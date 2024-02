Guvernul Bulgariei nu a renunțat la posibilitatea de a da în judecată compania rusă de stat Gazprom pentru întreruperea livrărilor de gaze, la două luni după ce Rusia a invadat Ucraina, în 2022. | Berlin: Verzii, puși în pericol de luptele interne.

În știrile de astăzi din The Capitals

SOFIA

Guvernul Bulgariei nu a renunțat la posibilitatea de a da în judecată compania rusă de stat Gazprom pentru întreruperea livrărilor de gaze, la două luni după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. "În prezent, guvernul bulgar pregătește o analiză juridică pentru a decide dacă să depună o cerere de arbitraj pentru daunele suferite", a declarat pentru Euractiv Bulgaria Ministerul bulgar al Energiei. Citește mai mult.

BERLIN

Verzii germani acuză lipsa de bani și luptele interne. Moștenirea primei coaliții tripartite din istoria Germaniei este pusă în pericol de luptele interne continue, a avertizat marți ministrul Verzilor pentru agricultură, Cem Özdemir, în timp ce Verzii sunt îngrijorați de performanța guvernului și de finanțele publice strânse. Citește mai mult.

Germania va găzdui la Berlin negocierile de pace dintre Armenia și Azerbaidjan. Pentru a rezolva conflictul de zeci de ani dintre cele două țări, ministrul german de externe, Annalena Baerbock, va purta miercuri și joi, la Berlin, discuții bilaterale și trilaterale cu omologii săi din Armenia și Azerbaidjan. Citește mai mult.

PARIS

Franța speră ca și alte țări din UE să-i urmeze exemplul în privința avortului. Franța speră ca dezbaterea sa actuală privind înscrierea dreptului la avort în Constituție să îi inspire pe omologii săi din UE, a declarat marți ministrul francez pentru egalitate de gen și diversitate, Aurore Bergé, în cadrul reuniunii informale a miniștrilor pentru egalitate de gen de la Bruxelles. Citește mai mult.

Franța va organiza o dezbatere parlamentară privind sprijinul acordat Ucrainei, pe fondul reacțiilor negative. Guvernul Franței a anunțat că va organiza o dezbatere parlamentară privind situația din Ucraina, președintele Emmanuel Macron fiind puternic criticat după ce luni a afirmat că nicio opțiune - inclusiv trimiterea de trupe pe teren - nu ar trebui exclusă pentru a asigura victoria Ucrainei împotriva Rusiei. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Sánchez ne va oferi în cele din urmă referendumul pentru independență, afirmă președintele catalan. În ciuda încercărilor premierului spaniol Pedro Sánchez de a îmblânzi mișcarea de independență a Cataloniei, președintele acesteia, Pere Aragonès, a declarat pentru Euractiv că obiectivul său final este în continuare ca socialiștii să cedeze și să organizeze un referendum de autodeterminare. Citește mai mult.

Un fost ministru părăsește partidul lui Sanchez pe fondul presiunilor legate de corupție, dar își păstrează locul de deputat. Fostul ministru spaniol al transporturilor José Luis Ábalos și-a anunțat marți demisia din Partidul Socialist (PSOE) al premierului Pedro Sanchez, dar va rămâne membru al parlamentului, în pofida dezvăluirilor potrivit cărora fostul său consilier a pretins comisioane de milioane de euro pentru furnizarea de măști pentru față în timpul celor mai grele luni ale pandemiei COVID-19 din 2020. Citește mai mult.

ROMA

Sardinia, o lovitură majoră pentru Meloni și cei de dreapta înainte de alegerile europene. Câștigarea alegerilor regionale din Sardinia de către candidata Mișcării Cinci Stele, Alessandra Todde, în fața lui Paolo Truzzu de la Fratelli d'Italia, reprezintă un eșec clar pentru dreapta și coaliția guvernamentală condusă de premierul Giorgia Meloni, înaintea alegerilor europene din iunie. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VISEGRAD

Grupul celor patru de la Vișegrad supraviețuiește în ciuda divizării opiniilor cu privire la războiul Rusiei în Ucraina. În pofida tensiunilor și a opiniilor tot mai divergente cu privire la chestiuni-cheie, precum războiul Rusiei în Ucraina, Grupul celor patru de la Visegrad (V4) din Europa Centrală a reușit până acum să supraviețuiască. Citește mai mult.

