The Capitals oferă zilnic știri proaspete din capitalele Europei, adunate de redacțiile regionale ale EURACTIV.

Ediția de astăzi este susținută de Future of Forestry

Viitorul nostru depinde de pădurile noastre

Gestionarea responsabilă a pădurilor din Europa este esențială. Pădurile reprezintă o resursă strategică care poate stimula tranziția UE către bioeconomie, administrate într-un mod echilibrat și respectând cele 17 obiective globale de sustenabilitate, combustibilii fosili vor deveni de domeniul trecutului. Află mai multe despre proiect >>

În ediția de astăzi The Capitals:

VARȘOVIA

În urma morții unui copil de opt ani în urma torturii îngrozitoare aplicate de tatăl său vitreg, premierul Mateusz Morawiecki a redeschis subiectul reintroducerii pedepsei cu moartea, peste jumătate dintre polonezi susținând această idee, în ciuda imposibilității legale de a o pune în aplicare. Citește mai mult (eng.)

BERLIN

Un eurodeputat german: O coaliție socialist-conservatoare este o opțiune proastă pentru Grecia. O colaborare între socialiști și conservatori pentru a forma un guvern de coaliție în Grecia după alegerile din 21 mai nu ar fi o opțiune bună pentru țara mediteraneană, mai ales după scandalul interceptărilor telefonice care zguduie politica elenă de luni de zile, a declarat europarlamentarul german Udo Bullmann într-un interviu acordat EURACTIV.de. Citește mai mult (eng.)

PARLAMENTUL EUROPEAN

150 de parlamentari luptă pentru drepturile LGBTI în Parlamentul UE. Intergrupul LGBTI din Parlamentul European supraveghează îndeaproape statele membre și Comisia, influențând în același timp dosarele legislative "pentru a se asigura că comunitatea LGBTI nu este uitată", a declarat pentru EURACTIV europarlamentarul Verts/ALE și copreședinte al Intergrupului LGBTI, Kim van Sparrentak. Citește mai mult (eng.)

PARIS

Rusia critică parlamentul francez pentru că a numit Holodomorul "genocid". Senatul francez a adoptat o rezoluție care recunoaște Foametea ucraineană, cunoscută și sub denumirea de Holodomor, drept genocid, într-o mișcare care 'rescrie istoria', a declarat joi Ambasada Rusiei în Franța. Citește mai mult (eng.)

VIENA

Viena este divizată în privința ajutorului pentru deminarea teritoriilor ucrainene. În calitate de țară neutră din punct de vedere constituțional, Austria nu s-a limitat la acordarea de ajutor umanitar și financiar Ucrainei, dar nici nu a mers mai departe de livrarea de căști de protecție. Cu toate acestea, membrii importanți ai celor două partide guvernamentale au păreri împărțite și se întreabă dacă nu cumva deminarea teritoriilor din Ucraina ar încălca principiul neutralității. Citește mai mult (eng.)

HAGA

Guvernul olandez și fermierii nu au ajuns încă la un acord, în ciuda negocierilor de 24 de ore. Reprezentanții fermierilor și guvernul olandez nu au ajuns încă la un acord asupra Acordului pentru Agricultură propus, care urmărește să stabilească planul de viitor al sectorului agricol al țării, în ciuda unor negocieri care au durat aproape 24 de ore. Citește mai mult (eng.)

ȚĂRILE NORDICE ȘI BALTICE

NORDICE | HELSINKI

Țările nordice așteaptă instrucțiunile UE înainte de a acorda azil evadaților ruși. Țările nordice își coordonează politica privind cetățenii ruși care au scăpat de serviciul militar și așteaptă instrucțiuni din partea Agenției UE pentru Azil (EUAA). Citește mai mult (eng.)

REYKJAVIK

Costul summitului Consiliului Europei pentru Islanda este încă necunoscut, dar "în limitele bugetului". Costul summitului Consiliului Europei pentru Islanda nu este încă cunoscut, dar se crede că se încadrează în buget, a dezvăluit joi Biroul islandez al Inspectorului General al Poliției. Citește mai mult (eng.)

SUDUL EUROPEI

MADRID

Spania a încălcat drepturile politice ale liderului catalan Carles Puigdemont, decide ONU. Spania a încălcat drepturile politice ale actualului europarlamentar și fost președinte catalan Carles Puigdemont - și ale alegătorilor săi - prin faptul că i-a retras mandatul de deputat regional, a decis joi Comitetul ONU pentru Drepturile Omului. Citește mai mult (eng.)

Un tribunal spaniol deschide o anchetă privind presupusa fraudă la votul prin corespondență. Un tribunal local din orașul spaniol autonom Melilla, situat pe coasta nord-africană, a deschis o anchetă privind un presupus caz de fraudă la votul prin corespondență, după ce un număr neobișnuit de persoane au solicitat documente pentru votul la distanță la alegerile regionale și municipale din 28 mai. Citește mai mult (eng.)

VIȘEGRAD

PRAGA

Experții cehi: Războiul din Ucraina nu a schimbat viziunea UE asupra migrației. Migrația a devenit atât de politizată în ultimele decenii încât nici măcar integrarea cu succes a refugiaților din Ucraina nu va schimba abordarea europeană față de persoanele de pe alte continente, potrivit previziunilor experților de la Praga. Citește mai mult (eng.)

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Viitorul guvern bulgar mai are nevoie de cinci voturi. Fostul comisar european Mariya Gabriel mai are nevoie de cinci voturi în parlament pentru a putea deveni prim-ministru. Ea are sprijinul a 116 deputați de la GERB, DPS și ITN și mai are timp până miercurea viitoare să găsească restul voturilor. Citește mai mult (eng.)

BUCUREȘTI

România și Republica Moldova vor extinde gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Guvernele României și Republicii Moldova au semnat un memorandum privind interconectarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică între țările lor, prin extinderea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Citește mai mult (eng.)

BELGRAD

Fermierii sârbi protestează împotriva prețului scăzut la lapte. Fermierii din întreaga Serbie protestează de două zile după ce reprezentanții mai multor asociații agricole s-au întâlnit cu oficiali guvernamentali pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la prețurile pe care le primesc pentru lapte. Citește mai mult (eng.)

TIRANA

Premierul grec cere eliberarea primarului grec din Albania și amenință că va sesiza UE. Ministrul grec de Externe, Nikos Dendias, a reiterat apelul către autoritățile albaneze de a-l elibera pe Fredi Beleri, câștigătorul alegerilor din municipiul Himara, amenințând totodată că va pune problema pe agenda UE. Citește mai mult (eng.)

***

[Redactat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]