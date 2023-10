Ministrul liberal al educației Lotta Edholm a calificat drept "naivă" politica suedeză privind controlul asupra foștilor combatanți islamiști suedezi.

STOCKHOLM

Dintre cele 83 de persoane revenite în Suedia din teritoriul controlat de Statul Islamic, 21 lucrează în prezent cu copii, tineri și persoane vulnerabile, în centrele de agrement, grădinițele și serviciile sociale, potrivit unei anchete conduse de publicația suedeză Expressen. Ministrul liberal al educației Lotta Edholm a calificat drept "naivă" politica suedeză privind controlul asupra foștilor combatanți islamiști suedezi. Citește mai mult.

BERLIN

Industraia energetică face presiuni pentru subvenții înaintea ședinței guvernului german. Reprezentanții industriilor mari consumatoare de energie au îndemnat guvernul să ia o decizie privind subvențiile pentru prețurile la electricitate, care, deși sunt puternic descurajate de economiști, vor fi punctul de discuție în cadrul discuțiilor cancelarului Olaf Scholz cu liderii guvernamentali. Citește mai mult.

Scholz îi critică pe Meloni și Sunak: Acordurile privind migrația sunt mai importante decât "discuțiile dure". Acordurile de repatriere cu țările terțe reprezintă schimbarea jocului care va ajuta țările UE să reducă numărul de migranți, a susținut joi cancelarul german Olaf Scholz, atacând totodată liderii de dreapta care "pretind că pot expulza migranții cu vorbe dure". Citește mai mult.

PARIS

Viticultorii francezi protestează împotriva importurilor ieftine distrug lăzi la granița spaniolă. Sute de viticultori francezi au blocat autostrada la granița cu Spania și au descărcat camioanele care transportau suc de cava spaniol, distrugând conținutul și vărsând vinul peste graniță, într-un protest pentru a cere sprijinul guvernului împotriva băuturilor alcoolice ieftine din străinătate. Citește mai mult.

Europarlamentar: Comisia nu trebuie să se teamă de "lupta pentru putere" cu China în domeniul pescuitului. Executivul UE nu ar trebui să se teamă că se va angaja într-o "luptă pentru putere" cu China pentru a asigura bune practici de pescuit, a declarat președintele Comisiei pentru pescuit din Parlamentul European, Pierre Karleskind, într-un interviu acordat Euractiv France. Citește mai mult.

VIENA

Viena convoacă o reuniune de criză privind situația din Orientul Mijlociu. Guvernul de la Viena va convoca vineri dimineață o reuniune de criză pentru a discuta despre conflictul Hamas-Israel și despre impactul conflictului asupra securității în Austria. Citește mai mult.

HAGA

Laburiștii și Verzii olandezi își cer scuze pentru susținerea moțiunii pro-Israel. Partidul Laburist și Verzii olandezi și-au cerut scuze joi, după ce au primit numeroase critici pentru că au susținut o moțiune parlamentară care sublinia dreptul Israelului la autoapărare în conflictul cu Palestina. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Aragonès din Catalonia cere un referendum "în stil scoțian". Viitorul guvern al Spaniei ar trebui să fie de acord cu organizarea unui "referendum ca cel din Scoția" în 2014, a declarat joi în Senatul spaniol premierul regional al Cataloniei, Pere Aragonès, din partidul separatist ERC. Citește mai mult.

LISABONA

Miniștii de externe portughez și kuweitian sunt de acord să protejeze cetățenii din Gaza. Ministrul portughez de externe, João Gomes Cravinho, și omologul său kuweitian, Salem Abdullah Al-Jaber al-Sabah, au convenit joi asupra importanței protejării populației din Gaza și a trimiterii de ajutoare umanitare în această zonă. Citește mai mult.

VALLETTA

Parlamentul UE cere Maltei să facă mai mult pentru a proteja jurnaliștii. Autoritățile malteze au fost invitate de către deputații Parlamentului European să înceteze să mai încurajeze un climat ostil pentru jurnaliști, să pună capăt culturii impunității și să accelereze procedurile legale pentru a-i aduce în fața justiției pe toți cei implicați în asasinarea lui Daphne Caruana Galizia, joi. Citește mai mult.



