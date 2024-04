Suedia și Finlanda, cele mai noi două țări membre NATO, au un rol important de jucat pentru a contribui la pace și pentru a atenua retorica războiului. | Scandaluri de spionaj: Capitalele UE în alertă maximă înaintea alegerilor din iunie.

În știrile de astăzi din The Capitals:

STOCKHOLM | HELSINKI

Suedia și Finlanda, cele mai noi două țări membre NATO, au un rol important de jucat pentru a contribui la pace și pentru a atenua retorica războiului, pregătindu-se în același timp pentru acesta, a declarat marți, la Stockholm, președintele finlandez Alexander Stubb. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

Scandaluri de spionaj: Capitalele UE în alertă maximă înaintea alegerilor din iunie. Germania se confruntă cu o serie de scandaluri de spionaj în ultimele zile, mai multe persoane au fost arestate pentru spionaj în favoarea Rusiei și Chinei. Întregul blocul comunitar se confruntă cu astfel de probleme, mai multe agenții naționale au tras un semnal de alarmă în acest sens. Citește mai mult.

Parlamentul UE aprobă cu o majoritate covârșitoare un regulament-cheie în domeniul telecomunicațiilor, care ar implica reduceri de prețuri. Parlamentul European a aprobat marți actul legislativ al UE privind banda largă, Gigabit Infrastructure Act (GIA), care vizează accelerarea implementării rețelelor de mare capacitate și reducerea prețurilor pentru consumatori. Citește mai mult.

Parlamentul European adoptă reforma normelor fiscale pe fondul avertismentelor privind riscul de austeritate. Parlamentul European a adoptat marți reforma normelor UE privind datoria națională și deficitele, în ciuda temerilor eurodeputaților de stânga că aceasta va duce la un nou val de austeritate și va împiedica investițiile ecologice. Citește mai mult.

Parlamentul UE va deschide un birou în Balcanii de Vest. Va încearca astfel să aibă o privire mai atentă asupra procesului de extindere, potrivit unui document consultat de Euractiv. Citește mai mult.

PARIS

Obiectivul de un miliard de copaci al lui Macron e primit cu scepticism de oamenii de știință și ONG-uri. Președintele francez Emmanuel Macron s-a angajat să planteze un miliard de copaci în Franța în 10 ani, dar ecologiștii și cercetătorii se întreabă dacă acest program va atinge obiectivele declarate în materie de biodiversitate și climă. Citește mai mult.

BERLIN

Conflictul din coaliția guvernamentală germană continuă. Partenerul liberal junior FDP a prezentat un plan de redresare economică, în timp ce SPD-ul cancelarului Olaf Scholz dă replica. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

TALLINN

E-mailurile dezvăluie modul în care Bolt a încercat să modeleze opoziția Estoniei față de directiva privind munca. În octombrie 2023, compania de mobilitate Bolt, cu sediul în Estonia, s-a oferit să redacteze o scrisoare în numele guvernului estonian pentru a se opune directivei privind munca pe platformă, adresându-se unui oficial guvernamental care lucra pentru Bolt. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Afiliații Renew Europe obțin câștiguri importante în alegerile regionale din Italia. Alegerile regionale din Basilicata, care au consemnat victoria așteptată a partidului Fratelli d'Italia al premierului Giorgia Meloni, au surprins partidele de centru Italia Viva și Azione, care au obținut împreună peste 14% din voturi. Citește mai mult.

MADRID

Socialiștii, pe cale să câștige alegerile din Catalonia, în timp ce separatiștii sunt la egalitate - sondaj. Candidatul Partidului Socialist (PSOE/PSC/S&D) și fostul ministru spaniol al sănătății Salvador Illa este pe cale să câștige alegerile anticipate din Catalonia din 12 mai. Principalele două forțe separatiste, JxCat de dreapta și ERC de stânga, își dispută locul al doilea, arată un nou sondaj de opinie dezvăluit marți. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA | LONDRA

Britanicul Sunak anunță un ajutor suplimentar pentru Ucraina, în timpul deplasării la Varșovia. Marea Britanie va sprijini Kievul cu încă 500 de milioane de lire sterline, ridicând astfel cheltuielile anuale totale ale țării pentru Ucraina la 3,5 miliarde de lire sterline, a declarat premierul Rishi Sunak în timpul călătoriei sale la Varșovia. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Un europarlamentar bulgar pro-rus a fost nominalizat pe lista unui partid pro-NATO. Elena Yoncheva, deputatul european din partea Partidului Socialist Bulgar pro-rus (BSP/PSE), este pe cale să se alăture listei electorale a partidului minorității turcești DPS - o forță politică foarte pro-UE și pro-NATO. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Social-democrații și liberalii români renunță la candidatura comună la primărie. Partidul Social Democrat din România (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) au decis să își retragă candidatura comună în cursa pentru Primăria Capitalei, au anunțat marți cele două formațiuni, cu două săptămâni înainte de lansarea campaniei pentru alegerile locale și europene, ambele programate pentru 9 iunie. Citește mai mult.

SKOPJE

Macedonia de Nord votează în alegeri cruciale pentru negocierile cu UE. Macedonia de Nord se îndreaptă miercuri spre urne pentru primul dintr-o serie de alegeri care ar putea decide dacă această țară diversă din Balcani va adera vreodată la Uniunea Europeană. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, participă la ședința solemnă a Parlamentului cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a extinderii UE din 2004, la Strasbourg, Franța;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, participă la ședința solemnă a Parlamentului cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a extinderii UE din 2004, la Strasbourg, Franța; Comisarul pentru energie, Kadri Simson, participă la masa rotundă la nivel înalt a Consiliului Mondial al Energiei, intitulată „Grids for Speed: impulsionarea extinderii și digitalizării rețelelor electrice în Europa”; Comisarul pentru sănătate

Stella Kyriakides, comisar pentru sănătate, participă la evenimentul de lansare a Alianței pentru medicamente critice;

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, participă la declarațiile Consiliului și ale Comisiei din cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European privind declarația de la Hulpe referitoare la viitorul Europei sociale;

Comisarul pentru agricultură Janusz Wojciechowski participă la ceremonia de deschidere a târgului Anuga Select China și la deschiderea pavilionului UE, în cadrul misiunii la nivel înalt la Shenzhen, China;

Elisa Ferreira, comisarul pentru coeziune și reforme, susține un discurs principal la conferința anuală a Instrumentului de sprijin tehnic (IAT);

Sesiunea plenară a Parlamentului dezbate situația Iran - Israel, dezescaladarea și răspunsul UE; Voturi privind rețeaua transeuropeană de transport, ambalajele și deșeurile de ambalaje, instrumentul de urgență al pieței unice, diligența necesară în materie de durabilitate corporativă, îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul platformelor de lucru, spațiul european de date privind sănătatea și multe altele.

***

[Editare în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Olivia Gyapong, Sofia Mandilara; corespondență permanentă pentru România: Cătălina Mihai]