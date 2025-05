Simion pe primul loc. | Franța promite cercetătorilor americani „libertate” nelimitată (dar puțini bani). | Apărare, cheltuieli, Starlink: Marile decizii ale Italiei înaintea summitului NATO.

Ediția de astăzi este susținută de Alianța Liberă Europeană

A vorbi înseamnă a exista! Limbile sunt sufletul Europei. Cu toate acestea, prea multe sunt în declin. Avem nevoie să promovăm o adevărată egalitate lingvistică! La EFA, ne pasă profund – de aceea, Adunarea noastră Generală va aduce drepturile lingvistice în centrul atenției, între 8 și 10 mai, la Nantes. Află mai multe

Știrile de astăzi din „The Capitals”:

BUCUREȘTI

Politicianul de extremă dreapta George Simion a ieșit pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale reprogramate din România, după anularea scrutinului din noiembrie din cauza suspiciunilor de interferență rusă. Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, îl va înfrunta pe primarul centrist al Bucureștiului, Nicușor Dan, în turul doi programat pentru 18 mai, după votul de duminică. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

PARIS

Laissez faire: Franța promite cercetătorilor americani „libertate” nelimitată (dar puțini bani). Franța conduce o inițiativă europeană menită să atragă cercetători de top din SUA deziluzionați de politicile lui Trump privind mediul academic – însă finanțarea și instabilitatea locurilor de muncă rămân obstacole majore. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Apărare, cheltuieli, Starlink: Marile decizii ale Italiei înaintea summitului NATO. Președintele Sergio Mattarella a convocat Consiliul Suprem de Apărare pentru 8 mai, pentru a aborda o agendă încărcată: Cartea Albă a UE privind apărarea, modernizarea armatei, infrastructura strategică și crizele din Ucraina și Orientul Mijlociu. În centrul discuției se află angajamentul Italiei de a atinge obiectivul NATO de cheltuieli pentru apărare de 2% din PIB – o poziție susținută unanim de guvern.

Premierul Giorgia Meloni a confirmat acest lucru la Washington, în timpul întâlnirii cu Donald Trump, iar ministrul de externe Antonio Tajani a declarat chiar că Italia va anunța atingerea obiectivului la summitul NATO din iunie. Alt subiect „fierbinte” este infrastructura strategică – un eufemism des utilizat pentru Starlink-ul lui Elon Musk. Negocierile sunt momentan blocate, potrivit ministrului apărării Guido Crosetto, care dă vina pe „zgomotul politic”. Președintele Mattarella se arată prudent față de rețelele controlate din străinătate, dar vicepremierul Matteo Salvini insistă, cerând ca deciziile tehnologice să se bazeze pe performanță, nu pe politică. (Alessia Peretti | Euractiv.it)

LISABONA

Portugalia: Premierul neagă accelerarea expulzărilor de imigranți înainte de alegeri. Liderul PSD a negat duminică faptul că notificarea a mii de imigranți să părăsească Portugalia în câteva săptămâni a fost accelerată din motive electorale, criticând opoziția „pentru că se concentrează doar pe a vorbi de rău guvernul”. La jumătatea unei vizite la Târgul Cantarinhas din Bragança, în prima zi a campaniei oficiale, delegația AD s-a oprit pentru o cafea, iar Luís Montenegro a fost întrebat din nou despre anunțul guvernului că Agenția pentru Integrarea Migrației și Azilului (AIMA) va începe să notifice, de săptămâna viitoare, 4.574 de cetățeni străini să părăsească țara voluntar în 20 de zile. „Lucrurile nu se întâmplă din cauza alegerilor. Se întâmplă pentru că procesul a început în iunie anul trecut.

Nu a fost accelerat acum. Deloc”, a spus el, adăugând că „procesul trebuie să meargă înainte și nu se poate opri” din cauza alegerilor anticipate din 18 mai. Montenegro a explicat că guvernul a început prin crearea unei structuri de misiune și centre de servicii, multiplicând de șapte ori capacitatea AIMA. Întrebat despre critica PS privind o presupusă „trumpizare” a campaniei AD, Montenegro a evitat inițial comentariul, dar a replicat: „Problema opoziției în Portugalia e că se concentrează prea mult pe a vorbi de rău guvernul.

Eu am fost în opoziție, și uneori am spus și lucruri bune despre guvern. Cred că alegătorii apreciază asta.” Tot despre imigrație, premierul interimar a afirmat că e posibil „să găsim un echilibru bun între cei născuți, crescuți și care trăiesc în Portugalia și cei care vin aici să muncească”. Guvernul are date că circa 18.000 de cazuri în așteptare nu îndeplinesc condițiile pentru a fi aprobate, iar 4.500 dintre ele au fost deja decise. „Nu e vorba de a-i lua cu forța și a-i scoate afară, e vorba de notificare. Persoana poate contesta. Dacă nu îndeplinește condițiile, trebuie să plece”, a spus el. (Sara Madeira – editat de Pedro Sousa Carvalho | Lusa.pt)

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Vizita candidatului polonez de extremă dreapta la Chicago stârnește controverse. În timpul unei vizite în SUA, candidatul prezidențial al PiS (ECR), Karol Nawrocki, a fost primit cu reținere la parada diasporei poloneze din Chicago, care trebuia să fie apolitică, cu ocazia sărbătorii naționale. Citește mai mult.