EUROPA DE EST



BRATISLAVA



Slovacul Fico va rata Consiliul din octombrie dacă rămâne alături de un negaționist al climei. Președinta Zuzana Čaputová a refuzat nominalizarea lui Robert Fico ca șef al mediului, care neagă schimbările climatice, ceea ce înseamnă că acesta va trebui să vină cu o alternativă dacă vrea să își îndeplinească obiectivul de a participa la summitul Consiliului European de joia viitoare. Citește mai mult.



VARȘOVIA



Președintele polonez lansează discuții cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Președintele polonez Andrzej Duda va începe consultările cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern, după ce la alegerile de duminică o fuziune a opoziției a obținut rezultate mai bune decât partidul de guvernământ polonez Lege și Justiție (PiS). Citește mai mult.



PRAGA



Aproape 80% dintre cehi nu au încredere în premier: sondaj. Aproape patru cincimi din populație nu are încredere în premierul ceh Petr Fiala, potrivit unui nou sondaj publicat de agenția CVVM, care a arătat că acesta rămâne cel mai de încredere politician din Republica Cehă. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA



Guvernul bulgar: "Interes" pentru cumpărarea rafinăriei Lukoil. Premierul bulgar Nikolay Denkov a confirmat joi că există interes pentru vânzarea Lukoil Neftochim Burgas, care este cea mai mare rafinărie din Balcani și este administrată de compania rusă Lukoil prin intermediul companiei sale din Elveția - Litasco. Citește mai mult.



BUCUREȘTI | LONDRA



Instructorii militari britanici se vor deplasa în România pentru a-i antrena pe ucraineni. Experți militari britanici vor instrui anul viitor ucraineni în bazele din România, a declarat joi, într-o conferință de presă la finalul mandatului său, ambasadorul Marii Britanii la București, Andrew Noble. Citește mai mult.



LIUBLIANA



Slovenia reintroduce controalele poliției la frontiera cu Croația și Ungaria. Slovenia va reintroduce de sâmbătă, pentru cel puțin zece zile, controalele Poliției la frontiera cu Croația și Ungaria, din cauza riscurilor sporite de securitate pe fondul crimei organizate și al escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Citește mai mult.



BELGRAD | PRISTINA



Libertatea de circulație limitată pe fondul blocadei dintre Serbia și Kosovo. Punctul de trecere a frontierei Jarinje a fost redeschis pentru circulația dinspre Serbia spre nordul Kosovo după o blocadă de 24 de zile, situație apărută în urma atacului terorist al paramilitarilor sârbi din Banjska, în timp ce locuitorii din satele situate de-a lungul frontierei raportează unele dificultăți de circulație. Citește mai mult.



PRISTINA



Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Serbia, cerând măsuri după "atacul terorist". Parlamentul European a cerut statelor membre UE să adopte măsuri restrictive specifice împotriva Serbiei, țară candidată la UE, în legătură cu atacul terorist din nordul Kosovo din 24 septembrie, comis de paramilitarii sârbi. Citește mai mult.



AGENDA



UE: Summitul UE-SUA între președintele Consiliului Charles Michel, președintele Comisiei Ursula von der Leyen și președintele american Joe Biden are loc la Washington; punctele principale ale agendei includ conducerea comună în sprijinul Ucrainei, inteligența artificială și altele;

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Iliana Ivanova, se întâlnește cu președintele consiliului de administrație al Consiliului European pentru Inovare, Michiel Scheffer;

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, participă prin videoconferință la "Uniți pentru justiție. Uniți pentru natură";

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, se întâlnește cu viceprim-ministrul Ucrainei, Oleksandr Kubrakov, și cu ministrul mediului, Ruslan Strileț, la Kiev; Participă la conferința "Rusia Ecocid în Ucraina. A Danger for the Whole World", sesiunea "Proclamarea proiectului de declarație de mediu de la Kiev"; și la grupul de lucru informal privind daunele aduse mediului;

