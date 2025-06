India este îngrijorată de relația tot mai strânsă dintre Rusia și vecina sa China, timp ce UE se confruntă cu tarife enorme introduse de SUA. | Rutte: Statele NATO ar trebui să-și extinsă apărarea aeriană și antirachetă.

Rutte: Statele NATO trebuie să-și extindă semnificativ capacitățile de apărare aeriană și antirachetă, a declarat luni după-amiază secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un discurs ținut la Londra. Citește mai mult.

India, în vizită la Bruxelles

India urmărește concesii majore în acordul comercial cu UE: „Ideea că o parte a lumii va stabili standarde pentru toată lumea este ceva cu care nu suntem de acord”, a declarat ieri ministrul afacerilor externe al Indiei, S. Jaishankar, într-un interviu pentru The Capitals.

Vizita lui Jaishankar la Bruxelles are loc în contextul negocierilor Indiei cu UE pentru un acord de liber schimb, în care el prezintă țara sa, cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, ca o sursă de forță de muncă calificată și un partener economic mai de încredere decât China. „Suntem interesați de o relație mai profundă și mai puternică cu UE și am motive întemeiate să cred că UE răspunde la fel”, a declarat pentru The Capitals.

Jaishankar se va întâlni astăzi cu Ursula von der Leyen și Kaja Kallas. Negocieri cu Bharat: Discuțiile comerciale au stagnat între 2013 și 2022, dar tensiunile geopolitice apropie India și UE. India este îngrijorată de relația tot mai strânsă dintre Rusia și vecina sa China, în timp ce UE se confruntă cu tarife enorme din partea celui mai apropiat partener comercial, SUA.

Acest lucru ar putea explica de ce India își permite să se arate optimistă în ceea ce privește menținerea tarifelor agricole ridicate, obținând în același timp scutiri importante de la Comisie, într-un acord comercial pe care von der Leyen l-a prezentat ca major. „Europa devine mult mai realistă”, a declarat Jaishankar.

O parte din cererile New Delhi se referă la un tratament special în ceea ce privește ambițiile globale ale Pactului verde european, în special CBAM, care este o taxă climatică aplicată mărfurilor importate, menită să încurajeze reducerea emisiilor în afara UE, menținând în același timp competitivitatea companiilor din interiorul blocului.

Șanse de a se încheia acordul până la finalul anului: „Avem rezerve foarte mari în ceea ce privește CBAM și am fost destul de deschiși în privința asta”, a spus Jaishankar. Acest lucru ar putea sugera că va fi dificil să se ajungă la un acord, dar Jaishankar a spus că cele două părți au convenit deja asupra a 10 din cele 20 de capitole de negociere. „Cred că avem șanse mari să încheiem acordul până la sfârșitul anului”, a spus el. Și a sugerat că există o flexibilitate și un pragmatism nou descoperite din partea UE. Se pare că Europa - cine ar fi crezut? - „nu este un punct fix, cu cerințe și așteptări prestabilite”.

- Dar nu este aceeași von der Leyen, am subliniat noi, care este la conducere din 2019? „Oamenii se schimbă”, a răspuns Jaishankar.

Argumentul Indiei: Societatea îmbătrânită și economia stagnantă a UE ar primi un impuls de la un acord care ar debloca mai multe vize pentru profesioniștii indieni, în special pentru cei cu competențe în domeniul tehnologiei și al sănătății.

Fără a menționa explicit China, el a spus că întreprinderile europene caută parteneri de încredere care să le stocheze datele și să nu le fure proprietatea intelectuală.

Jaishankar a afirmat că lumea se îndreaptă către un sistem „multipolar” de puteri concurente, spre deosebire de unul dominat de câteva superputeri. El a salutat faptul că UE abia acum conștientizează acest lucru, dar a spus că India este pregătită de mult timp pentru asta, neputând depinde de americani, sovietici, britanici sau oricine altcineva.

„Ceea ce aud astăzi în Europa sunt cuvinte precum autonomie strategică. Acestea erau cuvinte din lexicul nostru.”

Amenințată de tarifele americane, India poartă negocieri deopotrivă cu SUA. Întrebat direct dacă are încredere în Donald Trump, Jaishankar a răspuns: „Iau lumea așa cum este.”

ITALIA

Referendumurile din Italia eșuează după boicotul dreptei. Weekend lung în Italia: italienii s-au prezentat la urne în weekend pentru a vota în cadrul a cinci referendumuri care vizează reformarea legislației muncii și acordarea mai rapidă a cetățeniei imigranților.

Meloni câștigă fără să joace: Coaliția Giorgia Meloni nu a mișcat un deget și, totuși, a câștigat detașat, după ce a îndemnat alegătorii să se abțină de la referendumuri. Toate cele cinci propuneri au eșuat luni, când prezența la vot s-a oprit la aproximativ 30%, cu mult sub cvorumul de 50%+1 necesar pentru ca rezultatele să fie valabile.

