în proporție de 98%. Restul de 2% a reprezentat cofinanțarea Universității din Iași. În contextul creat de schimbările legislative, oportunitățile de angajare a experților străini în cadrul proiectului a fost posibilă datorită aderării României la Uniunea Europeană.

EURACTIV.ro, report.md: Transferul de expertiză a reprezentat, cu siguranță, unul dintre atuurile majore ale proiectului. Dar nu doar atât. Care sunt cele mai impresionante rezultate, din perspectiva dvs.?

Mihaela Tomaziu-Todosia, prof. Grigore Tinică:

„În opinia noastră, cel mai important rezultat îl constituie salvarea a 112 copii pe parcursul implementării proiectului.”

În plan mai larg, finalizarea proiectului a permis crearea unui nucleu de cardiologie și chirurgie cardiovasculară pediatrică în Iași, instruit de cei mai buni specialiști din Europa.

Trebuie specificat și faptul că activitățile proiectului continuă în prezent, copiii din Nord-Estul României nu ar fi avut nici o șansă dacă nu ar fi existat acest proiect care a permis dezvoltarea infrastructurii și tehnicii necesare rezolvării malformațiilor cardiace congenitale.

Procesul de formare și transfer de expertiză continuă, micii pacienți cu malformații congenitale cardiace pot fi în continuare tratați la IBCV Iași, chiar și după încheierea oficială a proiectului, în 2015.

EURACTIV.ro, report.md: O întâmplare sau mai multe pe care nu le veți uita curând, dintre activitățile derulate în proiect?

Mihaela Tomaziu-Todosia: Pentru mine personal, proiectul a fost unul de natură emoțională, un proiect de suflet, mare și generos, prin care am dorit să creez o echipă tânără, multidisciplinară, care să fie în orice moment capabilă să abordeze într-o manieră holistică pacienții cu malformații congenitale cardiace.

Nu cred că este esențial a rememora întâmplări sporadice cu răsunet mai mult în sufletele noastre, a celor direct implicați în proiect. Noi ne-am îndeplinit profesional misiunea și fiecare dintre noi, membri ai echipei, are bucuriile și tristețile sale legate de evoluția acestui proiect.

„Fiecare copil diagnosticat și tratat de echipa noastră este în fapt o inimă care continuă să bată.”

Important este ceea ce s-a făcut pentru copii și pentru noi ca echipă, cu oameni și pentru oameni, de altfel, un exemplu de succes în ceea ce înseamnă eliminarea barierelor dintre specialități, personalități și orgolii.

EURACTIV.ro, report.md: Ce poate face România pentru pacienții din Republica Moldova care se confruntă cu probleme similare?

Mihaela Tomaziu-Todosia: În ceea ce privește Republica Moldova și România, fără a intra într-o dezbatere istorică și politică, problema nu se pune ce pot face România sau Republica Moldova. Din perspectivă personală, contează ce ar putea face cele două state împreună pentru că, din cunoștințele noastre, există resursă umană și materială, astfel încât problema se pune de a reorienta colaborarea între sisteme, și nu doar cele medicale din Moldova și România, reducând vulnerabilitățile în beneficiul românilor de pretutindeni.

EURACTIV.ro, report.md: În concluzie, un om poate schimba destine?

Mihaela Tomaziu-Todosia: Un om singur se poate schimba cel mult pe sine, dar destinul fiecăruia dintre noi e puternic conturat de Dumnezeu. Educația și sănătatea sunt cele mai puternice mecanisme practice care pot schimba cursul vieții.

Viața fiecăruia dintre noi este un proces de continuă schimbare care, chiar dacă este grea la început, poate deveni minunată la final dacă evoluăm continuu și ne creștem în fiecare moment standardele personale și profesionale.

Asta am încercat să facem în timpul derulării acestui proiect și pot spune, cu ajutorul lui Dumnezeu, fără lipsă de modestie, eludând orice ambalaj stupid, cred că am reușit.