În știrile de astăzi din The Capitals:

STOCKHOLM

Declarațiile președintelui rus Vladimir Putin potrivit cărora avioanele de luptă F-16 sunt ținte legitime pentru Moscova - chiar și pe aerodromuri din țări terțe - reprezintă o escaladare a retoricii rusești care ar putea duce la un război, potrivit locotenent-colonelului suedez Joakim Paasikivi. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

Extrema dreaptă și liberalii în cursă strânsă pentru locul trei: Proiecția alegerilor din UE. Continuă cursa strânsă pentru locul al treilea în alegerile pentru Parlamentul European, grupul liberal Renew Europe recuperând avansul față de grupul de extremă dreapta ID și grupul naționalist-conservator ECR, potrivit celei mai recente proiecții realizate de Europe Elect pentru Euractiv. Citește mai mult.

PARIS

Macron, deschis unui nou acord UE-Mercosur. În timpul unei vizite oficiale de trei zile în Brazilia, președintele francez Emmanuel Macron a lansat ideea unui nou acord UE-Mercosur, care ar putea merge mai departe de simplul comerț, în timp ce criticii și susținătorii așteaptă detaliile mai fine. Citește mai mult.

Ministru francez: Agricultura va fi "de interes general major" național. La congresul anual al principalului sindicat al agricultorilor francezi, ministrul agriculturii, Marc Fesneau, a prezentat în linii mari viitoarea lege a agriculturii și a făcut un bilanț al măsurilor naționale și europene actuale și viitoare ca răspuns la protestele agricultorilor. Citește mai mult.

Franța nu trebuie să cedeze în fața Bruxelles-ului în ceea ce privește energiile regenerabile, afirmă fostul ministru al Energiei Pannier-Runacher. Franța ar trebui să refuze în continuare să includă obiective privind energiile regenerabile în planul său energie-climat, care va fi prezentat Comisiei Europene în luna iunie, a declarat săptămâna aceasta fostul ministru al energiei al țării, Agnès Pannier-Runacher. Citește mai mult.

BERLIN

Coaliția germană ia în considerare reguli de social media pentru grupurile parlamentare. În urma criticilor formulate de Biroul Federal de Audit cu privire la presupusa utilizare abuzivă a banilor contribuabililor pentru activități online de către grupurile parlamentare, partidele de guvernare din Germania solicită orientări legale clare. Citește mai mult.

BRUXELLES

Președinția belgiană a UE prezintă o nouă metodologie de evaluare a riscurilor pentru legislația privind abuzurile sexuale asupra copiilor. Un nou document redactat de președinția belgiană a Consiliului UE și consultat de Euractiv prezintă detaliile cheie pentru evaluarea riscurilor care va constitui coloana vertebrală a unui proiect de lege pentru detectarea și eliminarea materialelor online privind abuzurile sexuale asupra copiilor (CSAM). Citește mai mult.

REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

LONDRA

Intrările de migranți în Marea Britanie ating un nou record, sporind presiunea asupra Sunak. Peste 4.600 de solicitanți de azil au sosit în Marea Britanie cu ambarcațiuni de mici dimensiuni până acum în 2024, un total record pentru primele trei luni ale anului și care îi dă o nouă durere de cap politică premierului Rishi Sunak. Citește mai mult.

DUBLIN

Irlanda va interveni în cazul genocidului din Africa de Sud împotriva Israelului. Irlanda a declarat miercuri că va interveni în procesul de genocid din Africa de Sud împotriva Israelului, în cel mai puternic semnal de până acum al preocupării Dublinului față de operațiunile israeliene din Gaza din 7 octombrie. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ATENA

Premierul grec supraviețuiește votului de neîncredere și o atacă pe Laura Kövesi, procurorul UE. Cu 159 de voturi pentru, partidul Noua Democrație (PPE), aflat la putere în Grecia, a supraviețuit joi unui vot de neîncredere promovat de partidele de opoziție de stânga, pe fondul tensiunilor provocate de accidentul feroviar mortal în care au murit 57 de persoane. Citește mai mult.

ROMA

Meloni și Libanul se angajează să crească schimburile comerciale și să reducă tensiunile cu Israelul. Italia se angajează să evite escaladarea situației în Orientul Mijlociu, încercând în același timp să găsească modalități de creștere a schimburilor comerciale și de coordonare în ceea ce privește problemele legate de migrație, potrivit premierului italian Giorgia Meloni, care l-a vizitat pe omologul său libanez Najib 'Azmi Miqãti. Citește mai mult.

MADRID Puigdemont își prezintă candidatura pentru alegerile din Catalonia, susținând independența. Fostul președinte catalan Carles Puigdemont, din partidul separatist de dreapta Junts per Catalunya (JxCat, Împreună pentru Catalonia), va candida la alegerile regionale anticipate din 12 mai pe o platformă multiformațiune care combină numele său cu cel al formațiunii sale pro-independență: "Junts + Puigdemont per Catalunya". Citește mai mult.

LISABONA

Europarlamentarul Paulo Rangel numit ministru de stat și al afacerilor externe. Deputatul european (Partidul Social Democrat - PPE) Paulo Rangel va fi numărul doi în guvernul condus de Luís Montenegro, preluând funcția de ministru de stat și al afacerilor externe, prima sa experiență ca ministru. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Polonia promite în continuare solidaritate cu Ucraina în cadrul reuniunii premierilor la Varșovia. Prim-miniștrii Poloniei și Ucrainei au stabilit termenii sprijinului suplimentar al Varșoviei pentru Kiev și au discutat despre rezolvarea disputei actuale privind importurile de alimente în timpul consultărilor interguvernamentale care au avut loc joi la Varșovia. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Slovacii ies în stradă pentru a apăra instituțiile culturale. Slovacii au ieșit în stradă în această săptămână pentru a protesta față de concedierea bruscă a conducerii mai multor instituții culturale, lucrătorii de la postul național de televiziune RTVS declarându-se pregătiți să intre în grevă dacă guvernul va pune mass-media sub controlul statului. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA

Criza constituțională și a cabinetului se profilează în Bulgaria. Pe lângă criza din guvernul bulgar, prin eșecul rotației prim-miniștrilor, se profilează o criză constituțională; numirea unui premier interimar e din ce în ce mai dificilă. Citește mai mult.



AGENDA INTERNAȚIONALĂ



UE: Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Iliana Ivanova, se întâlnește cu ministrul educației din Republica Populară Chineză, Huai Jinpeng, la Beijing, China;

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Iliana Ivanova, se întâlnește cu ministrul educației din Republica Populară Chineză, Huai Jinpeng, la Beijing, China; Israel: Manifestație a palestinienilor-israelieni care cer încetarea focului în Gaza.