Propunerile promovate de sindicate și partidele progresiste includeau eliminarea limitelor privind plafoanele de despăgubire pentru concedierea abuzivă în întreprinderile mici și reducerea cerinței de rezidență pentru obținerea cetățeniei italiene de la 10 la 5 ani – o schimbare care ar afecta aproximativ 2,5 milioane de rezidenți străini, au afirmat activiștii.

Meloni s-a prezentat la vot, într-un fel: prim-ministrul s-a deplasat la secția de votare, dar a refuzat să ridice buletinele de vot, o tactică legală care îi înregistrează prezența fără a vota. „SI”:

Tabăra „Da” a câștigat detașat printre cei care au votat – până la 85% în favoarea problemelor legate de muncă, 65% în favoarea relaxării regulilor de cetățenie pentru străinii din afara UE – dar nu a fost suficient.

Frații Italiei (ECR) s-au bucurat pe rețelele de socializare: „Ați pierdut”, afișând fețele liderilor opoziției pe o postare de victorie. „Singurul obiectiv real al acestui referendum a fost să doboare guvernul Meloni”, a afirmat partidul, țintind liderul Senatului din partea Partidului Democrat (PD) de centru-stânga, Francesco Boccia, care a numit votul „o primă notificare de evacuare pentru Giorgia Meloni”. „În final, italienii sunt cei care v-au doborât”, a replicat partidul.



Între timp, liderul PD, Elly Schlein, vede o victorie morală în implicarea a 14 milioane de votanți: „Ei sărbătoresc absența oamenilor de la vot. Noi am adus 14 milioane de votanți la urne. Ne vedem la următoarele alegeri generale”.



Schimbarea regulilor: Campania pentru referendum a demarat cu succes anul trecut, activiștii strângând peste 500.000 de semnături în mai puțin de o lună, suficient pentru a forța organizarea unui vot național.



Însă prezența slabă la urne l-a determinat pe Antonio Tajani, viceprim-ministru și ministru de externe, să sugereze că ar fi momentul să regândească regulile. „Probabil ar trebui să fie necesare mai multe semnături”, a declarat el pentru postul public de televiziune RAI. Citește mai mult.

„Nu vrem să părăsim masa de negocieri. Vrem să terminăm jocul și să câștigăm, să preluăm puterea în Franța și în Europa și să o redăm poporului” - Marine Le Pen.



Franța:

Compania Renault a confirmat că a fost abordată de Ministerul Apărării din Franța pentru a înființa o fabrică de drone în Ucraina, dar a declarat că încă nu a luat o decizie. Citește mai mult.

Interdicții la fumatul în aer liber

Spania și Franța intenționează să introducă interdicții de fumat în aer liber pentru a reduce acest obicei mortal în rândul tinerilor, dar planul ar putea eșua. Citește mai mult.



BERLIN



Începe procesul privind interzicerea revistei de extremă dreapta Compact. Cazul, intentat de Ministerul de Interne al Germaniei, este văzut ca test important unde poate merge statul în combaterea extremismului fără a încălca libertatea presei.



VARȘOVIA



Protestele electorale se intensifică, pe fondul acuzațiilor de fraudă. Organismul național electoral din Polonia investighează posibile nereguli în numărarea voturilor după turul doi al alegerilor prezidențiale din această lună. Citește mai mult.



BRATISLAVA



Ministrul de externe ceh se îndreaptă spre Bratislava, pe fondul adâncirii disensiunilor. Ministrul de externe ceh, Jan Lipavský, se află la Bratislava în încercarea de a stabiliza relațiile ceho-slovace, care s-au deteriorat în ultimele luni din cauza diferențelor de politică externă și a tensiunilor politice crescânde. Citește mai mult.



În desfășurare:





Săptămâna europeană a energiei durabile (EUSEW) începe la Bruxelles, reunind autorități publice, companii private, ONG-uri și consumatori. Printre punctele importante ale agendei din acest an se numără Acordul industrial curat, eficiența energetică, amenințările emergente la adresa securității și multe altele.

Summitul european pentru apărare și securitate 2025 include astăzi mese rotunde pe tema Cărții albe pentru apărarea europeană, viitorul parteneriatului NATO-UE, pregătirea industrială și multe altele;

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, se întâlnește cu ministrul afacerilor externe al Indiei, Subrahmanyam Jaishankar;

A treia Conferință a Națiunilor Unite privind oceanele (UNOC3) are loc în perioada 9-13 iunie 2025 la Nisa, Franța, și se concentrează pe zece paneluri de acțiune sub tema generală „Accelerarea acțiunilor și mobilizarea tuturor actorilor pentru conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor”;

Conferința de afaceri Visegrad 4 2025 se deschide la Bratislava, Slovacia. Printre punctele importante ale agendei se numără „V4 și SUA: relații comerciale – cine câștigă?”, „Sectorul auto la răscruce” și multe altele.

