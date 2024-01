Paris: Președintele Franței a calificat războiul Rusiei contra Ucrainei ca „cel mai important risc global”, într-o conferință de presă de anvergură. | Helsinki, serviciile secrete avertizează că spioni ruși sunt recrutați dintre solicitanții de azil.

INSTITUȚIILE UE

Dezbaterea privind conducerea liberalilor europeni se acutizează. Plecarea șefului Renew Europe, Stéphane Séjourné, a declanșat o căutare internă pentru a alege un nou președinte pentru liberalii din Parlamentul European, iar miercuri este programată o reuniune a liderilor de grup pentru a se pune de acord asupra cursului de urmat pentru alegerile interne. Citește mai mult.

UE va merge mai departe cu misiunea din Marea Roșie pentru a descuraja milițiile Houthi. Statele membre ale UE au dat marți un sprijin inițial pentru crearea unei misiuni navale care să protejeze navele de atacurile teroriștilor houthi susținuți de Iran în Marea Roșie, potrivit mai multor diplomați europeni. Citește mai mult.

BERLIN

Modelul de afaceri german nu este adaptat la vremurile în schimbare, spun experții. Bătaia de cap din 2023 a economiei germane nu este un fenomen pe termen scurt, ci arată că multe fundamente ale modelului său de afaceri nu mai sunt potrivite pentru schimbările rapide din prezent, spun experții. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

HELSINKI

Rusia caută să recruteze spioni din rândul solicitanților de azil, în Finlanda, spun serviciile de securitate. Rusia încearcă să recruteze solicitanții de azil care vin în Finlanda ca spioni, a declarat marți Serviciul de securitate și informații finlandez, în contextul unei creșteri recente a numărului de solicitanți de azil care traversează granița pe care Finlanda o împarte cu Rusia. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Proteste preconizate la vizita lui Meloni și a lui von der Leyen în regiunea lovită de inundații. Prim-ministrul Giorgia Meloni și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor întâlni la Forlì pentru a decide cu privire la un ajutor suplimentar pentru victimele inundațiilor, la opt luni după ce regiunea Emilia-Romagna a fost lovită de un dezastru, dar pe ordinea de zi se află și proteste din partea sindicatelor și a activiștilor pentru climă. Citește mai mult.

MADRID

Spania va declasifica documente secrete în scandalul 'Poarta Catalană'. Guvernul spaniol a acceptat marți să facă publice documente secrete privind ascultarea telefonului mobil al președintelui catalan și lider al partidului separatist ERC Pere Aragonés de către agenți ai Centrului Național de Informații (CNI), administrat de stat, cu ajutorul programului israelian de spionaj Pegasus, scandal cunoscut sub numele de "Poarta catalană". Citește mai mult.

EUROPA DE EST



BRATISLAVA



Fico și Orbán își promit sprijin reciproc și critică inactivitatea V4. "Suntem destinați cooperării și, cred, și succesului", a declarat premierul Robert Fico în urma discuțiilor bilaterale - care au inclus subiecte precum Ucraina, Israel și Palestina - cu omologul său ungar, Viktor Orbán, la Budapesta. Citește mai mult.



VARȘOVIA



Camionagiii polonezi suspendă protestul după ce au ajuns la un acord cu guvernul. Camionagiii polonezi își vor suspenda până la 1 martie protestele de la granița cu Ucraina împotriva regulilor de operare liberalizate pentru omologii lor ucraineni, conform acordului la care au ajuns cu guvernul. Citește mai mult.



PRAGA



Șeful agrar din Cehia: Politica agricolă europeană ar trebui desființată. Camera Agrară a Republicii Cehe susține protestele fermierilor germani împotriva reducerilor planificate ale subvențiilor și scutirilor de taxe și solicită abolirea completă a politicii agricole, a scris marți președintele Camerei Agrare, Jan Doležal, într-o declarație oficială. Citește mai mult



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA



Bulgaria va primi noi avioane de luptă F-16 în 2025. Armata bulgară va primi până în 2025 opt din cele 16 noi avioane de luptă F-16 Block 70 pe care le-a comandat din SUA, a anunțat marți șeful apărării bulgare, amiralul Emil Eftimov, după o vizită de cinci zile în SUA. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



Medicii de familie din România amenință cu proteste și pensionări în urma reducerilor bugetare. Medicii de familie din România își exprimă nemulțumirea față de propunerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a reduce cu 30% bugetul pentru medicina de familie, care va intra în vigoare de la 1 februarie, și amenință cu proteste și chiar cu pensionarea ca represalii. Citește mai mult.



ZAGREB



Miniștrii de interne din Croația, Italia și Slovenia vor lupta împreună împotriva migrației ilegale în regiune. Cei trei miniștri de interne din Croația, Italia și Slovenia au convenit să își extindă cooperarea în materie de control la frontieră în țările din Balcanii de Vest - o rută populară de migrație - pentru a combate migrația neregulamentară. Citește mai mult.



BELGRAD



Mii de persoane protestează împotriva fraudei la votul din Serbia și își pun speranța în dezbaterea din Parlamentul European. Mii de persoane s-au adunat marți (16 ianuarie) în capitala Serbiei, Belgrad, pentru a protesta față de presupusele fraude comise de partidul de guvernământ al președintelui Aleksandar Vučić în timpul alegerilor parlamentare și locale de luna trecută. Citește mai mult.



AGENDA



UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, participă la dezbaterea în plenul Parlamentului European privind concluziile Consiliului European; participă la Dialogul diplomatic privind Balcanii de Vest al Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveția; se întâlnește cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, la Forli;

Vicepreședintele Comisiei, Vĕra Jourová, ia cuvântul la reuniunea guvernatorilor WEF privind politicile în domeniul guvernatorilor pe tema "Tehnologia informației și comunicațiilor și mass-media, divertisment și sport"; Se întâlnește cu președintele Poloniei, Andrzej Duda; Participă la dialogul cu părțile interesate privind reglementările în materie de inteligență artificială, la masa rotundă "Inteligența artificială - cum și ce să guvernăm?" și la evenimentul "Evenimentul privind inteligența artificială și rezistența democratică";

Vicepreședintele Dubravka Suica participă la discuția de grup de la WEF pe tema "Longevitatea: Reimaginarea muncii, a pensionării și a societății";

Vicepreședintele Maroš Šefčovič participă la evenimentul WEF cu tema "Building tomorrow's Europe";

Comisarul pentru acțiune climatică se întâlnește cu ministrul pentru mediu și dezvoltare durabilă din Columbia, la Davos, Elveția; organizează o întâlnire cu copreședinții Alianței liderilor CEO pentru climă din cadrul WEF

Comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, susține un discurs în cadrul discuției de grup de la WEF pe tema "Fixing Healthcare, Digitally";

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, participă la panelul public al WEF "Triplarea surselor regenerabile: Make It Rapid and Responsible"; participă la sesiunea de strategie a WEF cu tema "Building Trust in a Just, Equitable and Inclusive Energy Transition";

Sesiunea plenară a Parlamentului European votează cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului privind cetățenia UE, condițiile autorilor pe piața europeană de streaming muzical, implicațiile în materie de securitate și apărare ale influenței Chinei asupra infrastructurilor critice și multe altele;

