The Capitals include cele mai recente știri din toată Europa, prin corespondențele rețelei media EURACTIV.

În ediția de astăzi The Capitals:

RIGA | BRUXELLES

Eurodeputații socialiști letoni se confruntă cu acuzații de corupție; procuratura cere ridicarea imunității pentru doi europarlamentari, care susțin că acuzațiile sunt orchestrate politic. În urma acuzațiilor de luare de mită și fraudă într-un scandal de 10 milioane de euro în primăria din Riga, doi europarlamentari socialiști (S&D) ar putea să aibă ridicată imunitatea parlamentară, la cererea procurorului general leton. Procuratura Generală din Letonia urmează să inițieze proceduri penale pentru luare de mită, fraudă și „abuz de funcție” împotriva lui Nils Ušakovs, fost primar al orașului Riga, și a lui Andris Ameriks – viceprimarul lui Ušakovs între 2010 și 2018 – conform documentelor văzute de EURACTIV .În replică, acuzații susțin că situația este orchestrată de biroul premierului, deținut de un partid afiliat PPE. Citește mai mult (en).

PARIS

Breton vrea ca banca de investiții a UE să finanțeze energia nucleară. Banca Europeană de Investiții (BEI) ar trebui să „susțină politicile publice cheie ale UE" și, prin urmare, trebuie să finanțeze energia nucleară, a declarat miercuri comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, jurnaliștilor, aliniându-se abordării franceze.

BERLIN

Scholz, cancelarul Germaniei, cere statelor regionale și opoziției să contribuie la reducerea birocrației. Cancelarul german Olaf Scholz s-a oferit să colaboreze cu statele regionale și cu opoziția pentru a răspunde cererilor de reducere a birocrației administrative. Totuși, oponenții politici și statele conduse de CDU rămân rezervate.

BRUXELLES

Înainte ca Belgia să preia președinția Consiliulșui UE, ministrul de externe din această țară vizitează Moldova și România. Ministrul belgian de externe Hadja Lahbib se află într-o călătorie de două zile în Moldova și România. Moldova speră că Belgia își va folosi mandatul de președinție al Consiliului UE (ianuarie - iunie 2024), în parcusul său de aderare la blocul comunitar.

HAGA |COPENHAGA

Statul olandez poate transfera refugiații înapoi în Danemarca. Sirienii care au primit azil în Danemarca înainte de a solicita azilul în Olanda pot fi trimiși înapoi în Danemarca fără investigații suplimentare, a decis miercuri Consiliul de Stat (CoS), un consiliu consultativ guvernamental olandez.

SUDUL EUROPEI

LISABONA Criza locuințelor domină dezbaterea publică portugheză și provoacă tensiuni politice. O discuție despre deficitul de locuințe din Portugalia agită spirile, după ce președintele Marcelo Rebelo de Sousa a refuzat propunerea guvernului, invocând îndoieli cu privire la eficacitatea acesteia, ceea ce duce la tensiuni instituționale între cele două ramuri ale puterii.

ROMA

Guvernul Meloni ia măsuri contra delicvenței juvenile. Guvernul premierului Giorgia Meloni a decis să introducă măsuri urgente pentru combaterea delincvenței juvenile, a suferinței în rândul tinerilor și a facilităților educaționale deficitare, ca răspuns la cazurile noi grave care implică tineri.

MADRIDSpania investighează preluarea „strategică" în sectorul telecomunicațiilor de către grupul din Arabia Saudită. Guvernul spaniol va investiga achiziționarea de 9,9% de către grupul de telecomunicații din Arabia Saudită STC a gigantului de telecomunicații Telefónica, a declarat vicepreședintele Spaniei și ministrul de finanțe Nadia Calviño presei de la Bruxelles.

