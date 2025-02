Tribunalul UE a confirmat miercuri amenda de 320 de milioane de euro aplicată de Comisia Europeană Poloniei. | Bilanțul a doi ani scoate la iveală ceața politicii climatice a Germaniei.

The Capitals sumarizează ce e important în întreaga Europă, prin intermediul corespondențelor din capitale. Știrile europene pe care meritați să le citiți. Bine ați venit la newsleterul The Capitals by Euractiv.

Ediția de astăzi este sponsorizată de CODE

Stimularea inovării

Interoperabilitatea deschide ușa către inovare. Promovând concurența loială, aceasta încurajează producătorii să creeze tehnologii de ultimă generație. Rezultatul? Dispozitive mai inteligente, alegeri mai bune și un viitor condus de colaborare, nu de restricții neloiale. Aflați mai multe.

///

În știrile de astăzi din TheCapitals

VARȘOVIA

Tribunalul UE a confirmat miercuri amenda de 320 de milioane de euro aplicată de Comisia Europeană Poloniei, din pricina măsurilor care afectează independența justiție. În 2018, guvernul PiS (ECR), aflat atunci la putere, a înființat o cameră disciplinară pentru magistrați, ca parte a reformei sale radicale a sistemului judiciar din Polonia. Invocând lipsa de transparență, Bruxelles-ul a avertizat că aceasta ar putea fi utilizată ca instrument de persecutare a judecătorilor din motive politice.



În octombrie 2021, instanța supremă a UE a amendat Polonia cu 1 milion EUR pe zi pentru nerespectarea unui ordin de suspendare a camerei disciplinare. Ulterior, în aprilie 2023, aceasta a redus amenda la 500 000 EUR pe zi, după ce a constatat că reformele judiciare ale Poloniei sunt parțiale, dar insuficiente pentru a restabili independența sistemului judiciar. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

BERLIN

Bilanțul a doi ani scoate la iveală ceața politicii climatice a Germaniei. Consilierii științifici ai guvernului se străduiesc să spună dacă politica climatică a Germaniei este eficientă, având în vedere obiectivele sale multiple și diferite. Ei sunt însă siguri că progresele din ultimii doi ani nu sunt suficiente. Citește mai mult.

///

PARIS

Francezul Bayrou câștigă bătălia pentru buget, nu și războiul. Adoptarea bugetului pentru 2025 este o victorie semnificativă pentru premierul François Bayrou, care a depășit un parlament profund divizat și opoziția atât din stânga, cât și din extrema dreaptă. Citește mai mult.

ONG-urile, furioase în timp ce Parisul încearcă să dilueze sancțiunile pentru fermierii poluanți. Guvernul francez propune dezincriminarea daunelor „neintenționate” aduse mediului de către agricultori, în timp ce ecologiștii denunță o încălcare a normelor UE. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Rudele și colegii de clasă fac dezvăluiri despre suspectul crimelor de la Örebro. Suspectul în cazul crimei în masă de la școala Risbergska din Örebro, care a provocat o undă de șoc în Suedia, a fost identificat ca fiind Rickard Andersson, în vârstă de 35 de ani. Potrivit rudelor și foștilor colegi de clasă, acesta a fost crescut într-un cartier relativ înstărit, dar s-a confruntat recent cu probleme de sănătate mintală. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Guvernul italian face un spectacol slab în încercarea de a apăra deportarea unei persoane acuzate de Curtea Penală Internațională. Guvernul italian și-a prezentat versiunea evenimentelor în cazul expulzării lui Osama Njeem Almasri, presupusul criminal de război libian pe care Italia l-a expulzat în ciuda unui mandat de arestare emis de CPI împotriva sa. Cu toate acestea, absența prim-ministrului Giorgia Meloni nu a trecut neobservată. Citiți mai multe.

///

LISABONA

Președintele portughez îl critică pe Trump pentru subminarea ordinii juridice internaționale. Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a respins miercuri normalizarea încălcărilor repetate ale dreptului internațional în Europa, susținând că trebuie să existe un dialog permanent cu administrația Trump. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

PRAGA

Fermierii cehi luptă împotriva etichetelor false privind originea alimentelor. Principalele grupuri agricole cehe, inclusiv Camera Agrară a Republicii Cehe și Asociația Agricolă Cehă, s-au alăturat unei inițiative la nivel european care solicită norme mai stricte privind etichetarea originii alimentelor. Citiți mai multe.

///

BRATISLAVA

Sondaj: Slovacii susțin victoria Rusiei asupra Ucrainei mai mult decât vecinii. Un sondaj recent arată că 17% dintre cetățenii slovaci doresc ca Rusia să câștige războiul actual din Ucraina, o cifră mult mai mare decât în țările vecine. Citiți mai multe.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Procurorul UE acuză autoritățile bulgare de lipsă de cooperare. Un judecător bulgar, membru al Parchetului European (EPPO), a făcut marți, în cadrul unei conferințe la Sofia, dezvăluiri tulburătoare, sugerând că administrația pune obstacole în calea anchetelor. Citește mai mult.

///

BUCUREȘTI

Planul de austeritate al României pentru 2025 îl vulnerabilizează pe candidatul la președinție desemnat de coaliția de guvernare. Se așteaptă ca bugetul României pentru 2025 să treacă ușor prin parlament, dar reducerile de cheltuieli pentru reducerea deficitului au atras deja criticile și protestele opoziției, amenințând șansele candidatului coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din mai. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Vizita Colegiului comisarilor pentru deschiderea președinției poloneze la Gdańsk; Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, se întâlnește cu secretarul general al NATO, Mark Rutte;

Gazda președintelui Curții Penale Internaționale, Tomoko Akana; Vicepreședintele Comisiei Roxana Mînzatu participă la trilogul de deschidere privind comitetele europene de întreprindere;

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela, participă la panelul „UE ca actor global și partener de alegere”, în cadrul Conferinței ambasadorilor UE 2025;

Comisarul pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Várhelyi, participă la reuniunea consiliului de administrație al Asociației europene de distribuție a produselor medicale (GIRP);

Democrația, justiția, statul de drept și protecția consumatorilor Comisarul Michael McGrath se întâlnește cu președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), Olivier Ropke, și cu președintele Grupului organizațiilor societății civile, Seamus Boland;

Valdis Dombrovskis, comisarul pentru economie și productivitate, susține discursul principal la masa rotundă privind simplificarea, organizată de Comisie Dan Jørgensen, comisarul pentru energie și locuințe, îl primește pe Jens Eskelund, președintele Camerei Europene a Industriei din China.

*** [Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Vas Panagiotopoulos, Sofia Mandilara; corespondență permanentă pentru România: Cătălina Mihai]