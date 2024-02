Reacții pozitive în mai multe capitale ale UE față de posibila candidatură reînnoită a Ursulei von der Leyern. | Sofia: Bulgaria amână ajutorul militar promis Ucrainei. | București: Armata română folosește sisteme de supraveghere chinezești.

***

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

BRUXELLES

Decizia Ursulei von der Leyen de a candida din nou la președinția Comisiei Europene a stârnit reacții pozitive în mai multe capitale ale UE, însă încercarea sa de a obține suficient sprijin din partea guvernelor s-ar putea dovedi puțin mai dificilă. Citește mai mult.

BERLIN

Liberalii germani dublează criticile la adresa partenerilor de coaliție. Partidul liberal german FDP adoptă o poziție din ce în ce mai conflictuală față de politicile economice ale guvernului de coaliție tripartit în care este partener junior, afirmând că are mai multe în comun cu opoziția conservatoare. Citește mai mult.

PARIS

Agenția UE pentru frontiere "deturnată" de Comisia Europeană, afirmă fostul său șef. Fabrice Leggeri, fostul șef al agenției europene de frontieră Frontex, care va candida din partea partidului de extremă-dreapta Rassemblement National la alegerile europene, a criticat politica europeană în materie de migrație în timp ce se afla luni în vizită la granița franco-italiană, afirmând că Europa ar trebui să "recâștige controlul asupra frontierelor sale". Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ATENA

Metsola va discuta cazul statului de drept în Grecia în cadrul vizitei la Atena. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va discuta problema statului de drept din Grecia în cadrul unei vizite la Atena, marți, în urma unei rezoluții recente care a stârnit dezbateri intense în țara mediteraneană, a declarat un oficial UE pentru Euractiv. Citește mai mult.

MADRID

Legăturile dintre Sanchez-von der Leyen sunt esențiale pentru impunerea agendei în probabila nouă casă de extremă-dreapta, spune un expert. Relațiile puternice dintre premierul spaniol Pedro Sánchez și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a anunțat luni că vrea să obțină un al doilea mandat de cinci ani, vor fi vitale pentru a contracara creșterea forțelor de extremă dreapta anti-europene, a declarat Ignacio Molina, cercetător principal la prestigiosul Institut Regal Elcano, într-un interviu acordat EFE, partener Euractiv. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Ucraina amenință să interzică importurile de alimente din Polonia ca represalii la protestele de la graniță. Kievul ar putea limita importurile de producție agroalimentară poloneză dacă fermierii polonezi nu vor înceta să blocheze granițele țării în Ucraina împotriva afluxului de cereale și alte produse ucrainene, au declarat oficiali guvernamentali pentru presa ucraineană. Citește mai mult.

PRAGA

Forțele pro-ruse deturnează protestul fermierilor cehi. Forțele pro-ruse au deturnat un protest al fermierilor, în cadrul căruia aproximativ 500 de tractoare au intrat luni dimineață în Praga, în timp ce discursurile care criticau UE și guvernul ceh au determinat mulți fermieri să plece. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Bulgaria amână ajutorul militar promis Ucrainei. Bulgaria întârzie livrarea a 100 de transportoare blindate pentru armata ucraineană, deoarece Ministerul Apărării a cerut ca NATO să acopere costurile de transport, au declarat pentru Euractiv Bulgaria parlamentari din majoritatea de guvernământ de la Sofia. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Armata română folosește sisteme de supraveghere chinezești. Echipamente de supraveghere chinezești, suspectibile să permită spionajul în SUA și Marea Britanie, sunt folosite de Armata Română în locații strategice. În replică, Ministerul Apărării spune că sistemele de supraveghere sunt sigure. Citește mai mult.

ZAGREB



Fermierii croați protestează în semn de solidaritate cu colegii din UE. Câteva sute de fermieri au protestat în Čakovec și Đakovo pentru a-și arăta solidaritatea cu omologii lor europeni și pentru a informa publicul cu privire la problemele cu care se confruntă fermierii croați. Citește mai mult.



AGENDA





UE: Consiliul Afaceri Generale se reunește pentru a pregăti Consiliul European din martie și a discuta despre statul de drept în Polonia;

Consiliul Afaceri Generale se reunește pentru a pregăti Consiliul European din martie și a discuta despre statul de drept în Polonia; Reuniunea informală a miniștrilor turismului ar trebui să se concentreze pe o dublă tranziție a sectorului - digitală și durabilă;

Consiliul de asociere UE-Georgia organizează cea de a opta reuniune privind calea de aderare a Georgiei, reformele, cooperarea economică, comerțul, soluționarea pașnică a conflictelor și multe altele;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, participă la Summitul european al industriei, organizat de președinția belgiană și găzduit de prim-ministrul Belgiei, Alexander de Croo, la Anvers;

Vicepreședintele Comisiei, Dubravka Suica, îl primește pe Achim Steiner, subsecretar general al ONU și administrator al PNUD; îl primește pe președintele PPE, Manfred Weber;

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis îl primește pe viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării din Republica Moldova, Dumitru Alaiba;

Vicepreședintele Margaritis Schinas rostește alocuțiunea de deschidere a Summitului BEI;

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, îi primește pe fostul ambasador israelian în Africa de Sud, Ilan Baruch, și pe fostul ministru palestinian pentru problemele prizonierilor, Ashraf Ajrami; Are o întrevedere cu prim-ministrul Liechtensteinului, Daniel Risch, și cu viceprim-ministrul Liechtensteinului, Sabine Monauni;

Comisarul pentru justiție îl primește pe directorul Biroului de protecție financiară a consumatorilor (CFPB), Rohit Chopra;

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, îl primește pe președintele Consiliului de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, Borjana Kristo; primește prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze;

Comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, participă la trilogul privind spațiul european de date medicale;

Președintele Parlamentului, Roberta Metsola, în vizită oficială în Grecia: se întâlnește cu premierul Kyriakos Mitsotakis, președintele Republicii Elene, Katerina Sakellaropoulou;

Mairead McGuinness, comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară și piețe de capital, a ținut un discurs de deschidere la conferința la nivel înalt pe tema "Educație financiară, reziliență și incluziune", organizată de Autoritatea belgiană pentru servicii și piețe financiare (FISMA);

***[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]