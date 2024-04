Italia, dispusă să participe cu forțe sale de menținere a păcii, pentru detensionarea situației în Gaza. | Eurobarometru: Cetățenii sunt din ce în ce mai interesați de alegerile din UE și acordă prioritate apărării.

În știrile de astăzi din The Capitals:

ROMA

Italia ia în considerare desfășurarea forțelor sale de menținere a păcii, ca parte a strategiei generale pentru detensionarea situației din Gaza și dacă va fi creat un stat palestinian cu sprijinul altor națiuni, a declarat marți ministrul italian de externe Antonio Tajani (Forza Italia/PPE). Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

Eurobarometru: Cetățenii sunt din ce în ce mai interesați de alegerile din UE și acordă prioritate apărării. Cetățenii europeni sunt din ce în ce mai interesați de alegerile din UE, au o perspectivă mai pozitivă decât oricând înainte în ceea ce privește Parlamentul European și vorbesc în mod favorabil despre politica de apărare consolidată a UE, arată cele mai recente cifre ale Eurobarometrului, publicate miercuri. Citește mai mult.

Consiliul Europei votează în unanimitate pentru a folosi activele rusești confiscate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, ca despăgubiri. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (CoE) a adoptat marți, în unanimitate, o rezoluție prin care solicită ca activele rusești înghețate să fie transferate către un nou fond pentru reconstrucția Ucrainei și despăgubirea victimelor. Citește mai mult.

De Croo, Meloni, Sunak condamnă suspendarea reuniunii dreptei dure de la Bruxelles. Premierul belgian Alexander De Croo a condamnat decizia primarului local de a închide marți, alături de omologi din Italia și Marea Britanie, un eveniment care a reunit marți la Bruxelles lideri ai dreptei dure europene, lăsând ușa deschisă pentru continuarea evenimentului. Citește mai mult.

BERLIN

Lindner (FDP) apără plafonul de îndatorare al Germaniei ca "frână a inflației". Ministrul german de finanțe, Christian Lindner, a apărat "frâna constituțională a datoriei" a țării împotriva criticilor partenerilor săi de coaliție, susținând că plafonul funcționează și ca un instrument de control al inflației. Citește mai mult.

PARIS

'Sorbona II': Pregătește Macron un nou discurs despre Europa? Emmanuel Macron din Franța ar putea pregăti un nou discurs despre viitorul UE, posibil rostit la Strasbourg în săptămâna ultimei ședință plenară a Parlamentului European. Un discurs despre care se spune că ar fi asemănător cu "discursul de la Sorbona", din 2017, însă nimeni nu știe cu certitudine ce conține. Citește mai mult.

REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

Proiectul de lege radical din Marea Britanie privind tutunul și vaping are șanse să devină lege. Parlamentul britanic este așteptat să voteze marți în favoarea proiectului de lege privind tutunul și vapoarele, care stabilește obiectivul ambițios ca Regatul Unit să obțină statutul de țară fără fum de tutun până în 2030, cu un deceniu mai devreme decât obiectivul UE. Citiți mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Euroscepticii suedezi doresc redistribuirea prizonierilor la nivelul UE. Noua listă eurosceptică suedeză pentru alegerile europene, Folklistan, condusă de europarlamentarul Sara Skyttedal (PPE), intenționează să facă presiuni pentru o directivă UE care să faciliteze trimiterea condamnaților pentru a-și ispăși pedepsele în închisorile altor țări din UE. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Spania va obliga regiunile să accepte o "distribuție echitabilă" a copiilor migranți. Spania va pune în curând în aplicare o repartizare obligatorie a minorilor imigranți în toate regiunile țării, pentru a atenua marea presiune migratorie asupra Insulelor Canare, unde sute de persoane sosesc în fiecare an de pe coastele Africii de Vest. Citește mai mult.

