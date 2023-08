În alte capitale: UE suferă de „delir de creare a normelor”, acuză oamenii de afaceri francezi. Belgienii preiau inițiativa în „crizele uitate”. Belgrad: sârbii caută locuri de muncă în UE. Sarajevo: extremiștii se pronunță în continuare pro-BRICS.

BELGRAD



Până la 25.000 de muncitori sârbi obțin anual vize de angajare în Germania. Aproximativ 25.000 de sârbi, în special personalul medical, solicită în fiecare an vize de muncă germane în căutarea unor condiții de muncă mai bune. [Detalii - en]



Pe scurt din capitale în ediția de astăzi The Capitals:

PARIS

UE suferă de „delir de creare a normelor”, slăbind înțelegerea de către mediul de afaceri a obligațiilor lor legale și împiedicându-le competitivitatea, a declarat luni Patrick Martin, președintele celei mai mari asociații de afaceri franceze MEDEF. Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en]

///

BRUXELLES

Ministrul belgian de dezvoltare le cere ONG-urilor să se concentreze pe „crizele uitate”. Ministrul Dezvoltării Caroline Gennez (Vooruit/S&D) a stabilit un cadru financiar de doi ani care include noi priorități, concentrându-se în special pe „crizele uitate” – o criză în care nevoile umanitare sunt mari, dar sprijinul internațional este insuficient. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]

///

BERLIN

Guvernul german rezolvă ultimul blocaj, dar echilibrul rămâne fragil. Verzii din Germania și partidul liberal FDP și-au aplanat disputa cu privire la reforma alocațiilor pentru copii, care a blocat guvernul de coaliție al țării, afectat de criză, de mai bine de o săptămână. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals]

///

HAGA

Ministrul olandez respinge cererile de finanțare pentru reducerea azotului. Ministrul Christianne Van der Wal (VVD/Renew) a respins luni cererile de finanțare ale provinciilor olandeze pentru reducerea azotului, declarând că planurile lor depășesc cu mult fondurile disponibile ale guvernului. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals]

ȚĂRILE NORDICE & BALTICE



STOCKHOLM

Suedia va spori măsurile împotriva radicalizării, terorismului. Suedia va consolida cooperarea dintre autorități pentru a preveni radicalizarea și răspândirea terorismului violent, pe măsură ce sistemul de securitate se deteriorează în urma mai multor arderi ale Coranului, a declarat luni ministrul Justiției, Gunnar Strömmer, într-o conferință de presă. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals]

SUDUL EUROPEI

ROMA

Meloni se întâlnește cu Mitsotakis pentru a discuta despre migrație, pentru a „consolida” o poziție comună. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni urmează să se întâlnească marți la Atena cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, migrația și Pactul de Stabilitate și Creștere al UE se așteaptă ca pe ordinea de zi. Vor avea loc și discuții despre realitatea după alegerile UE din iunie 2024. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals]///

MADRID

Nou sondaj: Separatiștii catalani ar opta tot pentru un guvern stabil, dacă alegerile s-ar repeta. Chiar dacă Spania ar repeta alegerile generale, peisajul politic al țării nu s-ar schimba prea mult, deoarece forțele separatiste catalane ar deține în continuare cheia unui guvern central stabil, a dezvăluit luni un nou sondaj publicat de El Mundo. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals (en.)]

Procurorii deschid o anchetă împotriva șefului din fotbalul spaniol, mama acestuia face greva foamei. O anchetă preliminară împotriva președintelui Federației Regale de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, care a fost acuzat de agresiune sexuală, a fost deschisă luni de Procuratura Spaniei, ceea ce a determinat-o pe mama lui Rubiales să înceapă o greva foamei într-o biserică din Andaluzia ( sud) pentru a-și apăra fiul. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]

///

ATENA

Un tânăr candidat de ultimă oră scutură cursa președinției grecești de stânga Syriza. Un om de afaceri în vârstă de 35 de ani a provocat tulburări în principalul partid de opoziție din Grecia, Syriza, deoarece, marți, este așteptat să-și anunțe oficial candidatura la președinția partidului în urma demisiei fostului premier Alexis Tsipras. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]

