SOFIA

Bulgaria și NATO discută răspunsul la blocada rusă din Marea Neagră. Sofia poartă discuții cu aliații NATO pentru a vedea dacă va face față blocadei parțiale continue a Rusiei în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră în mod independent sau cu ajutorul aliaților NATO, a declarat miercuri ministrul Apărării, Todor Tagarev, pentru EURACTIV. THE CAPITALS (en)

VIENA

Austria respinge apelul lui von der Leyen pentru extinderea Schengen. Austria a respins apelul președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a ridica dreptul de veto împotriva aderării Bulgariei și României la spațiul Schengen, argumentând că extinderea zonei fără vize nu are sens deocamdată. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).

INSTITUȚIILE UE

Deputații europeni aprobă noua alocare a locurilor, în ciuda disputei cu guvernele. Parlamentarii UE au convenit miercuri să mărească dimensiunea Parlamentului European cu 15 locuri, aprobând o propunere a țărilor UE, dar criticând în același timp interferența acestora în competențele bugetare ale Parlamentului. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).

BERLIN | PARIS

Miniștrii francezi și germani ai economiei laudă ancheta UE privind vehiculele electrice chinezești. Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, și omologul său german, Robert Habeck, au salutat anunțul făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la o anchetă privind vehiculele electrice chinezești. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).

BERLIN



Germania oprește relocarea migranților care sosesc în Italia. Ministrul german de interne Nancy Faeser (SPD/S&D) a suspendat mecanismul de solidaritate voluntară (VSM) în ceea ce privește solicitanții de azil care au sosit din cauza refuzului Romei de a pune în aplicare Acordul de la Dublin, a confirmat miercuri Ministerul german de Interne. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).



BRUXELLES



O instanță belgiană oprește o decizie prin care solicitanților de azil de sex masculin singuri li se refuză accesul la o locuință. Consiliul de Stat al Belgiei a suspendat miercuri decizia secretarului de stat pentru azil și migrație Nicole de Moor de a suspenda temporar primirea bărbaților singuri de către Agenția Federală pentru primirea solicitanților de azil (Fedasil). THE CAPITALS (en)



REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

LONDRA



Parlamentarii britanici resping oferta de a pune capăt complicității statului în recoltarea forțată de organe din China. Un amendament la proiectul de lege britanic privind achizițiile publice, care ar fi acordat organizațiilor medicale britanice puterea de a exclude furnizorii pe baza implicării în recoltarea forțată de organe, a fost respins miercuri de Camera Comunelor. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).



ȚĂRILE NORDICE ȘI BALTICE



STOCKHOLM



Fostul premier suedez îl acuză pe liderul extremei drepte că a alimentat criza Coranului. Premierul suedez Ulf Kristersson a permis extremei drepte, Democrații Suedezi, să inflameze criza arderii Coranului, a declarat fostul premier suedez și lider al Partidului Social-Democrat, Magdalena Andersson, după o conferință de presă comună în care a denunțat modul în care acesta a gestionat criza. THE CAPITALS (en)

SUDUL EUROPEI



MADRID



Forțele de centru-dreapta din Spania colaborează pentru a bloca legea amnistiei. Principalul partid de opoziție de centru-dreapta din Spania, Partidul Popular (PPE), și Societat Civil Catalana și-au unit forțele pentru a se opune viitoarei legi de amnistie pentru cei implicați în tentativa de secesiune din 2017, pe care separatiștii catalani o cer în schimbul sprijinului acordat candidatului socialist Pedro Sanchez în formarea unei coaliții.



ROMA

Conflict între poliție și migranți în Lampedusa. Mii de migranți salvați de autoritățile italiene și care așteaptă în prezent să fie relocați au intrat miercuri în conflict cu poliția, după ce au cerut să fie transferați în locuințe adecvate. THE CAPITALS (en)

LISABONA



Activiști: Tarifele de transport public din Portugalia trebuie adaptate la munca la distanță. Transportul public din Portugalia trebuie să se adapteze la tendința de muncă la distanță și să ofere alternative tarifare mai ușoare, mai ieftine și mai flexibile, potrivit asociației portugheze de mediu Zero, care a propus un set de măsuri. THE CAPITALS (en)



VALLETTA



Jurnaliștii maltezi cer guvernului măsuri și reforme. Peste 130 de jurnaliști, radiodifuzori, cercetători, platforme media și activiști maltezi au cerut premierului maltez Robert Abela să își respecte promisiunile făcute de mult timp de a consolida sectorul media și de a îmbunătăți libertatea de exprimare. THE CAPITALS (en)



EUROPA DE EST



VARȘOVIA



Refugiații ucraineni stabiliți în Polonia se mută în Germania pentru salarii mai bune. Germania a primit mai mulți refugiați ucraineni decât Polonia de la sfârșitul anului 2022, majoritatea refugiaților mutându-se în Vest pentru standarde mai bune de bunăstare și oportunități de muncă, se arată într-un nou raport al Platformei de Migrație a EWL și al Centrului pentru Studii Est-Europene (SEW) de la Universitatea din Varșovia. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).



