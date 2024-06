Meloni, rol crucial, în ciuda majorității care se prefigurează pentru susținerea lui von der Leyen. La Berlin, Scholz e în corzi, sub presiunea de a proceda ca Macron, care a dizolvat Adunarea Națională și a declanșat alegeri anticipate în Franța.

În știrile de astăzi din The Capitals:

ROMA

Experții spun că Meloni ar putea juca în continuare un rol crucial în definirea pozițiilor din PPE. Potrivit estimărilor, o majoritate pro-europeană clară o va susține pe Ursula von der Leyen (PPE) pentru un al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene și, teoretic, s-ar putea să nu mai fie necesar sprijinul premierului italian Giorgia Meloni. Totuși, pozițiile sunt nuanțate în privința rolului pe care îl va juca formațiunea lui Meloni în Parlamentul European.

Înainte de alegeri, o serie de speculații au pus-o în centru pe Meloni, curtată atât de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cât și de lidera Rassemblement National din Franța, Marine Le Pen.

Acum, după vot, o majoritate pro-europeană consistentă formată din Verzi, S&D, PPE și Renew pare să o susțină pe von der Leyen, ceea ce ar putea reduce influența lui Meloni, chiar dacă aceasta a ieșit din aceste alegeri cu „cel mai puternic guvern dintre toate”, după cum a declarat chiar șefa guvernului italian.

În replică, Meloni a spus că e prea devreme pentru a se pronunța în legătură cu von der Leyen. Citește mai mult.

BERLIN

Crește presiunea publică la adresa guvernului german, de a convoca alegeri anticipate, pe modelul Macron. În urma înfrângerii zdrobitoare a partidelor din coaliția de guvernare din Germania în alegerile europene, personalități importante din opoziție îl îndeamnă pe cancelarul german Olaf Scholz să convoace alegeri anticipate, așa cum a făcut președintele francez Emmanuel Macron după ce partidul său a fost decimat de Rassemblement National al lui Marine Le Pen. Citește mai mult.

Germania va stabili condițiile de susținere a candidaturii lui von der Leyen. Deși Partidul Popular European a ieșit pe primul loc în alegerile europene, candidata sa și actualul președinte al Comisiei, Ursula von der Leyen, nu poate conta încă pe sprijinul coaliției guvernamentale germane, liberalii, în special, stabilind cerințe ridicate în schimbul aprobării lor. Citește mai mult.

Socialistul german Barley dă înapoi cu privire la zvonul privind candidatura la președinția Parlamentului European. Katarina Barley, candidatul principal al social-democraților germani la alegerile europene, a negat luni că ar avea ambiții imediate de a prelua rolul de președinte al Parlamentului European în a doua jumătate a mandatului acestuia, după rezultatul dezastruos al partidului său în Germania. Citește mai mult.

PARIS

Traseul proiectului de lege francez privind sfârșitul vieții a devenit nesigur, după ce Macron a dizolvat parlamentul. Anunțul surprinzător al președintelui francez Emmanuel Macron, făcut duminică seara, potrivit căruia dizolvă Adunarea Națională și convoacă alegeri parlamentare anticipate, a pus capăt dezbaterilor privind mult așteptatul proiect de lege privind încetarea de viață. Citește mai mult.

După apelul lui Macron la alegeri anticipate, începe jocul alianțelor. După dizolvarea surprinzătoare a parlamentului francez anunțată duminică de președintele Emmanuel Macron, au început deja manevrele politice pentru a forma coaliții care ar putea câștiga viitoarele alegeri legislative. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Extrema-dreaptă suedeză, dezamăgită, SD nu a obținut câștigurile sperate în alegerile europene. Democrații Suedezi (ECR) s-au clasat pe locul al patrulea în alegerile europene, în ciuda faptului că sunt al doilea partid ca mărime în parlamentul național, marcând astfel prima pierdere de teren a partidului în alegeri de când a intrat în parlament. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Alvise Pérez, noua vedetă „ultra” din Spania, intră în Parlamentul European pentru a „distruge sistemul”. Popular pe rețelele de socializare în rândul extremei drepte spaniole, Luis 'Alvise Pérez' a reușit ceea ce preziceau sondajele la alegerile europarlamentare de duminică, cu partidul său 'ultra' The Party is Over, făcând istorie prin câștigarea a trei locuri, prin desfășurarea unei retorici disruptive, care a atras 800.000 de alegători dezamăgiți de politica spaniolă tradițională. Citește mai mult.

Yolanda Díaz părăsește conducerea Sumar după alegerile europene „dezastruoase”. Vicepremierul și ministrul spaniol al Muncii, Yolanda Díaz, a anunțat în această luni că părăsește conducerea platformei de stânga Sumar, partenerul junior al Partidului Socialist (PSOE/S&D), după rezultatele foarte slabe ale alegerilor europene de duminică. Diaz își va păstra funcțiile în guvern. Citește mai mult.

ROMA

'Prea devreme' pentru a discuta despre un al doilea mandat al lui von der Leyen, spune Meloni. Rezultatele alegerilor europarlamentare sugerează o oscilație spre centru-dreapta, dar este prea devreme pentru a stabili dacă va exista un al doilea mandat pentru președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni dimineață premierul italian Giorgia Meloni. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

„Băieții răi” polonezi vor face parte din noua casă a UE.

Între un magnat al petrolului implicat într-un scandal de vânzare de vize, un pompier antisemit și foști miniștri condamnați pentru abuz de putere, partidul conservator PiS (ECR), plasat al doilea după Coaliția Civică a premierului Donald Tusk, este gata să aducă câteva fețe controversate în noul Parlament al UE. Citește mai mult.

PRAGA

Liderul conservator ceh respinge alianța UE cu forțele radicale și caută un acord cu PPE. Nu va exista nicio alianță cu forțele radicale în Parlamentul European, a declarat premierul ceh și lider al Democraților Civici (ODS/ECR) Petr Fiala, adăugând că grupul său conservator din UE ar trebui să caute cooperarea cu Partidul Popular European (PPE), de centru-dreapta, care și-a menținut dominația în Parlamentul European. Citește mai mult.

Comisia investighează achiziția operatorului ceh de telecomunicații de o companie deținută de Emiratele Arabe Unite (EAU). Comisia Europeană a deschis o nouă investigație privind subvențiile străine în legătură cu o achiziție comercială prin care compania Emirates Telecommunications Group Company (e&), deținută de Emiratele Arabe Unite, care ar urma să dețină „controlul exclusiv” asupra operatorului european de telecomunicații PPF Telecom, potrivit unui comunicat de presă de luni. Citește mai mult.

BUDAPESTA

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, nu va participa la Summitul Formatului București 9 (B9), organizat de un grup de țări din estul NATO, a anunțat biroul președintelui leton. Summitul are loc la Riga, va fi prezidat de președinții Letoniei, Poloniei și României, și îl va avea ca invitat pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Un nou partid pro-rus de extremă-dreapta intră în parlamentul bulgar, în contradicție cu partide similare. Alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria au dus la intrarea în parlament a unui nou partid pro-rus de extremă dreapta, Velichie, care promite să fie o nouă voce în cea mai săracă țară din UE și care irită alte partide pro-ruse. Citește mai mult.