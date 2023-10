Cehia, alegeri UE 2024: Listă comună de candidați a partidelor afiliate la Populari, respectiv reformiști. | Guvernele din UE, criticate pentru abținerea la votul ONU pentru încetarea focului în Gaza. | Franța: dreptul la avort ajunge în Constituție

PRAGA | BRUXELLES

Partidele politice cehe afiliate la Partidul Popular European (PPE), de centru-dreapta, și la Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), de dreapta, vor prezenta o listă comună de candidați pentru alegerile europene din 2024, pentru a contracara populiștii și pentru a spori șansele partidelor de dreapta de a depăși forțele de stânga și ale Verzilor în Parlamentul European. Citește mai mult.

BERLIN | HAGA | ROMA

Guvernele UE, criticate pentru abținerea la votul ONU privind încetarea focului în Gaza. Guvernele Germaniei, Italiei, Țărilor de Jos și Greciei au fost criticate de parlamentari, în special din opoziție, pentru că s-au abținut în privința unei rezoluții ONU care îndeamnă Israelul să pună în aplicare o încetare a focului umanitară fără a condamna Hamas. Citește mai mult.

PARIS

Macron deschide calea pentru ca Franța să devină prima țară care va înscrie avortul în Constituție. Constituția franceză va conține dreptul la avort începând de anul viitor, a anunțat duminică președintele Emmanuel Macron, ceea ce va face din Franța prima țară în care un astfel de drept va fi garantat de Constituție. Citește mai mult.

VIENA

Austria se gândește să interzică defrișarea steagurilor pe fondul creșterii numărului de comportamente antisemite. Interzicerea defrișării steagurilor naționale, ca urmare a unei creșteri uriașe a comportamentului antisemit în Austria în ultima perioadă, este un lucru propus de cancelarul Karl Nehammer. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Sánchez spune că grațierea separatiștilor catalani este singura cale de a recâștiga puterea. Grațierea separatiștilor catalani este singura modalitate prin care premierul spaniol în exercițiu Pedro Sánchez, partidul socialist PSOE (S&D), partid socialist, de a obține o majoritate pentru a forma un guvern stabil, a insistat el, recunoscând indirect că adoptarea unei legi de amnistie pentru cei implicați în tentativa de secesiune din 2017 din Catalonia este esențială. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

PiS vânează noi parlamentari ai opoziției pentru a rămâne la putere. Partidul naționalist conservator de guvernământ Lege și Justiție (PiS, ECR) încearcă să racoleze deputați nou aleși din opoziție pentru a-și asigura o majoritate în parlament în vederea formării unui viitor guvern, după ce a rămas fără majoritate parlamentară în urma alegerilor generale, relatează presa poloneză. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Fico, din Slovacia, pune condiții pentru "ajutorul financiar brutal" acordat Ucrainei. Premierul slovac Robert Fico va susține 'ajutorul financiar brutal' acordat Ucrainei - în ciuda retoricii sale pro-ruse - dacă i se vor da garanții că banii nu vor fi deturnați și că o parte dintre ei vor fi folosiți pentru reînnoirea infrastructurii de frontieră și pentru a sprijini companiile slovace implicate în reconstrucție. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Partidele pro-UE din Bulgaria obțin o victorie semnificativă în alegerile locale. Partidele pro-UE din Bulgaria au obținut victorii la alegerile locale din țară. În turul al doilea, bătălia se dă între cele două principale forțe parlamentare - coaliția dintre We Continue the Change, respectiv Bulgaria Democratică (PP-DB) sau GERB, cel mai puternic partid din administrația locală. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



Un europarlamentar român va ataca la Curtea de Justiție a UE decizia privind aderarea la Schengen. Europarlamentarul român Eugen Tomac (PMP/PPE) a declarat că va face apel la decizia Curții de Justiție a UE de respingere a plângerii sale împotriva veto-ului impus de Consiliul Austriei în cazul candidaturii României și Bulgariei la Schengen. Citește mai mult.



LIUBLIANA



Slovenia extinde controalele poliției pe fondul preocupărilor legate de terorism și crimă organizată. Slovenia a prelungit cu încă 20 de zile, până la 19 noiembrie, controalele poliției la granița cu Croația și Ungaria, invocând preocupări legate de terorism și crimă organizată. Citește mai mult.



BELGRAD



Susținătorii opoziției 'Serbia împotriva violenței' se vor uni în alegeri. Diferite partide de opoziție sârbești se vor uni la alegerile din 17 decembrie, în urma cooperării în parlament și a organizației de protest 'Serbia împotriva violenței'. Citește mai mult.



AGENDA

UE: Reuniunea informală a miniștrilor turismului se va concentra pe îmbunătățirea competitivității industriei prin transformarea acesteia într-un model durabil;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, se întâlnește cu prim-ministrul Macedoniei de Nord, Dimitar Kovačevski, la Skopje; se întâlnește cu președintele Kosovo, Vjosa Osmani, și cu prim-ministrul Albin Kurti, la Pristina;

Vicepreședintele Comisiei, Vĕra Jourová, vizitează Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică, la București, România; Are întâlniri cu președintele României, Klaus Iohannis, cu prim-ministrul României, Ion-Marcel Ciolacu;

Vicepreședintele Margaritis Schinas se întâlnește cu președintele Peru, Dina Boluarte, cu ministrul afacerilor externe, Ana Cecilia Gervasi, cu ministrul de interne, Vicente Romero Fernández, la Cusco;

Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, participă la negocierile privind Acordul de liber schimb UE-Australia, la Osaka, Japonia;

Comisarul pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra, participă la masa rotundă plenară Pre-COP28 cu tema "Pathways to 2030: Cum trebuie să arate o transformare care să nu lase pe nimeni în urmă?", la Abu Dhabi, EAU; participă la reuniunea ministerială Pre-COP28 pentru discuțiile internaționale privind clima; se întâlnește cu ministrul sud-african al pădurilor și pescuitului și al afacerilor de mediu, Barbara Creecy;

Președintele Parlamentului, Roberta Metsola, se întâlnește cu președintele Senatului francez, Gérard Larcher;

Italia: Reuniune trilaterală Franța, Germania, Italia privind politica industrială;

ONU: Consiliul de Securitate se reunește cu privire la Orientul Mijlociu;

[Editori ai versiunii în limba engleză: Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara; corespondență de la București: Cătălina Mihai]