///

VISEGRAD

PRAGA

Cehia sprijină planul de pace în 10 puncte al lui Zelenskyy. Cehia sprijină pe deplin planul de pace în 10 puncte prezentat de președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy și este gata să ajute la implementarea acestuia, a declarat luni ministrul ceh de externe Jan Lipavský (Pirati, Verzi). [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]



///

VARȘOVIA

Liberalii polonezi îl invită pe fostul vicepremier de extremă dreapta pe listele electorale. În ciuda promisiunii făcute în urmă cu un an de liderul liberal al Coaliției Civice, Donald Tusk, cel mai mare partid de opoziție din Polonia, că alegătorii nu vor putea găsi oponenți ai avortului pe listele sale, fostul viceprim-ministru al partidului de guvernământ Lege și Justiție (PiS), Roman Giertych, a fost inclus. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]



///

BRATISLAVA

Extrema-dreapta Republica și liderul Smer boicotează televiziunea slovacă. Fostul prim-ministru Robert Fico nu va apărea în dezbaterile pre-electorale găzduite de TV Markíza și se alătură europarlamentarului Milan Uhrík, liderul Republicii de extremă dreapta, acuzând cea mai populară rețea a Slovaciei de dezinformare părtinitoare, adăugând la istoria unui conflict cu mass-media. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]

ȘTIRI DIN BALCANI

SARAIEVO

Bosnia ar trebui să se alăture BRICS, nu UE, spune liderul sârb. Bosnia-Herțegovina ar trebui să solicite aderarea la BRICS, unde ar avea șanse mai mari de a deveni membră decât în Uniunea Europeană, a declarat luni liderul secesionist sârb bosniac Milorad Dodik, în ultima sa critică la adresa Occidentului. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]

///

SOFIA

Coaliția de guvernământ din Bulgaria se ceartă cu privire la reforma serviciilor speciale. Tensiunile cresc între partidele care susțin coaliția de guvernământ pro-europeană a Bulgariei, deoarece partidele sunt împărțite în ceea ce privește reforma serviciilor speciale, în timp ce președintele pro-rus, Rumen Radev, se opune și el reformei. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]

///

BUCUREȘTI

Comunitatea LGBT din România critică provocarea guvernului CEDO. Apelul Guvernului României împotriva unei hotărâri recente a Curții Europene a Drepturilor Omului, care a ordonat Bucureștiului să acorde protecție juridică și recunoaștere familiilor de același sex într-un dosar în care sunt implicate 21 de cupluri de același sex, este rușinos, a declarat luni Asociația Accept. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]

///

BELGRAD

Până la 25.000 de muncitori sârbi obțin anual vize de angajare în Germania. Aproximativ 25.000 de sârbi, în special personalul medical, solicită în fiecare an vize de muncă germane în căutarea unor condiții de muncă mai bune și puține motive pentru a rămâne în țară. Citește mai mult. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]

///



TIRANA

Albania este sceptică față de impulsul de extindere a șefului UE. În timp ce șeful Consiliului European Charles Michel a cerut un nou termen limită pentru extinderea Uniunii Europene, premierul albanez Edi Rama a spus că apreciază gestul, dar ar putea avea nevoie de mult mai mult decât atât. [Detalii și linkuri la articolele integrale în The Capitals - en.]



AGENDĂ:



UE: Miniștrii apărării au o întâlnire informală pentru a discuta despre invazia rusă a Ucrainei, efectele sale globale și regionale și situația din Niger;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, poartă discuții cu Wopke Hoekstra, candidatul guvernului olandez pentru a-l înlocui pe Frans Timmermans;

Șeful Politicii Externe, Josep Borrell, a făcut o declarație după întâlnirea Comitetului Director al Centrului de Sateliți al UE, în Spania;

Franța: Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei de vizită oficială;

***

[Ediția în limba engleză din 29.08.2023 a fost editată de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]