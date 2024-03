Salvini (Italia) declară despre alegerile din Rusia că, atunci când oamenii votează, au întotdeauna dreptate". | UE analizează etapele aderării Ucrainei, Republicii Moldova și Bosniei și Herțegovinei.

În știrile de astăzi din The Capitals

ROMA

Declarațiile liderului de extremă dreapta al Lega din Italia, Matteo Salvini, cu privire la alegerile din Rusia, în care a afirmat că "atunci când oamenii votează, au întotdeauna dreptate", au provocat tulburări în coaliția guvernamentală de dreapta, mulți estimând că Lega se luptă pentru a-și găsi spațiul politic în raportul de forțe al coaliției după alegerile europene din iunie. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

UE analizează etapele aderării Ucrainei, Republicii Moldova și Bosniei și Herțegovinei. În timp ce liderii UE se confruntă în această săptămână cu o decizie dificilă dacă să treacă la următoarele etape pentru Ucraina și Moldova sau să riște o amânare până după alegerile europene, se așteaptă ca progresele în Bosnia și Herțegovina să complice și mai mult lucrurile. Citește mai mult.

UE aprobă oficial lansarea extraordinară, o singură dată, a unui satelit de pe teritoriul SUA. Uniunea Europeană a aprobat marți un acord prin care sateliții Galileo ai UE vor fi lansați de pe teritoriul SUA, într-un ultim efort și o măsură extraordinară pentru a salva programul spațial. Citește mai mult.

Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat marți că va înainta o propunere pentru ca 90% din veniturile provenite din activele rusești înghețate în Europa să fie transferate către Fondul european pentru pace (EPF) și, în final, să ajute Ucraina. Citește mai mult.

UE ia măsuri pentru a accelera simplificarea condițiilor verzi pentru agricultori. Măsurile de relaxare a unora dintre cerințele de mediu ale politicii agricole comune (PAC) a UE ar putea intra în vigoare în 2024, Parlamentul European accelerând aprobarea propunerii Comisiei, iar statele membre susținând în mare măsură inițiativa. Citește mai mult.

Alegeri în UE: Trio-ul care va intra în ring pentru liberali. În timp ce liberalii din UE își încep miercuri campania electorală comună, prezentându-și cei trei candidați franco-germani principali, Euractiv analizează cine sunt aceștia și ce vor pentru Europa. Citește mai mult.

BERLIN

Germania anunță următorul pachet de ajutor militar de 500 de milioane de euro pentru Ucraina. Germania va trimite aproape 200 de vehicule și 10.000 de proiectile de artilerie în valoare de 500 de milioane de euro pentru a ajuta Ucraina să riposteze la agresiunea rusă, a anunțat marți ministrul apărării, Boris Pistorius. Citește mai mult.

Ponderea industriei în economia UE va scădea, afirmă directorul general al unui gigant german din industria chimică. Producția industrială a UE, ca pondere în PIB-ul total, va scădea ca urmare a prețurilor persistent ridicate la energie, a declarat directorul celei mai mari companii chimice din lume, adăugând că o astfel de "evoluție structurală" nu este neapărat rea și poate fi chiar "sănătoasă" pentru economia europeană. Citește mai mult.

Cancelarul german Scholz, aflat în dificultate, indică spre Bruxelles pentru deciziile politice. Cancelarul german Olaf Scholz a criticat marți lipsa generală de responsabilitate a instituțiilor UE, avertizând că nu doar guvernele naționale, ci și Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie să fie considerate responsabile pentru deciziile politice. Citește mai mult.

BRUXELLES

Comisia Europeană dă undă verde pentru interzicerea țigărilor electronice de unică folosință în Belgia. Într-o decizie publică de marți, Comisia Europeană și-a anunțat marți sprijinul pentru un proiect de lege belgian de interzicere a vânzării de țigări electronice de unică folosință în această țară. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM | BERLIN

Complot terorist împotriva Parlamentului suedez, dejucat în Germania. Poliția germană a arestat două persoane suspectate că plănuiau un atac terorist împotriva parlamentului suedez, ca răspuns la arderile de Coran care au avut loc în această țară în ultimii ani. Citește mai mult.

TALLINN

Prim-ministrul estonian Kallas profită de călătoriala Berlin pentru a avertiza împotriva "dependenței"de ajutoarele de stat. În discursul său de marți de la Berlin, prim-ministrul estonian Kaja Kallas a avertizat împotriva creșterii dependenței de subvențiile de stat, deoarece aceasta prezintă riscul ca contribuabilii să fie nevoiți să acopere pierderile companiilor, în timp ce profiturile sunt păstrate private. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Raportul securității naționale spaniole avertizează asupra creșterii amenințării teroriste în UE. Uniunea Europeană se confruntă cu un "risc real și direct" de creștere a "amenințărilor teroriste" din cauza războaielor din Gaza și Ucraina, avertizează un raport antiterorism al Consiliului Național de Securitate din Spania (CSN). Citește mai mult.

