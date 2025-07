THE CAPITALS Acord Franța - Marea Britanie: „one in, one out”





Emmanuel Macron și Keir Starmer au dezvăluit joi un acord mult așteptat privind migrația, denumit „one in, one out” (unul intră, unul iese), punând Comisia Europeană într-o situație dificilă. În ediția de astăzi: Acordul privind migrația dintre Macron și Starmer

Opțiunile UE privind Israelul

Fermierii se vor întoarce

ACTUALITATE Acordul dintre Marea Britanie și Franța: reținerea și returnarea migranților Statele membre din sud, printre care Italia, Spania, Malta, Cipru și Grecia, au adresat o scrisoare executivului UE, avertizând împotriva pacturilor bilaterale privind migrația cu Regatul Unit. Migranții care sosesc acum în Regatul Unit cu bărci mici vor fi „reținuți și returnați în Franța în scurt timp", a declarat Starmer. Și pentru fiecare persoană care este deportată sau trimisă înapoi, o altă persoană „cu legături în Regatul Unit" va avea dreptul să intre în țară din Franța. Schema va fi lansată în următoarele săptămâni ca proiect pilot, deși detaliile complete rămân secrete, totuși acestea vor fi făcute publice „de îndată ce vor fi finalizate procedurile de verificare juridică, inclusiv cele care implică Uniunea Europeană", potrivit lui Macron. Comisia a menținut o ambiguitate strategică în ultimele săptămâni, încercând să evite comentariile directe cu privire la apropierea dintre Marea Britanie și Franța. Fermierii protestează la Bruxelles Fermierii protestează la Bruxelles, pe 16 iulie, vizând reducerile propuse ale subvențiilor agricole ale UE și planul Comisiei de a integra finanțarea agriculturii și a coeziunii în „parteneriate" naționale gestionate de statele membre. Protestele vor coincide cu prezentarea primului set de propuneri pentru următorul buget pe termen lung al UE. O a doua serie de propuneri este așteptată în septembrie. Opțiunile UE față de Israel Citește și: UE anunță un acord cu Israelul pentru ajutoare umanitare în Gaza Ambasadorii UE urmează să discute astăzi un document de opțiuni care prezintă măsurile posibile împotriva Israelului, redactat de serviciul diplomatic al blocului și raportat de Alex Brzozowski de la Euractiv la sfârșitul săptămânii trecute. Documentul - consultat de Euractiv - enumeră acum până la zece opțiuni, printre care suspendarea totală sau parțială a acordului comercial UE-Israel, sancțiuni împotriva miniștrilor israelieni, a personalului militar sau a coloniștilor extremiști, restricții comerciale, un embargo asupra armelor și suspendarea cooperării științifice și de altă natură. Majoritatea măsurilor propuse necesită unanimitate și este puțin probabil să avanseze, întrucât statele membre rămân profund divizate. Bruxellesul a declarat inițial că speră ca presiunea exercitată de acest proces să contribuie la îmbunătățirea situației umanitare din Gaza. În proiect, atribuiri fără licitație În regulamentul Global Europe 2028-2034, obținut de Euractiv, o secțiune care ridică semne de întrebare este planul de a acorda subvenții companiilor europene (fără o licitație competitivă) pentru a stimula investițiile în străinătate care servesc „interesului strategic al Uniunii". Conform proiectului de regulament, ar putea fi acordată o „acordare directă" pentru „a permite investiții sau studiil de fezabilitate în domenii strategice, cum ar fi materiile prime critice sau infrastructura digitală și de altă natură, în special ca parte a pachetelor integrate, pentru a spori autonomia strategică a Uniunii". ȘTIRI DIN INSTITUȚII Roberto Viola, directorul DG CNECT, va rămâne în funcție până în septembrie 2026, în ciuda faptului că a împlinit vârsta de pensionare în acest anul, relatează Anupriya Datta. Italianul a împlinit 65 de ani, vârsta limită pentru funcționarii angajați înainte de 2013.

ȘTIRI DIN CAPITALE GERMANIA | Parlamentul german a lansat o revizuire a răspunsului țării la pandemia de COVID-19. Aceasta a primit sprijinul tuturor partidelor, cu excepția partidului de extremă dreapta AfD, care a cerut o anchetă mai strictă. Subiectul a câștigat popularitate după ce o revizuire a guvernului l-a acuzat pe ministrul sănătății de atunci, Jens Spahn, un aliat al cancelarului Merz, de greșeli grave în răspunsul la pandemie.



FRANȚA | Un nou sediu permanent la Paris va servi drept bază pentru „Coaliția celor dispuși” condusă de Occident pentru Ucraina timp de un an, coordonând o viitoare „forță de reasigurare” multinațională gata să sprijine Kievul după un potențial armistițiu. Citește mai mult.





ROMA | Italia s-a angajat joi să-și intensifice cooperarea în domeniul apărării cu Ucraina și să încurajeze investițiile private pentru a sprijini reconstrucția postbelică a Kievului. Citește mai mult.



PORTUGALIA | Guvernul Portugaliei a aprobat joi reprivatizarea companiei aeriene TAP, prim-ministrul anunțând planuri de vânzare a unei participații inițiale de 49,9%.



CEHIA | Rusia a intensificat operațiunile secrete în Cehia, dar eforturile sale au dus doar la „incidente minore de securitate”, potrivit unui raport anual al agenției de informații interne din Cehia (BIS). Citește mai mult.



POLONIA | Comisia Europeană a dedus în mod eronat peste 68 de milioane de euro din fondurile UE destinate Poloniei pentru că nu a oprit exploatarea minei de cărbune Turów, potrivit unui aviz preliminar al Curții de Justiție a UE emis joi. Citește mai mult.



SUEDIA | Ministrul suedez al migrației, Johan Forssell, se confruntă cu o presiune politică crescândă după ce s-a aflat că fiul său adolescent era implicat în cercuri extremiste de dreapta. Citește mai mult.



SLOVACIA | Prim-ministrul slovac și cancelarul german s-au certat pe tema vetoului Slovaciei asupra celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. „Mai este nevoie de acordul unui singur stat membru”, a declarat Merz la o conferință la Roma. „Prin urmare, îndemn Slovacia și primul său ministru să înceteze să blocheze aprobarea.” Fico a ripostat pe rețelele de socializare, afirmând că refuză să negocieze „sub presiunea unor cuvinte dure”.