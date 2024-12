Robert F. Kennedy Jr. nu vine la București. | Guvernul francez, în pragul colapsului, înaintea moțiunii de cenzură | Cancelarul german Scholz anunță un ajutor militar pentru Ucraina, de 650 milioane euro. SUA a anunțat o nouă tranșă de 750 mil. USD.

The Capitals vă aduce cele mai recente informații din întreaga Europă, prin intermediul corespondențelor de pe teren realizate de rețeaua media Euractiv. Vă puteți abona la newsletterul în limba engleză aici. Știrile europene pe care meritați să le citiți. Bine ați venit la The Capitals by Euractiv.

În știrile de astăzi din The Capitals:

BUCUREȘTI

SUA au dezmințit informațiile potrivit cărora Robert F. Kennedy Jr., alegerea președintelui ales Donald Trump pentru a conduce Departamentul american al Sănătății, ar vizita Bucureștiul pentru a-și lansa cartea despre pandemia COVID-19, cu doar câteva zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale. Citește mai mult.

BERLIN

Cancelarul german Scholz anunță un ajutor militar pentru Ucraina, în cadrul unei vizite la Kiev. Cancelarul german Olaf Scholz a efectuat luni o vizită neașteptată la Kiev, afirmând că țara sa va rămâne cel mai mare susținător al Ucrainei în Europa și promițând livrarea în această lună a unui ajutor militar în valoare de 650 de milioane euro. Citește mai mult.

PARIS

Guvernul francez, în pragul colapsului, înaintea moțiunii de cenzură. Mandatul lui Michel Barnier e pe muchie de cuțit, în fața moțiunii de cenzură pe care partidele de extremă dreaptă și de stânga vor să o susțină, aruncând a doua mare economie a UE într-un no man's land politic și financiar. Citește mai mult.

Trump va participa la redeschiderea Notre-Dame, în prima sa călătorie în străinătate după alegeri. Președintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat luni că va călători la Paris pentru a asista la redeschiderea Catedralei Notre-Dame din acest weekend, care a fost distrusă de un incendiu în urmă cu peste cinci ani, în prima sa călătorie în străinătate de la câștigarea alegerilor. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

De la Fitto la Foti: un aliat loial al lui Meloni va prelua un rol ministerial cheie. Tommaso Foti, un aliat apropiat al prim-ministrului Giorgia Meloni, a fost numit noul ministru italian pentru afaceri europene, Planul național de redresare și reziliență, sudul și politica de coeziune, înlocuindu-l pe Raffaele Fitto, noul vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Citește mai mult.

MADRID

Partidele de dreapta și de extremă dreapta lansează la Madrid o ofensivă globală împotriva avortului. Politicienii de dreapta și de extremă dreapta au lansat luni o ofensivă împotriva avortului în cadrul unui summit „ultra” în Senatul spaniol, în pofida criticilor guvernului de stânga la adresa Partidului Popular spaniol, de dreapta, pentru compromiterea neutralității acestei instituții a statului. Citește mai mult.

LISABONA

Trei din cele 103 anchete privind infracțiuni motivate de ură din Portugalia au condus la inculpări în acest an. Parchetul portughez a deschis 103 anchete privind infracțiuni motivate de ură în primele șase luni ale anului, doar trei anchete conducând la inculpări, potrivit datelor biroului procurorului general. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Surse spun că lui Duda din Polonia nu-i place candidatul la președinție susținut de PiS. Președintele polonez Andrzej Duda nu a fost mulțumit de noul candidat la președinție al vechiului său partid, Karol Nawrocki, și a preferat un alt candidat, potrivit mai multor reporteri. Citește mai mult.

PRAGA

Producătorul ceh de armament intră în top 100 mondial al companiilor de apărare. Czechoslovak Group (CSG) și-a asigurat un loc între primii 100 de producători de armament din lume, marcând o premieră istorică pentru companie. Citește mai multe.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Bulgaria îl declară „persona non grata” pe patronul miliardar rus al fotbalului. Agenția bulgară de contrainformații SANS i-a interzis omului de afaceri rus și proprietarului popularului club local de fotbal Botev (Plovdiv) Anton Zingarevich să intre în țară timp de 10 ani. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori în componența sa privind sănătatea se reunește pentru a discuta pachetul farmaceutic, donarea de organe și multe altele;

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, găzduiește susținători ai drepturilor persoanelor cu handicap, cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu handicap.

