În ediția de astăzi a The Capitals, puteți citi despre starea de spirit colectivă de la cea de-a 61-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, de ce președintele ceh respinge ideea unei armate UE și multe altele.

The Capitals vă prezintă cele mai recente știri din întreaga Europă, prin intermediul rapoartelor de pe teren ale rețelei media Euractiv. Vă puteți abona la newsletter aici. Știrile europene pe care meritați să le citiți. Bine ați venit la The Capitals by Euractiv.

///

Sponsorizare strategică

Intrați în contact cu organizații cheie sectoarele agroalimentar, energetic, sănătății, tehnologiei și transporturilor. Conduceți eforturile de advocacy și poziționați-vă brandul în centrul dezbaterilor politice cheie din UE prin intermediul conferințelor politice de o zi organizate de Euractiv. Aflați mai multe.

///

În ediția de astăzi a TheCapitals:

BERLIN

Și cam asta este tot ce trebuie să știm despre psihicul colectiv european la cea de-a 61-a ediție a Conferinței de securitate de la München, care se reunește în fiecare februarie în incinta sufocantă a Bayerischer Hof. Un hotel odinioară grandios, care se pare că trăiește, la fel ca Europa însăși, din fumul grandorii sale trecute. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

PARIS

Roșiile marocane sunt așteptate să dea viață târgului de la Paris. Roșiile marocane vor fi unul dintre subiectele picante ale Salonului Agricol de la Paris, care se deschide săptămâna aceasta cu Marocul ca invitat de onoare. Citește mai mult.

///

HAGA

Țările de Jos afirmă că stabilitatea economică este esențială pentru consolidarea apărării în UE. Bugetele de apărare mai puternice nu trebuie să compromită stabilitatea economică a Europei, a declarat ministrul olandez al apărării, oferind prudență cu privire la o propunere a UE de relaxare a normelor fiscale pentru a crește cheltuielile militare. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Rusia îi reproșează președintelui italian comparația cu Germania nazistă. Tensiunile dintre Italia și Rusia s-au amplificat după ce purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, Maria Zakharova, a condamnat comparația făcută de președintele italian Sergio Mattarella între acțiunile Rusiei în Ucraina și cele ale Germaniei naziste, ceea ce a determinat un răspuns unitar din partea liderilor politici italieni. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Principalul candidat la președinția Poloniei își duce campania pe scena europeană. Primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, candidatul la președinție al Coaliției Civice (PO, PPE) din care face parte și premierul polonez Donald Tusk, se află în prezent într-un scurt turneu european pentru a-și dovedi aptitudinile internaționale, relatează presa poloneză. Citește mai mult.

///

PRAGA

Președintele ceh respinge armata UE și susține un pilon NATO mai puternic. Președintele ceh Petr Pavel, fost președinte al Comitetului Militar al NATO, consideră că Europa ar trebui să negocieze cu Statele Unite pentru a dezvolta în continuare pilonul european al NATO, deoarece acesta ar putea fi utilizat pentru „operațiuni pur europene”. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Inflația persistentă blochează candidatura Bulgariei la zona euro. O rată medie anuală a inflației de 2,6% lasă Bulgaria în incertitudine pentru aderarea la zona euro de la 1 ianuarie 2026, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Citește mai mult.

///

BUCUREȘTI

Discursul lui Vance de la Munchen stârnește reacții mixte la București. Politicienii români au avut reacții variate la comentariile vicepreședintelui american JD Vance de la Conferința de Securitate de la Munchen privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Unii au respins declarațiile sale, în timp ce alții le-au văzut ca pe o validare a unor îngrijorări de lungă durată. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Eurogrupul se reunește pentru a discuta perspectivele și recomandările macroeconomice ale zonei euro, informații actualizate din partea Bulgariei privind stadiul convergenței și multe altele; Reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale urmează să se concentreze asupra amenințărilor hibride, a consolidării pregătirii civile și militare și multe altele;

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, îl primește pe trimisul prezidențial special al SUA pentru Ucraina și Rusia, Keith Kellogg;

Vicepreședinta Comisiei, Roxana Mînzatu, face observații în cadrul Conferinței interparlamentare privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța, în timpul sesiunii „IA și piața muncii, cu accent pe schimbarea condițiilor de muncă”;

Vicepreședintele Raffaelle Fitto se întâlnește cu președintele Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calviño;

Comisarul pentru extindere Marta Kos se întâlnește cu șeful adjunct al Biroului Președintelui Ucrainei, Igor Ivanovych Zhovkva;

Președinta Parlamentului Roberta Metsola îi găzduiește pe ambasadorii Americii Latine la UE; *** [Editat de Vas Panagiotopoulos, Daniel Eck, Sofia Mandilara]