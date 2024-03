În Slovacia, Fico vrea să controleze mass-media din țara sa, în ciuda votului zdrobitor al Parlamentului European pentru Actul libertății presei. | Sofia: Kremlinul a controlat construcției gazoductului Turkish Stream în Bulgaria - documente.

***

Listen to Euractiv’s new daily podcast: Today in the EU

Explore the essence of European affairs and enrich your understanding on EU dynamics. Join us for a deep dive into EU politics & policy.Listen and subscribe →

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

BRATISLAVA

La scurt timp după ce Europa sărbătorea votul zdrobitor al Parlamentului European în favoarea Actului european privind libertatea presei, în Slovacia, guvernul condus de Robert Fico nu încetează să facă presiuni asupra mass-mediei. Citește mai mult.

BERLIN

Germanul Scholz se opune ferm livrării rachetelor Taurus către Ucraina. Cancelarul german Olaf Scholz a invocat din nou miercuri necesitatea implicării soldaților germani ca obstacol în calea livrării de rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina, pe fondul unor semne de întrebare din ce în ce mai mari cu privire la motivația din spatele obiecției sale. Citește mai mult.

AMSTERDAM

Wilders, un liderul extremei dreapta olandeze, spune că nu va fi premier. Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, a declarat miercuri că nu va fi prim-ministru, în ciuda victoriei sale uluitoare în alegerile din noiembrie. Nu are susținere în întreg spectrul politic pentru a conduce guvernul. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

COPENHAGA

Danemarca va milita pentru "egalitatea de gen" în serviciul militar. Copenhaga intenționează să adopte un proiect de lege pentru extinderea și egalizarea conscripției pentru ca mai multe femei să fie înrolate în armată, ca parte a unui plan de consolidare a apărării daneze, a anunțat miercuri premierul țării, Mette Frederiksen. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Italia ar putea cheltui doar jumătate din banii din Fondul de redresare al UE, avertizează un expert. Italia ar putea sfârși prin a utiliza jumătate din fondurile care i-au fost acordate în cadrul planului vital de redresare post-pandemic al UE, a declarat profesorul de economie al Universității din Milano, Marco Leonardi, într-un interviu acordat Euractiv Italia, avertizând asupra unor repercusiuni nefaste dacă intențiile lui Meloni de a convinge Comisia să prelungească termenele de cheltuieli eșuează. Citește mai mult.

MADRID

Eforturile Spaniei în lupta împotriva corupției sunt deficitare, avertizează un organism internațional de supraveghere. Există încă prea multe "găuri negre" în eforturile anticorupție ale Spaniei, a declarat miercuri într-un interviu acordat agenției EFE, parteneră a Euractiv, David Martínez, directorul executiv al ONG-ului Transparency International în țara iberică. Citește mai mult.

Președintele catalan convoacă alegeri regionale anticipate după eșecul bugetar. Președintele guvernului regional al Cataloniei, Pere Aragonès, din partidul separatist Stânga Republicană din Catalonia (ERC), a convocat miercuri, 12 mai, alegeri anticipate în această regiune spaniolă, după ce majoritatea parlamentarilor din parlamentul regional au respins propunerea sa de buget pentru anul în curs. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Varșovia va cheltui 27 de milioane de euro pentru adăposturi antiaeriene și infrastructură de securitate, pe fondul războiului din Ucraina. 27de milioane de euro vor fi investite în următorii doi-trei ani în adăposturi antiaeriene și alte măsuri de securitate, pe fondul războiului în curs de desfășurare în Ucraina vecină, a anunțat miercuri primarul Rafał Trzaskowski. Citește mai mult.

PRAGA

Cehia, tot mai critiactă pentru modul în care implementează securitatea cibernetică a UE. Implementarea de către Cehia a directivei UE privind securitatea cibernetică NIS2 a fost puternic criticată de operatorii de telefonie mobilă, care susțin că legislația cehă este printre cele mai stricte din Europa și le-ar pune în pericol afacerile. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Bulgarii susțin apartenența la UE, dar manifestă un scepticism tot mai mare față de politicile europene. Majoritatea bulgarilor apreciază Uniunea Europeană și nu pun la îndoială parcursul țării în UE, dar există un scepticism tot mai mare față de anumite politici europene și față de managementul UE, potrivit unui sondaj al agenției sociologice Alpha Research publicat miercuri. Citește mai mult.

Documente publicate dezvăluie controlul Kremlinului asupra construcției gazoductului Turkish Stream prin Bulgaria. Documente scurse din e-mailurile unor politicieni ruși arată controlul deplin al Kremlinul, prin intermediul unor companii rusești și belaruse, asupra construcției gazoductului Turkish Stream, între 2019-2021. Premierul în funcție la acea vreme, Boyko Borisov, spunea că proiectul se afla sub controlul guvernului bulgar, relatează Capital. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Parchetele din România se confruntă cu un nivel istoric de scăzut al personalului. În urma pensionării a 165 de procurori anul trecut, pe fondul schimbărilor legislative în curs și al discuțiilor publice privind salariile din justiție, Alex Florența, procurorul general al României, a dezvăluit miercuri că birourile se confruntă în prezent cu un nivel de personal scăzut din punct de vedere istoric, de puțin peste 69%. Citește mai mult.

AGENDA

UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, împreună cu prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, se întâlnește cu prim-ministrul Insulelor Feroe, Aksel V. Johannesen, la Tórshavn, Insulele Feroe;

Vicepreședintele Comisiei, Valdis Dombrovskis, salută directorii executivi ai Fondului Monetar Internațional din UE;

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, rostește un discurs de deschidere la evenimentul anual "Recuperare și reziliență 2024", la Madrid, Spania;

Comisarul pentru afaceri interne, Yiva Johansson, face o declarație în numele UE la segmentul la nivel înalt al Comisiei privind stupefiantele;

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, participă la evenimentul mediatic Safety Gate;

Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, participă la conferința "Agricultură pentru viitor: 20 de ani de prezență a Poloniei în UE", organizată de Comitetul executiv al Camerei de agricultură Warmińsko-Mazurska, la Olsztyn, Polonia;

Comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, participă la trilogul privind spațiul european de date medicale;

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, participă la trilogul privind Regulamentul privind mecanismul pentru Balcanii de Vest;

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Iliana Ivanova, găzduiește la Bruxelles, Belgia, o masă rotundă europeană la nivel înalt pe tema încurajării inovării prin fuziune;

Germania: Cancelarul Olaf Scholz îl primește pe premierul lituanian Ingrida Simonyte;

Belgia: Jens Stoltenberg, șeful NATO, și Andrzej Duda, președintele Poloniei, susțin o conferință de presă;

Danemarca: Premierul Aksel Johannesen și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susțin o conferință de presă;

Italia: Reuniunea G7 privind industria, tehnologia și sectorul digital;

***

[Ediție coordonată în engleză de Charles Szumski, Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara; corespondență din România: Cătălina Mihai]

Traducere realizată cu Deepl.com, editată de redactorii Euractiv.ro.