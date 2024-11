Vox cere Partidului Popular să uzeze de dreptul de veto împotriva candidaților socialiști. | Germania presează pentru încheierea acordului cu blocul latino-american Mercosur. | Bulgaria nu are nici infrastructură, nici piloți pentru F16.

***

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

MADRID

Partidul de extremă dreapta Vox, a treia forță în parlamentul spaniol, a îndemnat joi Partidul Popular, de centru-dreapta, să pună veto tuturor potențialilor candidați socialiști la funcția de comisar european din țara iberică. „Nici Teresa Ribera, nici (Luis) Planas, nimeni nu este responsabil pentru că Spania se cufundă într-o mizerie fără precedent în ceea ce privește energia și sectorul primar și industrial”, a declarat ironic, joi, Pepa Millán, purtătoarea de cuvânt a Vox la Europea. Citește mai mult.

PARIS | BERLIN

Disputa Berlin-Paris privind Mercosur se agravează pe fondul apelurilor de a diviza acordul comercial. Germania exercită presiuni din ce în ce mai mari pentru încheierea acordului de liber schimb între UE și blocul latino-american Mercosur până în decembrie, politicieni importanți solicitând divizarea acordului pentru a ocoli opoziția franceză, acuzând „patriotismul greșit” al Parisului. Statele fondatoare ale Mercosur: Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguai, Uruguai, statele asociate: Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam. Venezuale și-a suspendat participarea. Citește mai mult.

MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA

LONDRA

Comerț liber și apropiere de UE, recomandă Banca Angliei. Marea Britanie ar trebui să susțină comerțul liber și să reconstruiască legăturile cu Uniunea Europeană pe măsură ce economia globală se fragmentează, a declarat guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, într-un discurs de joi, post-alegeri americane. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

SOS Mediterranée respinge acuzațiile de „sabotaj” în acordul Albania-Italia privind migrația. Libero și Fratelli d'Italia (partidul premierului Girogia Meloni) au acuzat organizația umanitară SOS Mediterranée că au sabotat programul albanezo-italian de externalizare a migrației. Citește mai mult.

LISABONA

Comisia acordă statelor în întârziere o perioadă de grație de două luni pentru transpunerea directivei UE privind asigurarea auto. Comisia Europeană a acordat joi Portugaliei și altor cinci țări două luni pentru a transpune integral în legislația națională directiva UE privind asigurările auto, amenințând că va sesiza instanța. Citește mai mult.

ATENA

Grecia, în discuții cu Israelul pentru a dezvolta „Iron Dome”, în valoare de 2 miliarde de euro. Grecia este în discuții cu Israelul pentru a dezvolta un dom de apărare antiaeriană și antirachetă în valoare de 2 miliarde de euro (2,11 miliarde de dolari), parte a unui efort mai amplu de modernizare a forțelor sale armate pe măsură ce își revine dintr-o criză prelungită a datoriilor, au declarat joi oficiali greci. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

PRAGA

Ministrul de externe ceh: Dacă Europa dorește protecția SUA împotriva Rusiei, trebuie să sprijine SUA în privința Chinei. Statele Unite rămân cel mai mare aliat al Europei, indiferent de cine se află la Casa Albă, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, adăugând că, pentru a face față Rusiei, UE ar trebui să sprijine politica noului președinte american ales, Donald Trump, privind China. Citește mai mult.

VARȘOVIA

Coaliția de guvernare poloneză se divizează înainte de alegerile prezidențiale. În timp ce principalele partide din Polonia se pregătesc să își anunțe candidații pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, șansele unui candidat comun al coaliției de guvernare au scăzut. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Ministrul slovac de interne, presat să demisioneze, după dezvăluirile privind brutalitatea poliției. Opoziția cere demisia ministrului slovac de interne, Matúš Šutaj Eštok (liderul Hlas-SD/NI) după ce moartea unui deținut a scos la iveală cazuri de brutalitate polițienească. Ministrul s-a apărat spunând că e vorba de un caz izolat. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Infrastructura Bulgariei nu este pregătită pentru utilizarea noilor avioane F-16. Primele opt astfel de aparate de luptă ar urma să fie furnizate anul viitor de SUA, însă țara nu are infrastructura sau piloții pregătiți nici măcar pentru a le utiliza, a declarat joi ministrul militar interimar Atanas Zapryanov. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Salariul minim în România, pe punctul să crească. România este pregătită să majoreze salariul minim la 4.050 de lei (aproximativ 800 de euro) de la 1 ianuarie, după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea europeană a salariului minim, a anunțat joi premierul Marcel Ciolacu. Citește mai mult.

ZAGREB

Croația va cumpăra drone militare din Turcia. Croația va cumpăra drone letale din Turcia, într-un contract în valoare de 86 de milioane de euro (91 de milioane de dolari), a anunțat joi guvernul, la doar câteva zile după ce o comisie parlamentară a sprijinit achiziționarea de sisteme de rachete fabricate în SUA. Citește mai mult.