Madridul este indignat de refuzul extremei stângi basce de a numi gruparea ETA "teroristă". Partidul separatist de extremă-stânga EH-Bildu, favorit să câștige alegerile basce de duminica viitoare, și partidul socialist PSOE (S&D), aflat la guvernare, s-au ciocnit marți după ce primul a refuzat să califice drept "teroristă" gruparea bască ETA, acum dispărută. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Peste 500 de polonezi au fost spionate prin Pegasus sub guvernarea PiS - surse oficiale. Până la 578 de persoane, inclusiv politicieni din opoziție și posibil personalități proeminente din tabăra guvernamentală de atunci, au fost monitorizate prin intermediul programului de spionaj Pegasus în timpul guvernării conservatoare anterioare, a declarat marți ministrul polonez al justiției și procurorul general Adam Bodnar. Citește mai mult.

PRAGA

Social-democrații cehi mizează pe alegerile europene pentru relansarea partidului. Aflat de mult timp sub pragul electoral și în prezent fără locuri în parlamentul național, Partidul Social-Democrat Ceh (SOCDEM) speră că alegerile europene din iunie vor duce la o revigorare. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Jourová și echipa UE, "amuzate" de analogia cu capra, făcută de Fico. Comisarul european pentru valori și transparență Vera Jourová și echipa sa "s-au amuzat" de comentariile premierului slovac Robert Fico, care a spus că își "iubește" guvernul precum "o capră iubește cuțitul", a declarat marți biroul de presă al lui Jourová, care a preluat temporar dosarul slovac al statului de drept de la comisarul european pentru justiție, Didier Reynders. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI PRISTINA | STRASBOURG

Kosovo mai aproape de aderarea la Consiliul Europei, Serbia atacă un delegat grec. Kosovo a mai făcut marți încă un pas pentru a deveni membru al Consiliului Europei (CoE), un organism paneuropean pentru drepturile omului, întrucât adunarea sa parlamentară a adoptat cu o majoritate covârșitoare un raport care recomandă aderarea; inclusiv reprezentanții statelor care nu îl recunosc au votat favorabil. Citește mai mult.

SOFIA

Schimbarea ministrului de externe arată influența lui Borissov asupra guvernului interimar. Într-o altă remaniere fulgerătoare, prim-ministrul interimar Dimitar Glavchev l-a numit pe deputatul GERB Daniel Mitov în funcția de ministru de externe, înlocuindu-l pe Stefan Dimitrov, care a fost în funcție timp de o săptămână, după ce acesta a fost propus de liderul GERB și fostul prim-ministru Boiko Borissov. Citește mai mult.

BUCUREȘTI



Eforturile de spionaj ale Rusiei în 2023 au reprezentat o amenințare uriașă pentru regiune: raport al Apărării românești. Rusia a fost "principalul actor politic și militar" implicat în toate chestiunile de securitate din regiunea de la granița cu Ucraina, cu încercări ale spionajului rusesc de a culege informații de la instituțiile de apărare și securitate, de a se infiltra în infrastructurile critice de comunicații și informații și de a slăbi încrederea în instituțiile internaționale și naționale din România, se arată într-un raport al Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru anul 2023. Citește mai mult.





AGENDA INTERNAȚIONALĂ

UE: Consiliul European extraordinar se reunește pentru a discuta chestiuni legate de economie și competitivitate, Ucraina, relațiile cu Turcia, Orientul Mijlociu și altele;

Consiliul European extraordinar se reunește pentru a discuta chestiuni legate de economie și competitivitate, Ucraina, relațiile cu Turcia, Orientul Mijlociu și altele; Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează reuniunea Colegiului comisarilor; rostește un discurs principal la Summitul european pentru apărare și securitate;

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, participă la reuniunea miniștrilor de externe ai G7, la Capri, Italia;

Margrethe Vestager, vicepreședinta Comisiei, se întâlnește cu Consiliul director general al Asociației Europene de Telecomunicații Competitive (ECTA);

Vicepreședintele Maroš Šefčovič susține un discurs principal în cadrul panelului cu tema "De la resurse la reziliență: De la resurse la reziliență", "Unpacking the role of Raw Materials for Security, Sustainability and Prosperity";

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, participă la cea de-a 14-a sesiune a Adunării Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA), în Emiratele Arabe Unite;

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, susține un discurs online la Conferința europeană de prevenire a criminalității;

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, participă la Conferința Platformei pentru o tranziție echitabilă.

***

[Editat în engleză de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Sofia Mandilara; corespondență pentru România: Cătălina Mihai]