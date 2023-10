Rezultatul s-ar putea dovedi decisiv pentru echilibrul de putere în UE.

În știrile de astăzi din The Capitals:

VARȘOVIA

Sondajele la ieșirea de la urne în urma alegerilor de duminică din Polonia arată că cele trei partide de opoziție au mari șanse să formeze un guvern de coaliție, deși partidul conservator de guvernământ Lege și Justiție (PiS) a ieșit învingător. Rezultatul s-ar putea dovedi decisiv pentru echilibrul de putere în UE, deoarece guvernarea de opt ani a partidului național-conservator PiS (afiliat la Conservatorii și Reformiștii Europeni) ar putea fi pe cale să se încheie.

PARIS

Comuniștii francezi vor o alternativă la coaliția de stânga condusă de Mélenchon. Partidul Comunist Francez face apel la un "nou tip de uniune" între partidele de stânga din Franța, după ce La France Insoumise (LFI) a liderului stângii radicale Jean-Luc Mélenchon a intrat în apă fierbinte din cauza răspunsului său la recentul atac al Hamas asupra Israelului.



Franța critică "cinismul total" al Rusiei în legătură cu războiul Hamas-Israel. Rusia și-a schimbat poziția, trecând de la solicitarea de încetare a focului la condamnarea neexplicită a Hamas și chiar la trimiterea de mesaje de susținere, a fost criticată de Élysée, care consideră că acest comportament al Rusiei este o modalitate de a destabiliza și mai mult Occidentul.



BERLIN

Opoziția germană îi cere lui Scholz să exercite presiuni asupra Comisiei privind migrația. Opoziția conservatoare din Germania îl îndeamnă pe cancelarul Olaf Scholz să facă presiuni asupra Comisiei Europene pentru a intensifica protecția frontierelor externe ale UE în ceea ce privește finanțarea și infrastructura.



HAGA

Conflictul israeliano-palestinian aruncă o umbră asupra congresului laburiștilor și verzilor olandezi. Partidul Laburist olandez (PvdA/S&D) și Partidul Verzilor (GL/Verzii UE) au încercat să dea dovadă de unitate la conferința comună a partidelor lor de sâmbătă, după ce au apărut fisuri în urma reacțiilor divergente la actuala criză dintre Israel și Palestina.

Companii olandeze, amendate că au ajutat la construirea podului din Crimeea. Procuratura a amendat vineri patru companii olandeze și opt persoane fizice pentru încălcarea sancțiunilor prin participarea la construcția podului rusesc din Crimeea între 2014 și 2017.

SUDUL EUROPEI

ATENA

Progresiștii greci dau o lovitură dură guvernării Noua Democrație în alegerile locale. Partidul de centru-dreapta aflat la guvernare, Noua Democrație (afiliat la Partidul Popular European - PPE), a pierdut municipalitățile din Atena și Salonic în cel de-al doilea tur al alegerilor regionale și municipale din Grecia. Analiștii estimează acum că se conturează un nou peisaj politic, colaborarea partidelor progresiste urmând să fie în centrul atenției.

LISABONA

Președintele portughez se teme de costurile "foarte" mari" a două războaie. Lumea poate suporta două războaie simultan, dar cu "costuri foarte mari", în special pentru cei mai săraci, a declarat duminică președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa.

ROMA

Italia face presiuni asupra Hamas pentru a elibera ostaticii. Guvernul premierului Giorgia Meloni se folosește de bunele relații ale Italiei cu mai multe țări arabe pentru a le convinge să facă presiuni asupra Hamas să elibereze ostaticii, o primă întâlnire cu regele Iordaniei fiind programată pentru luni la Roma.

MADRID

Liderul Podemos face apel la proteste împotriva "genocidului" Israelului în Gaza. Israelul desfășoară un "genocid planificat" în Fâșia Gaza, lăsând sute de mii de oameni fără apă și electricitate și cerând evacuarea lor fără nicio garanție de securitate, a subliniat Ione Belarra, liderul partidului de stânga Unidas Podemos, făcând apel la cetățenii spanioli să iasă în stradă.

