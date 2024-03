Alegeri în Slovacia pentru președinție: candidați cu șanse similare. | Undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Bosnia-Herțegovina. | Grevă la o agenție de presă italiană din cauza unei posibile vânzări către un deputat al Lega.

***Today’s edition is powered by the European Round Table for Industry (ERT)

A message from European Round Table for Industry (ERT)

The business case for Europe has started to crumble. Time for a turnaround! Find out more in ‘Rebuilding Europe’s Business Case’, ERT’s 2024 Competitiveness and Industry Benchmarking Report, featuring 38 KPIs of Europe’s performance in a new world order.

Find out more here.

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

BRATISLAVA

În primul tur al alegerilor prezidențiale din Slovacia, care va avea loc sâmbătă, toți ochii stau pe cei doi candidați principali, Ivan Korčok, un fost ministru de externe pro-occidental, și fostul premier Peter Pellegrini, partenerul de coaliție al premierului Robert Fico. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

Liderii UE, divizați în privința modului de finanțare a armelor. De la invadarea Ucrainei de către Rusia, accelerarea producției industriei de apărare a Uniunii Europene s-a aflat pe agenda liderilor statelor membre, dar abia acum începe să prindă contur. Citește mai mult.

CEJ se pronunță împotriva legislației UE privind amprentele digitale în actele de identitate naționale. Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a decis joi că un regulament UE din 2019 care îi obligă pe cetățenii UE să își dea amprentele digitale pentru cărțile naționale de identitate se bazează pe un temei juridic greșit, declarând legea UE complet invalidă. Citește mai mult.

Pe fondul riscului crescut de foamete, liderii UE solicită pentru prima dată o încetare a focului în Gaza. Liderii UE au făcut joi un apel la o "pauză umanitară imediată care să ducă la o încetare durabilă a focului" în Gaza și au îndemnat Israelul să nu lanseze o ofensivă terestră majoră în orașul Rafah, situat cel mai sudic. Citește mai mult.

Liderii UE sunt de acord să deschidă negocierile de aderare cu Bosnia. Liderii UE au dat joi undă verde, din punct de vedere politic, deschiderii negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina, dar au precizat că această țară din Balcanii de Vest va trebui să întreprindă mai multe reforme înainte de începerea efectivă a discuțiilor. Citește mai mult.

BERLIN

Germanii sunt mai interesați ca niciodată de alegerile europene. Două treimi din electoratul german manifestă un interes ridicat sau foarte ridicat față de alegerile europene, potrivit unui nou sondaj realizat cu trei luni înainte de scrutin. Citește mai mult.

Bundestag-ul adoptă legea de punere în aplicare a ASD cu o întârziere de o lună. Parlamentul federal german, Bundestag, a adoptat joi o lege de punere în aplicare a Legii serviciilor digitale (DSA), o legislație europeană care reglementează modul în care platformele online trebuie să gestioneze conținutul ilegal și dăunător. Citește mai mult.

PARIS

Senatul francez respinge acordul de liber schimb UE-Canada. Senatul francez a respins cu o largă majoritate acordul comercial dintre UE și Canada, în vigoare provizoriu din 2017, din cauza impactului potențial asupra creșterii animalelor în Franța, semnalând mai multe dificultăți pentru ratificarea finală a acordului de către UE. Citește mai mult.

După Belgia, Franța cere undă verde de la Comisie pentru a interzice țigările electronice de unică folosință. Parlamentul francez a interzis joi țigările electronice de unică folosință, cunoscute sub numele de "puff-uri". Interdicția va intra în vigoare la sfârșitul lunii septembrie, a declarat deputatul ecologist care a inițiat legea, Francesca Pasquini. Citește mai mult.

BRUXELLES

Întreprinderile belgiene, afectate în special de creșterea costurilor cu forța de muncă și de inflație. Costurile cu forța de muncă din Belgia au crescut de aproape două ori mai mult decât creșterea medie din UE, ca urmare a combinației dintre inflație, indexarea salariilor și lipsa forței de muncă, potrivit studiilor Eurostat publicate în ultimii ani, care au fost confirmate într-un nou raport publicat marți. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Suedia nu este pe drumul cel bun pentru îndeplinirea obiectivelor climatice, avertizează agenția de experți. Politicile suedeze în domeniul climei duc la o creștere pe termen scurt a emisiilor și pun țara pe calea ratării obiectivului de reducere a emisiilor pentru 2030, potrivit unui raport publicat joi de o comisie guvernamentală de analiză a politicilor. Citește mai mult.

