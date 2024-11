Gestionarea inundațiilor din Spania, punct strategic în audierea posibilei vicepreședinte a Comisiei, cu rol major în mediu, propunere a Spaniei. | Scholz promite o posibila organizare a anticipatelor înainte de Crăciun; altă variantă ar fi ianuarie.

***

***

În ediția de astăzi a The Capitals:

MADRID

Partidul Popular de dreapta din Spania și-a unit forțele cu grupul Partidului Popular European (PPE) pentru audierea Teresei Ribera în Parlamentul European de marți, nominalizată pentru funcția de vicepreședintă executivă pentru o Tranziție curată, echitabilă și competitivă. Mai multe informații aici (en).

BERLIN

Ministrul german de externe sprijină ținta de cheltuieli mai mari pentru NATO. Ținta de două procente a NATO nu mai este suficientă în situația actuală, a declarat luni ministrul de externe Annalena Baerbock, în timp ce Verzii și-au intensificat eforturile în perioada premergătoare alegerilor anticipate. Mai multe informații aici (en).

Guvernul german blochează cererea opoziției pentru o moțiune de cenzură în această săptămână. Cancelarul german Olaf Scholz nu va convoca un vot de încredere miercuri, contrar cererilor opoziției, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german reporterilor la Berlin. Confruntat cu presiunile din ce în ce mai mari din partea altor partide de a devansa data, pe care o propusese pentru martie, Olaf Scholz a indicat că nu exclude organizarea votului necesar „înainte de Crăciun”. Presa germană a raportat că CDU/CSU ia în considerare alegeri anticipate la sfârșitul lunii februarie, mai degrabă decât în ​​ianuarie, așa cum se sugerase anterior. (Nick Alipour | Euractiv.de)

SUDUL EUROPEI



ROMA

Tribunalul de la Roma blochează planurile lui Meloni de a transfera din nou migranții în Albania. Un tribunal de la Roma a decis luni să perturbe din nou schema de externalizare a migrației Italia-Albania recent înființată de Meloni, suspendând transferul a șapte solicitanți de azil, adăugând celor 12 transferuri suspendate la jumătatea lunii octombrie. Mai multe informații aici (en.)

EUROPA DE EST



VARȘOVIA

Tusk avertizează asupra unui viitor incert în vreme ce polonezii sărbătoresc Ziua Independenței. Independența este mai puțin sigură ca niciodată în aceste zile, i-a avertizat premierul polonez Donald Tusk pe polonezi, luni, când Polonia și-a aniversat Ziua Națională a Independenței. Citește mai mult (en).

BRATISLAVA



Fostul candidat la președinție Korčok se alătură PS în efortul de a-l învinge pe Smer al lui Fico.

///După ce a pierdut cu puțin timp alegerile prezidențiale de la începutul acestui an, diplomatul pro-occidental Ivan Korčok a anunțat că se alătură principalului partid de opoziție din Slovacia, Slovacia Progresistă (PS/RE), unde va face parte din comitetul executiv al partidului și va supraveghea politica externă. Citește mai mult.