ATENA

Ministrul grec al agriculturii se pronunță în favoarea noilor tehnici de editare genetică, pentru a stimula producția. Noile tehnici de editare a genelor (NGT) pentru alimente ar putea stimula producția agricolă și ar putea contribui la competitivitatea și rezistența agriculturii europene, a declarat ministrul dezvoltării rurale și alimentației, Lefteris Avgenakis, la Consiliul informal al miniștrilor europeni ai agriculturii și pescuitului din Córdoba, Spania.

EUROPA DE EST

PRAGA

Companiile cehe îl îndeamnă pe prim-ministru să susțină căsătoriile între persoane de același sex. Zeci de companii îi cer prim-ministrului ceh Petr Fiala (ODS/ECR) să legalizeze căsătoriile între persoane de același sex, astfel încât angajații lor să poată trăi și lucra în Republica Cehă fără discriminare și prejudecăți, se arată într-o scrisoare deschisă semnată de marile companii internaționale și cehe. miercuri.

VARȘOVIA

Polonia îi predă poliției ucrainene pe liderii rețelelor de trafic de persoane. Poliția de frontieră poloneză a început să predea poliției ucrainene persoanele implicate în traficul de persoane, în urma unor rapoarte conform cărora ucrainenii au fugit peste graniță de teamă să nu fie înrolați în armată.

BRATISLAVA



Guvernul slovac adoptă măsuri pentru a reduce migrația ilegală, o problemă discutată intens în campania electorală.



ȘTIRI DIN BALCANI



BUCUREȘTI



România confirmă, în sfârșit, descoperirea unor părți de drone rusești pe teritoriul său. Oficialii români au recunoscut în cele din urmă o lovitură cu drone rusă pe teritoriul lor, miercuri, după ce anterior au refuzat să accepte dovezile fotografice ale Ucrainei cu privire la acest subiect.



ZAGREB



Croația lansează una dintre primele platforme cripto de fermă de porci din lume. Trei companii croate au lansat miercuri o platformă online de unde investitorii vor putea cumpăra „porci criptografici" care pot fi ulterior transformați în carne de porc, în încercarea de a stimula industria cărnii lasată din țară.



BELGRAD



Formația de opoziție verde din Serbia se prăbușește. Toți membrii Ecological Uprising se retrag din Together, o alianță politică formată de partidul cu Together for Serbia anul trecut, a declarat presei sârbe Aleksandar Jovanović Ćuta, care și-a anunțat demisia din funcția de copreședinte.



PRISTINA



Ministrul de Interne al Kosovo este amenințat cu moartea după ce au fost sparte arme în nord. În urma confiscării în masă a armelor și muniției dintr-o casă din orașul Zvecan, cu majoritate sârbă, din nordul Kosovo, ministrul de Interne Xhelal Svecla a raportat că a fost amenințat de o organizație etnică sârbă.



AGENDĂ:





UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, se întâlnește cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan;

Vicepreședintele Comisiei, Dubravka Šuica, participă la conferința la nivel înalt privind îmbătrânirea, organizată de președinția spaniolă;

Vicepreședintele Vĕra Jourová vorbește la Conferința anuală a Institutului European de Drept;

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, participă la EuroSkills 2023 în Polonia, cel mai mare eveniment de educație și competențe profesionale din Europa;

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, susține un discurs principal în cadrul Forumului rețelelor UE găzduit de ENTSO-E;

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, participă la Reuniunea Președinților G7 din Japonia;

Comisia pentru Afaceri Externe (AFET) împreună cu Subcomisia pentru Securitate și Apărare (SEDE) și în asociere cu Delegația pentru relații cu Adunarea Parlamentară a NATO (DNAT) face schimb de opinii cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg;

Belgia: Președintele Kosovo, Vjosa Osmani, și șeful NATO, Jens Stoltenberg, au o întâlnire, urmată de o conferință de presă;

Georgia: șeful UE pentru politică externă, Josep Borrell, în vizită oficială.

[Editori The Capitals (en.): Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara. Corespondență din România: Cătălina Mihai]