COPENHAGA

Serviciul danez de informații de securitate avertizează că amenințarea teroristă rămâne ridicată: raport. Danemarca continuă să se confrunte cu o amenințare teroristă serioasă, și anume din partea militanților mișcărilor islamiste, potrivit evaluării anuale de securitate a Serviciului danez de securitate și informații, publicată joi. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Grevă la o agenție de presă italiană din cauza unei posibile vânzări către un deputat al Lega. Jurnaliștii de la agenția de presă italiană AGI sunt în grevă joi și vineri împotriva posibilei vânzări a agenției către deputatul Lega Antonio Angelucci, argumentând că vânzarea către un senator de dreapta care deține deja mai multe ziare ar pune în pericol pluralismul mediatic și ar fi o lovitură dată libertății presei. Citește mai mult.

MADRID

Parlamentul spaniol aprobă o nouă comisie care să investigheze cazurile de corupție ale COVID. Parlamentul spaniol a aprobat joi o nouă comisie de anchetă pentru a investiga presupusele cazuri de corupție în achiziționarea de măști și materiale medicale în timpul pandemiei COVID-19 din 2020, începând cu așa-numitul "caz Koldo", în care este implicat un fost ministru al premierului spaniol Pedro Sánchez (PSOE/S&D). Citește mai mult.

LISABONA

Premierul desemnat al Portugaliei o asigură pe von der Leyen de stabilitate politică. Stabilitatea politică a Portugaliei nu este în pericol, a asigurat joi premierul desemnat Luís Montenegro, din partea Partidului Social-Democrat (PSD) de centru-dreapta, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promițând "responsabilitate" față de UE. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA Tusk, criticat că nu și-a respectat cele 100 de promisiuni electorale. La 100 zile de la instalarea cabinetului Tusk, opoziția și fosta tabără de guvernare îl critică pe premierul Donald Tusk că nu și-a îndeplinit cele 100 de promisiuni electorale. Guvernul a făcut mai mult decât oricare altul de la căderea comunismului, se apără el. Citește mai mult.



PRAGA

Partidul ceh ANO țintește Acordul verde și revizuirea pactului privind migrația înaintea alegerilor europene. Revizuirea Dealului verde european și a Pactului UE privind migrația se numără printre problemele cheie pe care partidul ceh ANO (Renew/ALDE), care în prezent se află în sondaje la aproape 30%, dorește să le abordeze, a declarat joi pentru Euractiv Czechia Klára Dostálová, candidatul principal al partidului la alegerile europene. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Extrema dreaptă bulgară pe promite alegătorilor ieșirea din NATO. Partidul pro-rus Vazrazhdane a introdus un proiect de lege prin care Bulgaria s-ar retrage din alianța militară NATO în luna în care țara sărbătorește 20 de ani de la aderare. Citește mai mult.



BUCUREȘTI

Social-democrații și liberalii din România dezvăluie lista comună pentru alegerile europene. Principalul candidat se retrage. Social-democrații și liberalii din România au anunțat joi componența listei lor comune pentru alegerile europene și, deși o candidată independentă a fost aleasă pentru a conduce lista, aceasta și-a retras candidatura în ultimul moment. Citește mai mult.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ



UE: Consiliul European se reunește pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu, apărare, extindere, migrație și altele;

Se așteaptă ca summitul euro să se concentreze pe coordonarea politicilor, viitorul uniunii piețelor de capital și altele;

Vicepreședinții Comisiei, Maroš Šefčovič și Margrethe Vestager, prezidează un dialog de tranziție curată privind oțelul cu părțile interesate din industria siderurgică, instituțiile financiare și sindicatele;

Vicepreședintele Maroš Šefčovič îl primește pe directorul general al Inițiativei privind amenințarea nucleară, Ernest J. Moniz;

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, primește-o pe Dorothea von Boxberg, director general al Brussels Airlines și reprezentant al consiliului executiv al grupului Lufthansa;

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, ia cuvântul la evenimentul la nivel înalt cu tema "Navigarea prin policriză: Către un pact global pentru un viitor mai bun pentru oameni și planetă", organizat de Biroul ONU din Bruxelles, Biroul FES din Bruxelles și FEPS;

Elisa Ferreira, comisarul pentru coeziune și reforme, susține un discurs în cadrul Biroului politic al Conferinței regiunilor periferice maritime (CRPM), la Patras, Grecia;

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, ține un discurs de deschidere la evenimentul Alianței industriale europene pentru reactoare modulare mici (SMR), în vederea accelerării tranziției spre o energie curată; primește președintele Mesei rotunde europene (ERT) pentru tranziția energetică și delegația ERT, Dimitri Papalexopoulos;

Wopke Hoekstra, comisarul pentru acțiune climatică, se întâlnește cu John Podesta, consilier principal al președintelui SUA pentru politica internațională în domeniul climei; are o întrevedere cu secretarul pentru climă, energie și mediu al Ministerului brazilian al afacerilor externe, ambasadorul André Aranha Corrêa do Lago.

***[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Olivia Gyapong, Sofia Mandilara; corespondență din România: Cătălina Mihai]