Parlamentul polonez a discutat joi un proiect de lege care ar liberaliza legea strictă a avortului. | Fermierii bulgari se pregătesc să se alăture valului de proteste programate pentru 4 iunie, cu câteva zile înaintea alegerilor europene.

În știrile de astăzi din The Capitals:

VARȘOVIA

Parlamentul polonez a discutat joi un proiect de lege care ar liberaliza legea strictă a avortului, însă opiniile diferite în privința a cât de departe să meargă noua lege continuă să divizeze coaliția de guvernământ. Citește mai mult.

INSTITUȚII UE

Pactul privind migrația „se face în detrimentul drepturilor omului”, avertizează Amnesty International. Pactul privind Azilul și Migrația adoptat miercuri de Parlamentul European va „slăbi dreptul la azil” și va consacra prin lege o abordare afectată a politicii de migrație, a declarat Eve Geddie, șefa biroului Amnesty International la Bruxelles, într-un interviu pentru Euractiv. Citește mai mult.

Deputații europeni doresc să includă avortul în Carta drepturilor fundamentale a UE. Parlamentul European a votat joi în favoarea consacrării dreptului la avort în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dar șansele sale de a reuși sunt mici, deoarece ar necesita undă verde din partea tuturor celor 27 de state membre. Citește mai mult.

BERLIN

Reforma UE în domeniul migrației îi dezbină pe Verzii germani înainte de lansarea campaniei. Fracțiunea de stânga a Partidului Verzilor German, pro-migrație, și-a exprimat joi frustrarea cu privire la reforma UE în domeniul migrației, deoarece militanții nu au reușit anterior să împiedice personalitățile de conducere ale partidului să o adopte. Citește mai mult.

Șeful lobby-ului auto german critică acțiunea individuală a lui von der Leyen pe vehiculele electrice chinezești. Decizia de a deschide o investigație anti-subvenție împotriva mașinilor electrice chinezești nu a fost coordonată suficient cu Berlinul, a declarat joi un director general al asociației germane din industria auto VDA, criticând demersurile individuale ale lui von der Leyen. Citește mai mult.

PARIS

Consiliul de Stat francez suspendă din nou interdicția națională a denumirilor de carne pentru produsele vegetale. Pentru a doua oară în ultimii ani, instanța franceză a pus în stand-by un decret guvernamental care interzicea denumirile cărnii pentru produsele pe bază de plante, cum ar fi „cârnat vegetal” sau „burger”, în așteptarea deciziei Curții Europene de Justiție ( CEJ). Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Charles Michel se întâlnește cu Meloni. Gestionarea eficientă a migrației, o prioritate în discuția celor doi. Șeful Consiliului European, Charles Michel, a folosit călătoria sa la Roma de joi pentru a sublinia că gestionarea migrației, repatrierea și acordurile cu țările terțe vor rămâne o prioritate. Citește mai mult.

MADRID

Comisia UE, Spania și Marea Britanie caută un acord final cu privire la Gibraltar. Spania, Regatul Unit și Comisia Europeană speră să ajungă „foarte curând” la un acord final privind viitorul statut al Gibraltarului, poate chiar vineri, a declarat ministrul spaniol de externe José Manuel Albares la radio Onda Cero într-un interviu la Joi. Citește mai mult.

Puigdemont dorește explicații. Interdicția Parlamentului European (PE) pentru fostul președinte catalan Carles Puigdemont de a-și ocupa locul în PE, după alegerile din 2019, „a încălcat drepturile fundamentale ale alegătorilor europeni”, a declarat Puigdemont. Avocatul general al UE a declarat joi că accesul ar fi trebuit acordat. Citește mai mult.

LISABONA

Portugalia dezvăluie un plan de accelerare a cheltuirii fondurilor UE de redresare. Portugalia intenționează să accelereze rata utilizării banilor din Planul de redresare și reziliență, a declarat joi noul prim-ministru al Portugaliei, Luis Montenegro. Potrivit acestuia, rata actuală a cheltuielilor este „foarte scăzută” și este necesar să crească transparența în accesarea fondurilor. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

BRATISLAVA

Fico din Slovacia reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Premierul slovac Robert Fico, cunoscut pentru retorica sa pro-rusă, a condamnat agresiunea Kremlinului și a promis sprijinul Slovaciei pentru Ucraina și aderarea acesteia la UE, când sa întâlnit joi cu omologul său ucrainean Denis Shmihal în Slovacia. Citește mai mult.

PRAGA

Zelenski îi mulțumește președintelui ceh Petr Pavel pentru furnizarea de obuze. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit președintelui ceh Petr Pavel pentru inițiativa de a achiziționa obuze de artilerie pentru Ucraina din afara UE. Polonia a ajutat Ucraina în mai multe rânduri în a suplini deficitul de muniție. Cei doi lideri s-au întâlnit joi la Vilnius în timpul Summitului Trei Mări. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Fermierii bulgari se vor alătura valului masiv de proteste din UE, cu câteva zile înainte de alegerile blocului. Fermierii bulgari vor lua parte la un val de proteste simultane la Bruxelles și statele membre ale UE, planificat pentru 4 iunie, cu doar câteva zile înainte de viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, a declarat Ilia Prodanov, președintele Asociației Naționale a Producătorilor de Cereale. Citește mai mult.