PRAGA

Președintele ceh se așteaptă la livrarea a 1,8 milioane de obuze pentru Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la Praga, unde s-a întâlnit cu omologul său ceh, Petr Pavel, pentru a discuta despre sprijinul continuu pentru Ucraina în fața războiului dus de Rusia. Discuțiile s-au concentrat pe ajutorul militar, în special inițiativa cehă de a furniza muniție de calibru mare. Dacă acordurile actuale sunt respectate, Ucraina ar putea primi până la 1,8 milioane de obuze până la sfârșitul anului, a spus președintele ceh. Se discută deja și despre livrări suplimentare în 2026. Unsprezece țări susțin inițiativa. Zelenski a salutat sprijinul ceh, numind inițiativa „excelentă”. Pavel a avertizat că nu trebuie presupus că pacea va fi atinsă anul acesta.

În opinia sa, capacitatea de a furniza Ucrainei suficiente muniții este esențială pentru a convinge Rusia că războiul nu are sens. Președintele ceh a mai subliniat că desfășurarea de trupe străine în Ucraina nu este în discuție în acest moment. „Nu există negocieri concrete despre ce soldați sau ce unități ar putea fi trimise. Suntem departe de acel punct,” a spus el. Luni, Zelenski se va întâlni cu reprezentanți ai guvernului și parlamentului ceh pentru a discuta sprijinul viitor. (Aneta Zachová | Euractiv.cz)

BRATISLAVA

Teorii ale conspirației se răspândesc în Rusia pe fondul problemelor de sănătate ale lui Fico și Vučić. În timp ce Moscova se pregătește pentru Ziua Victoriei, pe 9 mai, singurii doi lideri europeni care urmau să participe – premierul slovac Robert Fico și președintele sârb Aleksandar Vučić – și-au anulat recent programele, alimentând speculații pe care Fico le-a negat ulterior. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Parlamentarii din Sofia suspectează sabotaj la primul F-16 bulgăresc. O defecțiune tehnică la avionul de luptă F-16 Block 70 livrat recent Bulgariei a provocat tensiuni politice la Sofia, alimentând suspiciuni de sabotaj și solicitări pentru o anchetă parlamentară privind o posibilă interferență străină – inclusiv din partea serviciilor de informații externe. Citește mai mult.

Sofia cere Comisiei să permită depășirea plafonului de deficit de 3% pentru cheltuieli de apărare. Guvernul bulgar a decis să ceară oficial Comisiei Europene activarea clauzei naționale de derogare, prevăzută de Pactul de Stabilitate și Creștere, pentru a depăși pragul de deficit de 3%. „Aceasta va permite investiții mai mari în apărare fără a compromite sustenabilitatea fiscală”, a declarat premierul Rossen Jeliazkov.

Conform guvernului bulgar, solicitarea este în linie cu prioritățile strategice: asigurarea securității naționale, participare activă în NATO și UE, dezvoltarea capacităților de apărare cibernetică, combaterea interferențelor străine și dezvoltarea industriei de apărare. Comisia Europeană a propus ca statele membre să poată crește cheltuielile pentru apărare cu până la 1,5% din PIB față de nivelul din 2021. Măsura ar urma să fie aplicată coordonat pentru patru ani, începând cu 2025. Bulgaria dorește să utilizeze această derogare pentru ca cheltuielile de apărare, conform clasificării COFOG, să depășească 3% din PIB. Obiectivul este menținerea previzibilității și sustenabilității finanțelor publice, în conformitate cu regulile europene și constrângerile fiscale naționale. (Krassen Nikolov | Euractiv.bg)

AGENDA:

UE: Ursula von der Leyen susține discursul de închidere la evenimentul „Alege Europa pentru Știință” alături de Emmanuel Macron, la Paris; primește liderii PPE, S&D și Renew Europe; Vicepreședinta Teresa Ribera vizitează viitoarea conexiune a proiectului H2Med din Portul Barcelona;

Vicepreședinta Roxana Mînzatu participă la conferința de nivel înalt despre viitorul științei în Europa, la Paris;

Vicepreședintele Raffaele Fitto participă la dezbaterea din Parlament pe tema coeziunii economice și sociale;

Comisarul pentru agricultură Christophe Hansen se întâlnește cu conducerea Asociației Europene a Lactatelor (EDA);

Comisara pentru mediu și economie circulară Jessika Roswall susține un discurs la Summitul Soluțiilor Globale 2025, la Berlin;

Comisarul pentru climă și creștere curată Wopke Hoekstra găzduiește ministrul mediului din Japonia, Keiichiro Asao;

Parlamentul European dezbate controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții și altele.

[Editat de Vas Panagiotopoulos, Charles Szumski, Daniel Eck, Sofia Mandilara]