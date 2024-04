Coaliția lui Macron susține un nou Pact european pentru migrație, menit să relanseze politicile migraționiste și să domolească temerile generate de migrația ilegală. | Acord de ultimă oră pentru Ucraina al Consiliului UE și Parlamentului European.

***

Today’s edition is powered by Solidaridad Conference:

Mandatory Due Diligence in the supply chain – leveraging EU legislation to make a positive impact for small scale producers. Join us in Düsseldorf for our discussion on navigating EU legislation to support small-scale producers in supply chains, addressing the challenges faced by companies in complying with EU laws.

Find out more >>

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

PARIS

Coaliția Besoin d'Europe a președintelui francez Emmanuel Macron își exprimă sprijinul pentru un nou Pact privind migrația și azilul și pentru combaterea imigrației ilegale, la nivelul UE. Prin acest demers coaliția respinge narațiunea de extremă dreapta, cu două luni înaintea alegerilor europene din iunie. Citește mai mult.

Un grup de reflecție estimează că adaptarea la schimbările climatice în Franța va costa 5-20 de miliarde de euro pe an. Adaptarea economiei franceze la schimbările climatice ar putea costa între 5 și 20 de miliarde de euro pe an până în 2050, cu impact asupra clădirilor, transportului rutier și feroviar și agriculturii, potrivit estimărilor publicate vineri de grupul de reflecție I4CE, finanțat de guvern. Citiți mai mult.

INSTITUȚIILE UE

Parlamentul și Consiliul UE au încheiat un acord de ultimă oră pentru a extinde beneficiile comerciale ale Ucrainei. Legiuitorii UE au ajuns luni (8 aprilie) la un acord privind reînnoirea măsurilor de liberalizare a comerțului cu Ucraina, după ce statele membre au reușit să redeschidă negocierile și au convenit să consolideze unele măsuri de protecție împotriva denaturării pieței. Citește mai mult.

Misiunea UE din Marea Roșie respinge cu succes atacurile, dar nu are nave. Operațiunea UE din Marea Roșie de protecție a navelor comerciale împotriva atacurilor rebelilor Houthi dă rezultate, dar rămâne blocată într-o zonă de operațiuni restrânsă din cauza lipsei de nave și de alte active, au declarat luni oficiali. Citește mai mult.

BERLIN

Extrema dreaptă germană cere dovezi privind presupusele mite rusești. Formațiunea germană de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a ieșit luni în sprijinul lui Petr Bystron, unul dintre candidații lor de top pentru alegerile europene, care ar fi primit bani de la un site de știri pro-rus pentru campania sa electorală. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Spania va elimina "vizele de aur" pentru investitorii imobiliari străini. Spania va renunța la așa-numitul program de "vize de aur", care acordă drepturi de rezidență străinilor care fac investiții mari în imobiliare în țară, a declarat luni premierul Pedro Sánchez reporterilor. Citește mai mult.

Partidul Popular spaniol ar câștiga alegerile anticipate în fața socialiștilor, potrivit unui sondaj. Partidul Popular spaniol (PP/PPE) ar surclasa Partidul Socialist (PSOE/S&D) al premierului Pedro Sánchez, aflat la putere, dacă ar avea loc astăzi alegeri generale în Spania, potrivit unui sondaj realizat de agenția privată de cercetare 40dB. Citește mai mult.

Președintele Cataloniei, Aragonès, avertizează că un "referendum pentru independență" va fi inevitabil. Un viitor referendum privind o eventuală independență a Cataloniei față de restul Spaniei "va înceta să mai fie neconstituțional și imposibil", similar cu iminenta lege de amnistie pentru cei implicați în tentativa secesionistă din 2017, a declarat luni președintele catalan Pere Aragonès, din partidul separatist Stânga Republicană din Catalonia (ERC). Citește mai mult

ROMA

Fermierii italieni se mobilizează împotriva produselor false "Made in Italy" în Trecătoarea Brenner, care leagă Austria de Italia . Zece mii de agricultori s-au adunat luni în Pasul Brenner, exprimându-și opoziția și strângând semnături pentru o petiție împotriva alimentelor importate, vândute în mod fals ca produse italiene autentice. Citește mai mult.

LISABONA

Insulele Azore sunt "extrem de importante" pentru NATO, spune ambasadorul SUA. Ambasadorul american în Portugalia, Randi Charno Levine, a declarat luni că Insulele Azore sunt de "importanță critică" pentru NATO. Citește mai mult.

Portugalia, ultima țară din UE care a adoptat sistemul de etichetare a alimentelor cu semaforizare Nutriscore. Portugalia a devenit vineri cea de-a opta țară europeană care adoptă sistemul de etichetare frontală Nutriscore, după ce Comisia Europeană nu a reușit să prezinte o propunere pentru un model la nivelul întregii UE. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Protestele fermierilor au contribuit la rezultatul alegerilor din Polonia, potrivit analizelor statistice. Protestele în curs ale fermierilor au influențat rezultatele alegerilor locale din Polonia și ar putea contribui la rezultatul alegerilor europene din iunie, potrivit politicienilor și datelor electorale. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

PRISTINA Partidul dominant al sârbilor din Kosovo boicotează din nou alegerile locale, recensământul din nord. Un partid politic sârb din Kosovo, care până nu demult îl număra pe Milan Radoicic, cel care a condus ceea ce UE a numit "atac terorist" la 24 septembrie, a anunțat că nu va lua parte la procesul spre noi alegeri în patru regiuni cu majoritate sârbă și nici la recensământul populației, provocând dezamăgirea UE. Citește mai mult.

SOFIA

Bulgaria va respecta condițiile pentru negocierile de aderare a Macedoniei de Nord la UE. Bulgaria nu are nicio intenție de a schimba cadrul de negociere și condițiile de aderare a Macedoniei de Nord la UE, a declarat Olivér Várhelyi, comisarul european pentru vecinătate și extindere, în timpul vizitei sale de luni la Sofia. Citește mai mult.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