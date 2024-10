În ediția de astăzi din The Capitals: România salută rezultatul referendumului privind aderarea Moldovei la UE, iar Spania și Portugalia pledează pentru îmbunătățirea relațiilor UE-Africa.

În știrile de astăzi din The Capitals:

VARȘOVIA

Aproximativ 570 de migranți au fost returnați din Germania în Polonia, în 2024, potrivit datelor oficiale ale poliției de frontieră poloneze, mult sub cei 40.000, vehiculați în presa poloneză, săptămâna trecută. Citește mai mult.

MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA

LONDRA

Marea Britanie dorește o resetare a comerțului cu UE: ministru. Marea Britanie caută urgent să își restabilească relațiile comerciale cu Uniunea Europeană și consideră comerțul internațional cheia relansării creșterii economice în Regatul Unit, a declarat ministrul comerțului Douglas Alexander pentru AFP. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

HELSINKI

Finlanda îndeamnă Germania să fie mai puțin rezervată cu privire la sprijinul acordat Ucrainei. Cancelarul Olaf Scholz și președintele finlandez Alexander Stubb vor discuta marți despre „planul de victorie” al Ucrainei, în timp ce ministrul finlandez de externe a îndemnat Germania să renunțe la rezervele sale cu privire la livrările de arme și să își accepte „rolul foarte important”. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Italia aprobă un nou decret privind „țările sigure” pentru a garanta acordul Italia-Albania privind migranții. Guvernul italian a adoptat un nou decret pentru a ocoli decizii din partea Tribunalului de la Roma și a Curții Europene de Justiție (CEJ); aceste instituții au contestat modelul său de a externaliza migrația cu Albania. Citește mai mult.

MADRID

Spania ia în considerare legalizarea a sute de mii de migranți. Guvernul spaniol al prim-ministrului Pedro Sánchez finalizează detaliile unei legalizări masive a sute de mii de imigranți care trăiesc în țară, în contrast puternic cu planurile recente de control al migrației ale prim-ministrului italian Giorgia Meloni. Citește mai mult.

LISABONA | MADRID

Spania și Portugalia pledează pentru o nouă abordare a relațiilor UE-Africa. Luni, Spania și Portugalia au solicitat o nouă abordare a relațiilor UE cu Africa în cadrul unei reuniuni ministeriale la Madrid, unde cele două țări și-au reafirmat alinierea în materie de politică externă și apărare. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

BRATISLAVA

Imixtiunea Rusiei în alegerile din Moldova necesită sprijin urgent din partea UE, susțin experții slovaci. Unii experți au avertizat cu privire la impactul nefast al Rusiei asupra recentelor alegeri din Moldova, subliniind nevoia urgentă de sprijin din partea UE pentru a consolida instituțiile democratice și a contracara dezinformarea. Există suficiente motive pentru a crede că eforturile Moscovei de a influența țara vor continua. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

PRISTINA

Premierul Kurti din Kosovo se opune replicării în Balcani a acordurilor de migrație Italia-Albania. Un acord de migrație similar celui Italia-Albania „nu este o soluție” și ar încălca drepturile omului, a spus prim-ministrul din Kosovo, Albin Kurti, într-un interviu exclusiv acordat vineri Euractiv. Citește mai mult.

SOFIA

Atacuri la adresa unei proeminente jurnaliste bulgare, înainte de votul de urgență. Proeminenta jurnalistă de televiziune bulgară Maria Tsantsarova a fost subiectul unui atac politic tăios din partea partidului radical pro-rus Vazrazhdane și a populiștilor de la There Is Such a People cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare anticipate programate pentru 27 octombrie. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Rezultatul referendumului UE din Moldova, văzut ca o victorie la București. Politicienii de la București sunt încântați că Moldova a votat pentru aderarea la UE într-un referendum strâns desfășurat pe fondul campaniilor de dezinformare și al agresiunilor hibride ale Moscovei. Citește mai mult.

TIRANA

Fostul președinte albanez Meta, reținut pentru corupție. Fostul președinte albanez Ilir Meta a fost reținut de poliție pentru acuzații de corupție, a declarat luni avocatul său, calificând arestarea drept motivată politic. Citește mai mult.

AGENDA:

UE:

Președintaq Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează reuniunea Colegiului Comisarilor; îi primește pe copreședinții Grupului Verts/ALE, Terry Reintke și Bas Eickhout, pe copreședinții Stângii, Manon Aubry și Martin Schirdewan, și pe coordonatorii Comisiei ITRE a Grupului Verts/ALE, Michael Bloss și Ville Ninnistö;

Președinta Parlamentului Roberta Metsola se întâlnește cu ministrul britanic pentru Constituție și Relații Europene, Nick Thomas-Symonds;

Plenul Parlamentului votează pentru punerea în aplicare a cerului unic european, stabilirea mecanismului de cooperare pentru împrumutul acordat Ucrainei și multe altele;

Comisara pentru sănătate Stella Kyriakides participă la o dezbatere în plenul Parlamentului privind situația sănătății animale în UE;

Comisara pentru egalitate, Helena Dalli, prezintă Parlamentului declarația Comisiei privind constatările referitoare la legea poloneză privind avortul;

Vĕra Jourová, vicepreședinta al Comisiei, ia cuvântul la Forumul Global OCDE 2024 privind construirea încrederii și consolidarea democrației;

Vicepreședintele Margaritis Schinas se întâlnește cu ministrul adjunct al educației și formării Nguyen Kim Son, ministrul muncii Dao Ngoc Dung, în Hanoi, Vietnam;

Comisarul pentru justiție Didier Reynders o primește pe secretarul general al Rețelei europene de formare judiciară (EJTN) Ingrid Derveaux;

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, se întâlnește cu ministrul-șef al Biroului de securitate instituțională al Președinției Braziliei, Marcos Antonio Amaro dos Santos, ministrul justiției și securității publice, Ricardo Lewandowski, directorul general al poliției federale, Andrei Augusto Passos Rodrigues, la Brasilia, Brazilia;

Comisarul pentru economie Paolo Gentiloni participă la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional, la Washington D.C., Statele Unite;

Comisarul pentru parteneriate internaționale Jutta Urpilainen participă la reuniunea miniștrilor dezvoltării din cadrul G7, la Pescara, Italia;

[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Mandilara; corespondență permanentă pentru România: Cătălina Mihai]