După atentatul din Slovacia, premierul polonez face publice amenințări cu moartea la adresa sa. | RussiaGate: Poliția germană percheziționează sediul unui important politician de extremă dreapta.

Ediția de astăzi este sponsorizată de European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

Safety, high-quality standards, information to consumers, transparency… …are the core priorities of EHPM for food supplements. These values are fully aligned with National and European decision-makers and competent authorities. EHPM strongly supports the need for a better regulatory environment.Find out more >>

În știrile de astăzi din The Capitals:

VARȘOVIA

În timp ce premierul slovac Robert Fico se luptă pentru viață, după tentativa de asasinat de miercuri, omologul său polonez Donald Tusk face publică una dintre amenințările cu moartea pe care le-a primit pe rețelele de socializare. Citește mai mult.

PARIS

Interzicerea TikTok de către Franța în Noua Caledonie atrage critici și întrebări. Experții pun sub semnul întrebării legalitatea și eficiența interdicției Franței asupra TikTok în Noua Caledonie, impusă miercuri pentru a limita protestele de amploare care au zguduit teritoriul francez de peste mări din Pacificul de Sud. Citește mai mult.

Alegeri europene: Raphaël Glucksmann, omul Ucrainei. Cu 14% în sondaje, Raphaël Glucksmann, liderul listei Partidului Socialist (PS), face din apărarea Ucrainei prioritatea campaniei sale, rămânând mai nuanțat în privința altor crize internaționale, cum ar fi războiul din Gaza. Citește mai mult.

BERLIN

RussiaGate: Poliția germană percheziționează sediul unui important politician de extremă dreapta. Joi, autoritățile germane au percheziționat sediul lui Petr Bystron, unul dintre principalii candidați ai partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania la alegerile europene din iunie, pentru a investiga presupusele mite oferite de oficiali ruși. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Social-democrații suedezi doresc verificarea identității în UE pentru a combate trolii din rețelele sociale. Social-democrații suedezi cer Uniunii Europene să introducă o cerință de verificare a identității în toate mediile sociale pentru a preveni crearea de conturi false, au declarat joi fostul premier Magdalena Andersson și europarlamentarul socialist Heléne Fritzon, în urma recentelor dezvăluiri despre presupuse ferme de troli de extremă dreapta. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Confruntarea Schlein-Meloni din Italia a fost anulată din cauza unor probleme de corectitudine. Confruntarea televizată planificată între liderul Partidului Democrat, Elly Schlein, și liderul Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, stabilită inițial pentru 23 mai, a fost anulată, deoarece alte partide, atât din opoziție, cât și din coaliție, au ridicat obiecții cu privire la corectitudine și doresc o dezbatere care să implice toți liderii de partid. Citește mai mult.

MADRID

Sumar și Podemos condamnă presupusul transport de arme către Israel prin Spania. Platforma de stânga spre extrema stângă Sumar și fostul său aliat, partidul de extremă stângă Podemos, au făcut presiuni asupra guvernului premierului spaniol Pedro Sánchez pentru a împiedica Madridul să trimită arme către Israel cu o navă care urma să acosteze miercuri în portul Cartagena, Murcia, în sud-estul Spaniei. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

BRATISLAVA

Un deputat al majorității slovace s-a întâlnit cu ambasadorul rus în parlament. Ambasadorul rus în Slovacia, Igor Bratchikov, s-a întâlnit în secret cu controversatul deputat Smer, partid de guvernământ, Tibor Gašpar, miercuri, în parlamentul slovac, pentru a discuta despre războiul din Ucraina și securitatea cibernetică. Acesta a promovat și o narațiune pro-Kremlin. Citește mai mult.

Președintele ales al Slovaciei cere suspendarea campaniei electorale în UE, după atentatul armat asupra premierului. Peter Pellegrini, președintele ales al Slovaciei și partenerul de coaliție al premierului Robert Fico, a cerut joi (16 mai) tuturor partidelor naționale să suspende sau să atenueze campania electorală înaintea alegerilor pentru Parlamentul European, după tentativa de asasinat de miercuri. Citește mai mult.

CHIȘINĂU

Republica Moldova va organiza referendumul pentru UE și pentru alegerile prezidențiale pe 20 octombrie. Parlamentul din fosta Republică Sovietică Moldova a votat joi pentru organizarea unui referendum în octombrie privind aderarea la Uniunea Europeană, piatra de temelie a politicilor președintelui Maia Sandu, alături de alegeri prezidențiale. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Bulgaria cere 400 de milioane de euro de la Gazprom pentru suspendarea furnizării de gaze. Compania bulgară de stat Bulgargas cere daune de peste 400 de milioane de euro de la monopolul rus Gazprom Export-Import pentru suspendarea bruscă a livrărilor de gaze naturale, la sfârșitul lunii aprilie 2022. Citește mai mult.

PRISTINA

Consiliul Europei: Încercarea de ultimă oră a Kosovo de a liniști Germania eșuează. Încercarea de ultim moment a Kosovo de a liniști Germania și de a obține aprobarea cererii sale de aderare la Consiliul Europei, organism pentru drepturile omului cu sediul la Strasbourg, a fost atacată de președintele sârb Aleksander Vucic și criticată de președintele kosovar Vjosa Osmani. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, participă la masa rotundă a Asociației China-Europa pentru cooperare tehnică și economică Constituția; Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, participă la conferința de presă "Pride Alliances and Policy: Towards a Union of Equality";

Germania: Cancelarul Olaf Scholz o primește pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu; *** [Ediție coordonată în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Sofia Mandilara]