LISABONA

Poliția portugheză face percheziții la locuințe și întreprinderi într-un caz de fraudă cu fonduri europene în valoare de 39 de milioane de euro. Poliția portugheză a efectuat marți 78 de raiduri în cadrul operațiunii Maestro, vizând proiecte cofinanțate din fonduri UE care le-ar fi permis suspecților să obțină profituri ilegale de aproape 39 de milioane de euro între 2015 și 2023, a confirmat marți poliția judiciară. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Un general polonez de rang înalt confirmă pregătirile Rusiei pentru un conflict cu NATO. Rusia se pregătește pentru un conflict cu NATO în următorul deceniu, a declarat cel mai înalt general polonez, Wiesław Kukuła, în timpul unei dezbateri organizate pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a aderării Poloniei la cea mai mare alianță militară din lume. Citește mai mult.

PRAGA | VARȘOVIA | BRATISLAVA | BUDAPESTA

Grupul V4 va purta discuții diplomatice în pofida opiniilor divergente privind Rusia-Ucraina. Miniștrii de externe ai Cehiei, Poloniei, Slovaciei și Ungariei - cunoscuți colectiv sub numele de Grupul de la Visegrad (V4) - vor purta joi discuții diplomatice la Praga, în pofida opiniilor puternic divergente cu privire la agresiunea rusă în Ucraina. Citește mai mult.



BRATISLAVA

Procuratura specială din Slovacia se desființează pe fondul unei reforme controversate a Codului Penal. Parchetul special s-a închis oficial miercuri din cauza controversatelor reforme ale guvernului la codul penal al țării, anchetatorii folosindu-se de ultima zi pentru a aduce acuzații împotriva unui apropiat al premierului Robert Fico. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Rotația cabinetului bulgar eșuează, se anunță alegeri anticipate. După mai puțin de un an cu un guvern obișnuit, Bulgaria intră într-o nouă spirală de instabilitate politică, după ce cele mai mari două formațiuni din parlament - GERB (PPE), formațiunea de centru-dreapta a lui Boyko Borissov, și formațiunea centristă Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democratică (PP-DB) - nu au reușit să cadă de acord asupra formării unui guvern. Citește mai mult.



BUCUREȘTI

Curtea Constituțională a României: Fără închisoare pentru evaziune fiscală de 1 milion de euro. Curtea Constituțională a României a respins marți un recurs formulat de două partide de opoziție care solicitau anularea constituțională a legislației care dezincriminează evaziunea fiscală de mai puțin de 1 milion de euro, cu condiția ca evazionistul să plătească suma datorată împreună cu o amendă. Citește mai mult.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ



UE: Consiliul de asociere UE-Ucraina se reunește pentru a discuta despre reconstrucția și reformele din Ucraina, inclusiv despre asistența financiară a UE, recomandările raportului de țară al Comisiei și altele;

Summitul social tripartit ar trebui să se concentreze pe abordarea deficitului de competențe și de forță de muncă, pe o strategie industrială care să completeze "Green Deal" cu locuri de muncă de calitate în centrul său și multe altele;

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează reuniunea Colegiului comisarilor; are o întâlnire cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres; primește prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal; primește prim-ministrul Portugaliei, António Costa;

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis și comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară și uniunea piețelor de capital, Mairead McGuinness, găzduiesc o masă rotundă cu părțile interesate privind viitorul Uniunii piețelor de capital;

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, participă la trilogul privind mecanismul de creștere pentru Balcanii de Vest;

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a rostit o alocuțiune de deschidere la reuniunea Grupului european al autorităților de reglementare în domeniul securității nucleare (ENSREG) pe tema "Principalele provocări politice și de reglementare în domeniul energiei nucleare";

Helena Dalli, comisarul pentru egalitate, susține un discurs principal la conferința Săptămânii antirasismului și a diversității, organizată de organizații ale societății civile;

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate, participă la dialogul ministerial privind parteneriatul global UE-Uniunea Africană în domeniul sănătății, organizat de Președinția belgiană;

Comisarul pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra, îl primește pe reprezentantul special al UE pentru regiunea Golfului, Luigi Di Maio;

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, participă la Conferința europeană privind guvernanța corporativă;

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, îl primește pe directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus;

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, îl primește pe comisarul pentru educație, știință, tehnologie și inovare al Uniunii Africane, Mohammed Belhocine; ia cuvântul la sesiunea de închidere a evenimentului UA-UE privind sănătatea cu tema "Aprofundarea parteneriatului UE-UA în domeniul sănătății globale pentru un acces echitabil: către suveranitatea africană în domeniul sănătății";

Grupul de lucru al Parlamentului European pentru controlul Frontex a organizat o sesiune de lucru.

***

[Editat în engleză de: Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Olivia Gyapong, Sofia Mandilara; corespondență permanentă din România: Cătălina Mihai]

Traducere cu sprijinul DeepL. Editare în limba română: Euractiv România