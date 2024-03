Blocul de dreapta, previzibil a câștiga alegerile din Portugalia, însă nu este exclusă un acord post-electoral cu extrema-dreaptă, la fel cum sunt posibile și surprize. | PPE prospectează o posibilă coaliție pro-UE cu socialiștii și liberalii.

În știrile de astăzi din The Capitals:

LISABONA

O victorie a blocului de dreapta în alegerile generale de duminică din Portugalia este cel mai probabil scenariu, însă nu este exclus să fie necesar un acord partidul de extremă-dreapta Chega, au declarat doi analiști politici pentru Lusa, partenerul Euractiv, adăugând că ar putea exista surprize. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

PPE se uită la socialiști și liberali pentru o coaliție pro-UE. Partidul Popular European (PPE), de centru-dreapta, are în vedere o coaliție pro-UE și pro-centristă cu socialiștii și liberalii după alegerile europene din iunie, a declarat pentru Euractiv o sursă din cadrul PPE, adăugând că Verzii nu se află pe radarul lor, în timp ce cooperarea cu unele partide de dreapta care vor să se distanțeze de retorica extremistă, nu este exclusă. Citește mai mult.

Estonianul Kallas și luxemburghezul Bettel exclud postul de candidat la șefia liberalilor din UE. Premierul estonian Kaja Kallas a confirmat joi că nu va fi candidatul spitzenkandidat al ALDE pentru alegerile europene, în timp ce partidul se străduiește să găsească perechea perfectă înainte de congresul electoral. Citește mai mult.

PARIS

Un raport al agenției franceze de sănătate contestă normele propuse de UE privind plantele modificate genetic. Agenția națională de sănătate și siguranță alimentară din Franța a publicat miercuri un raport în care recomandă ca plantele editate genetic să fie evaluate "de la caz la caz", punând sub semnul întrebării un text legal aflat în prezent în curs de negociere la nivelul instituțiilor UE. Citește mai mult.

Băncile franceze continuă să finanțeze industria tutunului, în ciuda promisiunilor. Începând din 2018, băncile franceze au acordat împrumuturi de peste cinci miliarde de dolari industriei tutunului, potrivit unui raport al organizației de investigații Profundo, comandat de Alianța franceză împotriva tutunului (ACT) și publicat miercuri. Citește mai mult.

BERLIN

Dialogul strategic germano-britanic: Subiectul rachetelor Taurus, imposibil de ignorat. Ministrul britanic de externe, David Cameron, și-a vizitat joi omologul, Annalena Bearbock, la Berlin, pentru a discuta, printre altele, despre sprijinul acordat Ucrainei, inclusiv despre furnizarea de sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM Suedia aderă oficial la NATO, punând capăt la 200 de ani de nealiniere militară. Suedia a devenit joi cel de-al 32-lea membru al NATO, după ce premierul Kristersson a înmânat documentele de aderare Departamentului de Stat al SUA, punând capăt la mai bine de două secole de nealiniere militară. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Italia este pe drumul cel bun, în ciuda unei datorii publice record, afirmă un expert OCDE. Datoria publică record a Italiei - una dintre cele mai mari rate ale datoriei în raport cu PIB din lume - nu reprezintă un motiv de îngrijorare, deoarece țara se află încă pe drumul cel bun, a declarat într-un interviu pentru Euractiv directorul pentru afaceri financiare și întreprinderi al OCDE, Carmine di Niola. Citește mai mult.

MADRID

Spania ajunge la un acord de amnistie catalană, deschizând calea pentru un mandat complet al lui Sánchez. Partidul Socialist al premierului Pedro Sánchez a ajuns la un acord final cu partidele catalane pro-independență pentru grațierea liderilor separatiști, în schimbul sprijinului parlamentar pentru a-l menține pe Sánchez la putere până la sfârșitul celui de-al doilea mandat al său, în 2027. Citește mai mult.

MADRID - BRASILIA

Brazilia și Spania, "pregătite" să semneze acordul comercial UE-Mercosur, în pofida opoziției Franței. Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, și-a reafirmat disponibilitatea de a încheia un acord comercial între UE și blocul Mercosur, în timpul unei întâlniri cu premierul spaniol Pedro Sanchez, miercuri, la Brasilia. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Comisia Europeană denunță anunțul lui Wojciechowski privind modificările la Green Deal. Anunțul comisarului pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, cu privire la schimbările majore aduse la Green Deal-ul european reprezintă punctul său de vedere și nu reflectă poziția executivului UE, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei. Citește mai mult.

PRAGA

Guvernul ceh dezvăluie planurile pentru o nouă gigafabrică, numele investitorului nu este dezvăluit. Planurile de construcție a unei gigafabrici pentru producția de baterii pentru mașini electrice în valoare de 7,9 miliarde de euro de către un investitor străin - al cărui nume nu este dezvăluit - în regiunea Karviná au fost dezvăluite joi de guvernul ceh. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Slovacia îl convoacă pe ambasadorul olandez, acuzând amestecul în treburile interne, în urma unui eveniment organizat de ambasada olandeză din Praga. Ministerul slovac de Externe l-a convocat pe ambasadorul olandez în Slovacia, susținând că olandezii au intervenit în afacerile interne ale Slovaciei, oferind sediul ambasadei lor din Praga pentru o discuție despre situația politică din Slovacia. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

BUCUREȘTI

Ministrul român al Fondurilor Europene, nemulțumit de obligația de deficit de 3%. România trebuie să iasă din paradigma sărăciei dacă vrea să fie o țară prosperă, a declarat, joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, cu referire la Tratatul de la Maastricht, care prevede că datoria unei națiuni nu poate depăși 3% din PIB. Citește mai mult.

SARAJEVO

Sarajevo lucrează la aprobarea reformelor cheie pentru aderarea la UE, pe măsură ce se apropie termenul limită. Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei a adoptat în unanimitate și a trimis parlamentului proiectul de lege privind prevenirea conflictelor de interese în instituțiile statului, una dintre legile cheie de reformă pe care UE insistă pentru ca Consiliul European să poată decide deschiderea negocierilor de aderare până la sfârșitul acestei luni, au anunțat miercuri. Citește mai mult.



AGENDA EUROPEANĂ

UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, se întâlnește cu președintele cipriot Nikos Christodoulides; vizitează portul Larnaca și Centrul comun de coordonare a operațiunilor de salvare din Larnaca, Cipru;

Vicepreședinții Comisiei Vĕra Jourová și Margaritis Schinas țin discursurile principale în cadrul conferinței anuale a Serviciului juridic al Comisiei II;

Vicepreședintele Dubravka Suica susține un discurs la cea de-a 12-a Conferință anuală a liderilor și cercetătorilor din domeniul științelor și artelor din Europa "It's About People 2024", organizată de Alma Mater Europaea - ECM, la Maribor, Slovenia;

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, ține un discurs online la conferința Institutului European pentru Egalitate de Gen (EIGE) cu tema "Green Deal și egalitatea de gen";

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, susține un discurs la reuniunea la nivel înalt "Femeile în domeniul digital", la Bruxelles;

Lituania: Ministrul francez al afacerilor externe, Stephane Sejourne, în vizită;

SUA: Premierul ungar Viktor Orban se întâlnește cu fostul președinte Donald Trump;

Chile: Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, în vizită oficială.