VARȘOVIA

Guvernul polonez cedează în fața cererilor fermierilor, în timp ce mii de oameni mărșăluiesc la Varșovia. Guvernul polonez a acceptat marți să satisfacă cererile fermierilor, în timp ce mii de persoane au mărșăluit la Varșovia pentru a protesta împotriva Acordului european pentru un mediu verde și a importurilor de alimente ucrainene. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

TIRANA

Rama: Sprijinul Balcanilor de Vest este esențial pentru Ucraina pe fondul "scuzelor" occidentale. Balcanii de Vest sunt pregătiți să contribuie la lupta împotriva Rusiei pe fondul "scuzelor" și "constrângerilor" europene și occidentale privind ajutorul, adăugând că statele membre ale UE au nevoie de regiune pentru securitatea sa, potrivit premierului Edi Rama într-un interviu acordat înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy în țară. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Românii sub 18 ani nu mai au voie să cumpere dispozitive electronice pentru fumat. Deputații români au adoptat, marți, o lege care interzice vânzarea de dispozitive electronice pentru fumat tinerilor sub 18 ani. Citește mai mult.

ZAGREB

Creșterea economică a Croației a depășit așteptările experților în 2023. Alimentată de optimismul consumatorilor și susținută de creșterea salariilor, activitatea economică din Croația a înregistrat anul trecut o creștere mai mare decât anticipau economiștii. Citește mai mult.

BELGRAD



Problema dinarului rămâne nerezolvată în timp ce discuțiile dintre Belgrad și Pristina continuă la Bruxelles. Sârbii din nordul Kosovo au declarat că nu au putut retrage dinari marți, în timp ce în fața bancomatelor s-au format cozi, în timp ce negocierile dintre Belgrad și Pristina au continuat la Bruxelles cu privire la decizia Kosovo de a-și respecta constituția și de a respinge utilizarea oricărei alte monede străine decât euro. Citește mai mult.



AGENDA

UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, participă la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind "Consolidarea apărării europene într-un peisaj geopolitic volatil";



Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, se întâlnește cu președintele Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño;

Vicepreședintele Comisiei, Valdis Dombrovskis, participă la sesiunile de lucru ale Organizației Mondiale a Comerțului privind reforma în materie de soluționare a litigiilor, dezvoltarea, elaborarea Declarației ministeriale de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite; Se întâlnește cu ministrul Comerțului și Industriei, Consumatorilor, Alimentației și Distribuției Publice, Textilelor din Republica India, Shri Piyush Goyal;

Vicepreședintele Vĕra Jourová vizitează Centrul european de excelență pentru contracararea amenințărilor hibride, în Helsinki, Finlanda; Vorbește în cadrul unui eveniment privind ecorientarea tinerilor pentru a participa la procesele democratice;

Comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, participă la videoconferința miniștrilor sănătății din G7;

Vecinătate și extindere Olivér Várhelyi participă la Summitul Balcanilor de Vest pe tema "Creștere și convergență", la Tirana, Albania;

Sesiunea plenară a Parlamentului European votează permisele de conducere, brevetele esențiale standard, indicațiile geografice pentru vin, băuturi spirtoase și produse agricole, punerea în aplicare a politicii comune de securitate și apărare și multe altele;

Președintele Parlamentului, Roberta Metsola, se întâlnește cu Iulia Navalnaya; Semnează un memorandum de înțelegere cu președintele Comitetului Regiunilor (CoR), Vasco Alves Cordeiro; Semnează un memorandum de înțelegere cu președintele Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calviño;

Germania: Ministrul armean de externe Ararat Mirzoyan și ministrul azer de externe Jeyhun Bayramov se întâlnesc pentru discuții de pace;

Ministrul armean de externe Ararat Mirzoyan și ministrul azer de externe Jeyhun Bayramov se întâlnesc pentru discuții de pace; Grecia: Prima aniversare a dezastrului feroviar Tempi; Funcționarii publici în grevă de 24 de ore;

Prima aniversare a dezastrului feroviar Tempi; Funcționarii publici în grevă de 24 de ore; Brazilia: Reuniunea miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din G20.

