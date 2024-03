Praga: Președintele francez se va întâlni cu președintele și premierul din Republica Cehă. | Paris: Franța consfințește avortul în Constituția sa, o premieră mondială. | Scholtz declară că Assange, fondatorul Wikileaks, nu ar trebui extrădat în SUA.

În știrile de astăzi din The Capitals:

PARIS

Președintele francez Emmanuel Macron se va afla marți la Praga pentru a se întâlni cu președintele ceh Petr Pavel și cu premierul Petr Fiala, în vederea consolidării unui "dialog politic și strategic" privind sprijinul acordat Ucrainei. Citește mai mult.

Franța îndulcește criteriile de recrutare pentru lucrătorii agricoli extracomunitari. Guvernul francez a inclus agricultura pe lista sectoarelor cu "deficit de personal" pentru a facilita recrutarea de non-europeni care lucrează deja în mod neregulamentar în Franța, ca parte a eforturilor de a umple deficitul de forță de muncă. Citește mai mult.

Franța consfințește avortul în Constituția sa, o premieră mondială. Franța a devenit prima țară din lume care a înscris în Constituție dreptul femeilor de a face avort, în urma votului deputaților și senatorilor care s-au reunit luni în Congres la Château de Versailles. Citește mai mult.

BERLIN

Fondatorul Wikileaks, Assange, nu ar trebui să fie extrădat în SUA, afirmă Scholz din Germania. Judecătorii britanici ar trebui să îl protejeze pe fondatorul Wikileaks, Julian Assange, de extrădarea în SUA, a declarat luni cancelarul german Olaf Scholz, într-o intervenție neobișnuită, adăugând că proporționalitatea pedepsei aplicate lui Assange în SUA este discutabilă. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

HELSINKI

Înaltul oficial militar finlandez spune că țările europene din NATO trebuie să depășească angajamentul de 2%. Țările europene trebuie să își mărească bugetele de apărare și capacitatea industriilor de apărare peste 2% din PIB, a declarat luni Timo Kivinen în ultimul său discurs în calitate de comandant al Forțelor de Apărare finlandeze. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ATENA

Autoritatea de supraveghere a datelor din Grecia investighează e-mailurile în masă ale unui europarlamentar către alegătorii din străinătate. Autoritatea independentă de protecție a datelor din Grecia a lansat o investigație după ce numeroși alegători greci care locuiesc în străinătate s-au plâns că europarlamentarul de centru-dreapta Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE) le-a trimis e-mailuri preelectorale fără consimțământul lor. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

PRAGA

Ministrul ceh al mediului solicită extinderea măsurilor UE la granița de carbon. Mecanismul UE de ajustare la frontiera de carbon (CBAM) ar trebui să acopere mai multe produse, cum ar fi materialele de construcție sau textile, a declarat ministrul ceh al mediului, Petr Hladík, pentru Euractiv Czechia, adăugând că ar putea încuraja lumea să reducă emisiile. Citește mai mult.

VARȘOVIA

Guvernul Tusk începe să restabilească independența judiciară în Polonia. Guvernul premierului Donald Tusk a lansat planuri de reformare a sistemului judiciar sub eticheta de restaurare a statului de drept în Polonia după guvernarea conservatoare PiS, a declarat luni ministrul justiției, Admar, în cadrul unei prezentări a planului. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Bulgaria negociază cu Azerbaidjanul pentru a crește livrările de gaze către Balcani și Ucraina. Bulgaria a început negocierile cu Azerbaidjanul pentru a crește livrările de gaze către România, Republica Moldova și Ucraina prin intermediul viitorului coridor vertical de gaze din Balcani, a anunțat luni centrul de presă al parlamentului bulgar. Citește mai mult.

BUCUREȘTI

Următoarea Comisie a UE are nevoie de un portofoliu pentru combaterea dezinformării, spune un europarlamentar român. Viitoarea Comisie Europeană are nevoie de un portofoliu dedicat combaterii dezinformării, deoarece președintele rus Vladimir Putin o folosește ca armă pentru a slăbi democrația prin alimentarea neîncrederii în UE, a declarat Eugen Toma, europarlamentar român și președinte al Partidului Mișcarea Populară (PPE), în cadrul unui eveniment organizat de HotNews, partenerul Euractiv. Citește mult.

ZAGREB

Parlamentul croat va fi dizolvat până pe 22 martie. Parlamentul croat va fi dizolvat până cel târziu la 22 martie, iar alegerile generale vor avea loc înainte de alegerile europarlamentare programate pentru 9 iunie în Croația, a anunțat luni după-amiază premierul Andrej Plenković. Citește mai mult.

TIRANA

Baza aeriană NATO de la Kucova se deschide oficial în Albania. Baza aeriană NATO de la Kucova din Albania a fost inaugurată oficial luni, în prezența unor oficiali guvernamentali cheie, inclusiv a premierului Edi Rama, care a descris-o ca fiind un element de securitate important pentru Balcanii de Vest și pentru întreaga regiune. Citește mai mult.

AGENDA

UE: Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, prezidează reuniunea Colegiului comisarilor; Vicepreședintele Comisiei, Maroš Šefčovič, ține un discurs principal la Forumul anual "Aviație curată 2024"; vorbește la Forumul privind tranziția energetică; prezintă remarcile de deschidere la "Pactul european privind clima: Comunitatea este motorul schimbării";

Vicepreședintele Vĕra Jourová are întrevederi cu ministrul justiției al Republicii Armenia, Grigor Minasyan, și cu procurorul general al Ucrainei, Andriy Kostin; Vorbește în cadrul dialogului pentru Premiul Nobel "Fact & Fiction: The Future of Democracy";

vorbește la lansarea pachetului de sateliți Svoboda de către Reporteri fără frontiere; Vicepreședintele Margaritis Schinas îi primește pe directorul Centrului Național pentru Drepturile Omului din Republica Uzbekistan, Akmal Saidov, pe prim-vicepreședintele Senatului Uzbekistanului, Sodyq Safoev, și pe reprezentantul special al Senatului, Abdulaziz Kamilov;

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, participă la conferința europeană a miniștrilor locuințelor, organizată de președinția belgiană; Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Joha