Candidatul catalan al AEP dorește o extindere "internă" pentru "națiunile fără stat" din UE. Capul de listă al Alianței Libere Europene (EFA) pentru viitoarele alegeri europene, Raül Romeva, a cerut sâmbătă Uniunii Europene să se pregătească pentru o posibilă viitoare "extindere internă" în care "națiunile fără stat" din actualele state membre să devină independente și să se alăture clubului comunitar.

VALLETTA

Îngrijorări privind onorariul de 200.000 acodat consultanților angajați pentru "tranziția" companiei aeriene falimentare din Malta. Compania de consultanță cu sediul în Abu Dhabi va fi plătită cu 200.000 de euro pe lună pentru a asigura tranziția Air Malta. Aceasta urmează să se închidă, către un nou transportator, a fost angajată anterior și fără succes în restructurarea și salvarea companiei aeriene. Onorariile acestora ridică semne de întrebare cu privire la încălcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.

EUROPA DE EST



PRAGA



Pirații cehi avertizează asupra propunerii UE care amenință comunicațiile online private. Partidul Piraților din Cehia, parte a coaliției de guvernare a țării, a avertizat împotriva propunerii Comisiei Europene care vizează limitarea abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet. Partidul susține că aceasta introduce un control general asupra conversațiilor private online.



BRATISLAVA



Apar mai multe detalii despre interferența Rusiei în alegerile din Slovacia. Ministrul tehnocrat de externe, Miroslav Wlachovský, a menționat expulzarea unei persoane cu "acoperire diplomatică" care a încercat să influențeze rezultatele alegerilor din Slovacia în favoarea Rusiei, în ceea ce fostul ministru al apărării Jaroslav Naď a numit "vârful icebergului".



ȘTIRI DIN BALCANI



TIRANA



Rama despre promisiunile de extindere a UE: Factorii de decizie vor pleca, înlocuiți anul viitor. Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul nu pot face promisiuni privind extinderea, deoarece anul viitor mulți dintre ei nu vor mai fi acolo și nu vor fi ei cei care vor lua deciziile, a declarat premierul albanez Edi Rama într-un interviu.



SOFIA

Bulgaria șochează Ungaria-Serbia cu taxe de tranzit uriașe pentru gazul rusesc. Președintele sârb Aleksandar Vucic și ministrul ungar de externe Peter Szijjártó au reacționat vehement la decizia Ungariei de a introduce noi taxe de tranzit uriașe, de 10,2 euro pe MW/h de gaze naturale care tranzitează prelungirea bulgară a gazoductului Turkish Stream către Europa de Vest - așa-numitul "Balkan Stream".



BUCUREȘTI



România încearcă să își scoată cetățenii din Gaza. România a inițiat demersuri pentru evacuarea cetățenilor săi din Fâșia Gaza, aproximativ 200 de cetățeni români solicitând asistență din partea autorităților de la București pentru a părăsi zona.



BELGRAD



Kurti, acuzat că a mințit UE și SUA. Directorul Biroului sârb pentru Kosovo, Petar Petković, l-a acuzat pe premierul kosovar Albin Kurti că a mințit Uniunea Europeană și Statele Unite, dar nu și-a argumentat afirmațiile.



PRISTINA



Fostul ambasador al SUA în Kosovo: Abordarea occidentală față de Serbia nu funcționează, este timpul să reevaluăm dialogul. Eforturile de a atrage Serbia în brațele Occidentului în locul Chinei și Rusiei nu au dat rezultate și este timpul să se trezească la o nouă abordare, a declarat fostul ambasador al SUA în Kosovo, Philip Kossnett, într-un interviu acordat Euractiv.



AGENDA:



UE: Eurogrupul se reunește pentru a discuta despre Viitorul piețelor financiare și de capital europene, summitul euro; Miniștrii fac un schimb de opinii cu secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, despre perspectivele și riscurile globale și altele;

Consiliul Mediu se reunește pentru a ajunge la un acord cu privire la directiva privind tratarea apelor urbane reziduale, standardele de emisii de CO2 pentru vehiculele grele și altele;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, participă la Summitul Procesului de la Berlin, la Tirana, Albania.

Vicepreședintele Comisiei, Margaritis Schinas, în vizită oficială la Banjul, Gambia;

Germania: Președintele Frank-Walter Steinmeier îl primește pe Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei;

China: Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, în vizită.

