Un referendum de abrogare a legii autonomiei are baza legală. | Criza energetică, preocupare majoră la Stockholm și alte capitale.

The Capitals vă aduce cele mai recente informații din întreaga Europă, prin intermediul corespondențelor de pe teren realizate de rețeaua media Euractiv. Vă puteți abona la newsletterul în limba engleză aici. Știrile europene pe care merită să le citiți. Bine ați venit la The Capitals by Euractiv.

În știrile de astăzi din The Capitals:

ROMA

Curtea Supremă a Italiei a deschis calea pentru organizarea unui referendum de abrogare a legii autonomiei. Această lege a reprezentat unul dintre cele mai controversate acte legislative adoptate de guvernul Meloni. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Ministrul suedez este deschis la noi măsuri de combatere a crizei energetice și dă vina pe abandonul nuclear german. Suedia este pregătită să introducă noi măsuri pentru a face față creșterii prețurilor la energie, a anunțat joi ministrul energiei, Ebba Busch, acuzând Germania de renunțarea la energia nucleară pentru criza din țară și de la nivelul UE. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

PSOE-ul lui Sánchez încearcă să-l „seducă”, din nou, pe Puigdemont. Membrii Partidului Socialist al premierului spaniol Pedro Sánchez se vor întâlni cu omologii partidului separatist catalan JxCat pentru a încerca să depășească ultima criză de încredere. Citește mai mult.

LISABONA

Ministrul portughez respinge propunerea premierului de a revizui obiectivul de 2% pentru cheltuielile de apărare. Ministrul portughez al apărării, Nuno Melo, a ignorat comentariile prim-ministrului Luís Montenegro potrivit cărora obiectivul de 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare ale țării pentru 2029 ar trebui revizuit. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA | ROMA

Morawiecki din Polonia îl va înlocui pe Meloni la conducerea ECR. Fostul prim-ministru al PiS Mateusz Morawiecki o va înlocui în ianuarie pe Giorgia Meloni, prim-ministru italian și lider al Fratelli d'Italia, în funcția de președinte al grupului conservator ECR din UE, potrivit presei italiene. Citește mai mult.

Polonia și Franța minimalizează misiunea de menținere a păcii în Ucraina - dar se gândesc la ea. Premierul polonez Donald Tusk a declarat că trebuie să se pună capăt „speculațiilor” cu privire la presupusele planuri privind o misiune europeană de menținere a păcii în Ucraina, deși a recunoscut că a discutat joi problema cu Emmanuel Macron din Franța. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Medicii slovaci aflați în grevă și opoziția îi cer președintelui să blocheze legea privind „munca forțată”. După ce parlamentul slovac a adoptat o lege care îi obligă pe medici să muncească sub amenințarea unei pedepse de până la un an de închisoare, lucrătorii din domeniul sănătății aflați în grevă și opoziția i-au cerut președintelui Peter Pellegrini să pună veto proiectului de lege. Citește mai mult.

BUDAPESTA

Rusia sprijină eforturile lui Orbán pentru încetarea focului de Crăciun în Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin sprijină eforturile premierului ungar Viktor Orbán de a obține o încetare a focului de Crăciun în Ucraina și un schimb major de prizonieri de război, a declarat joi Kremlinul, chiar dacă Kievul a luat în derâdere ideea. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

BUCUREȘTI | SOFIA

România și Bulgaria vor adera pe deplin la Spațiul Schengen în 2025. După mai bine de un deceniu de dezbateri și opoziție, miniștrii de interne ai UE au decis joi să elimine controalele la frontierele terestre interne cu și între Bulgaria și România, permițându-le acestora să adere pe deplin la Spațiul Schengen. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Aderarea deplină la Schengen va crește PIB-ul României cu 2%. Aderarea deplină a României la Spațiul Schengen va permite întreprinderilor să economisească milioane de euro pe an și îi va crește competitivitatea pe piața europeană, au declarat joi politicienii, în urma veștii că va adera la 1 ianuarie 2025. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Consiliul Justiție și Afaceri Interne se reunește pentru a discuta despre prevenirea introducerii ilegale de migranți, combaterea exploatării sexuale a copiilor și altele; Președinta

Parlamentului Roberta Metsola primește Premiul Forum Europa 2024 din partea Forumului Nueva Economía, la Madrid, Spania;

Comisarul pentru climă, creștere netă zero și creștere curată, Wopke Hoekstra, se întâlnește cu președintele Forumului Economic Mondial, Børge Brende;

Comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, are convorbiri telefonice cu ministrul israelian al afacerilor externe, Gideon Sa'ar, și cu ministrul afacerilor externe al Marocului, Nasser Bourita;

Comisarul pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, are o convorbire telefonică cu Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen.

*** [Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor-Braçe, Owen Morgan, Sofia Mandilara]