PRAGA



Eurodeputații cehi critică discursul lui von der Leyen despre Starea Uniunii. Membrii Parlamentului European din Cehia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la răspunsul Comisiei Europene la amenințările la adresa democrației, a politicii climatice și a migrației, după ce șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a evidențiat aceste aspecte în discursul său de miercuri despre starea Uniunii. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).



BRATISLAVA



Premierul slovac vorbește despre o republică bananieră după ce politicienii s-au încăierat înainte de alegerile anticipate. Premierul slovac Ľudovít Ódor a întrebat dacă slovacii vor să trăiască într-o republică bananieră după alegerile anticipate din 30 septembrie, după ce fostul prim-ministru și liderul OLaNO, Igor Matovič, au avut o altercație fizică la o conferință de presă preelectorală a Smer, în care a fost criticată gestionarea de către guvern a fluxurilor de migranți. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).



ȘTIRI DIN BALCANI



TIRANA | PRISTINA



Premierul albanez pregătește terenul înainte de reuniunea crucială Kosovo-Serbia de la Bruxelles. Serbia încearcă să întârzie progresul în normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia și să beneficieze cât mai mult de pe urma greșelilor Pristinei, ajutând la autovictimizarea Belgradului pe scena internațională, a declarat premierul albanez Edi Rama înaintea reuniunii Kosovo-Serbia de la Bruxelles. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).



TIRANA

Ambasadorul UE la Tirana: Recensământul populației este important pentru aderarea Albaniei la bloc. Recensământul populației, mult amânat, va începe săptămâna viitoare în Albania, ambasadorul UE în această țară, Luigi Soreca, declarând că este important în contextul aderării la Uniunea Europeană. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).

BUCUREȘTI



O alianță social-democrat-liberală s-ar putea forma înaintea alegerilor locale din România. În încercarea de a contracara ascensiunea partidului de extremă-dreapta AUR, partenerii de coaliție PSD și PNL sunt în prezent în discuții pentru a prezenta liste comune la alegerile locale de anul viitor - o alianță pe care liderul AUR, George Simion, a descris-o deja ca fiind un cadou. Citește mai mult în THE CAPITALS (en).



AGENDA EUROPEANĂ ȘI GLOBALĂ:





UE: Președinta Comisiei Ursula von der Leyen se întâlnește împreună cu vicepreședintele Margaritis Schinas și cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis; Se întâlnește cu liderii industriei daneze în Danemarca, ține un discurs și numește primul vas container care funcționează cu metanol; Ține laudatio pentru mișcarea iraniană "Women, Life, Freedom" în cadrul M100 Media Award 2023;

Vicepreședintele Comisiei, Maroš Šefčovič, primește vizita ministrului afacerilor externe și cooperării din Monaco, Isabelle Berro-Amadeï; prezidează reuniunea Comitetului director al Platformei energetice a UE;

Vicepreședintele Vĕra Jourová vorbește la Ziua internațională a democrației 2023;

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, susține un discurs principal și participă la conferința la nivel înalt "Securitatea energetică dincolo de 2024: Achieving winter preparedness in turbulent times" la Varșovia, Polonia;

Helena Dalli, membră a Comisiei pentru egalitate, se alătură Europride; se întâlnește cu Katrina Fotovat, înalt funcționar al secretarului de stat al Statelor Unite în cadrul Biroului pentru probleme globale ale femeilor, în Valletta, Malta;

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, se întâlnește cu Comisia pentru afaceri europene, spațiul Schengen și spațiul Еuro, Comisia pentru agricultură, alimentație și silvicultură, Comisia pentru mediu și ape, la Sofia, Bulgaria;

Mairead McGuinness, comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară și piețe de capital, vorbește la conferința EUROFI; se întâlnește cu Adam Farkas, directorul general al Asociației pentru Piețe Financiare din Europa (AFME);

Șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, îi primește la discuții pe premierul kosovar Albin Kurti și pe președintele sârb Aleksandar Vucic;

Parlamentul European votează asupra cadrului pentru asigurarea unei aprovizionări sigure și durabile cu materii prime critice, deschiderea negocierilor pentru un acord cu Statele Unite ale Americii privind consolidarea lanțurilor internaționale de aprovizionare cu minerale critice, reglementarea prostituției în UE și multe altele;

Conferința de presă a BCE privind politica monetară a zonei euro;

Ungaria: Premierul italian Giorgia Meloni participă la un summit pe tema demografiei;

Statele Unite ale Americii: FM german Annalena Baerbock se întâlnește cu secretarul de stat Antony Blinken;

Tadjikistan: A cincea reuniune consultativă a șefilor de stat din Asia Centrală;

***[Editori ai rubricii în limba engleză: de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara; corespondență din România de Cătălina Mihai]