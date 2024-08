Președintele francez Emmanuel Macron discută cu Vučić despre un posibil transfer de avioane de luptă către Belgrad. | Germania caută unitate în privința migrației, în vreme ce lupta politică se acutizează înainte de alegeri.

În știrile de astăzi din The Capitals:

PARIS

Președintele francez Emmanuel Macron va merge pentru două zile în Serbia, în încercarea de a vinde avioane de luptă regimului președintelui Aleksandar Vučić, în ciuda relațiilor strânse ale Belgradului cu Moscova. Citește mai mult.

BERLIN

Germania caută unitate în privința migrației, în vreme ce lupta politică se acutizează înainte de alegeri. Cancelarul german Olaf Scholz și-a manifestat dorința de a purta discuții cu opoziția pe tema imigrației ilegale, un subiect fierbinte care a reaprins peisajul politic al țării înainte de un weekend electoral crucial. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

COPENHAGA

Danemarca îl alege pe Dan Jørgensen, adeptul schimbărilor climatice, pentru noua Comisie. Într-o mișcare care sfidează dorința președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a avea o Comisie echilibrată din punct de vedere al genului, Copenhaga l-a propus miercuri pe Dan Jørgensen, actualul ministru pentru dezvoltare și politică climatică globală, pentru următoarea Comisie Europeană. Citește mai mult.

HELSINKI

O companie germană va construi cea mai mare pompă de căldură din lume la Helsinki. Pompa de căldură aer-apă de mari dimensiuni care va fi furnizată de Germania va ajuta capitala finlandeză să atingă obiectivul său de neutralitate climatică pentru 2030. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Consiliul Europei îndeamnă Italia să intensifice eforturile anticorupție. Consiliul Europei a îndemnat Italia să își intensifice lupta împotriva corupției și a conflictelor de interese, se arată într-un raport al organismului său anticorupție GRECO, publicat miercuri. Citește mai mult.

MADRID

Sánchez apără migrația regulată ca fiind esențială pentru creștere, stârnind reacții negative din partea opoziției. Premierul spaniol Pedro Sánchez a descris miercuri migrația regulată drept o necesitate pentru creșterea economică în Spania și în UE în timpul unei vizite oficiale în Mauritania, stârnind critici dure din partea lui Alberto Núñez Feijóo, liderul principalului partid de opoziție, Partido Popular. Citește mai mult.

Madridul îl desemnează oficial pe ministrul pentru tranziție ecologică, Ribera, în funcția de comisar european. Guvernul spaniol a desemnat-o miercuri pe ministrul Tranziției Ecologice, Teresa Ribera, drept candidatul Spaniei pentru viitorul comisar european, au declarat surse europene pentru EFE, partener al Euractiv. Citește mai mult.

LISABONA

Guvernul portughez îl propune pe Albuquerque drept candidat la funcția de comisar european. Guvernul portughez a propus-o pe fostul ministru de finanțe Maria Luís Albuquerque drept alegerea sa pentru funcția de comisar european, a anunțat miercuri premierul Luís Montenegro. Citește mai mult.

ATENA

Liderul principalei opoziții grecești, Syriza, merge pe sârmă. Conducerea lui Stefanos Kasselakis, șeful principalului partid de stânga de opoziție din Grecia, Syriza, este din nou sub semnul întrebării, în timp ce o nouă ciocnire între politicienii de stânga împinge partidul în pragul unei noi scindări majore. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Metsola din Varșovia îndeamnă la reforma UE pentru a face față extinderii. Structura actuală a Uniunii Europene nu ar fi adecvată dacă ar include mai mult de 30 de membri, a declarat președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, după întâlnirea de miercuri cu premierul polonez Donald Tusk la Varșovia. Citește mai mult.

PRAGA

Cehia reînnoiește apelurile pentru amânarea legii UE împotriva defrișărilor. Ministerul Agriculturii din Cehia a solicitat Comisiei Europene să amâne aplicarea noii legi anti-defrișare a UE, argumentând că impactul acesteia asupra întreprinderilor este neclar. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Slovacia, îndemnată să nu distrugă sistemul de reciclare care are succes în alte țări. Ministerul Mediului din Slovacia ar trebui să renunțe la planurile legislative care ar putea pune în pericol sistemul de returnare a depozitelor (DRS) de mare succes al țării, care servește drept model pentru alte țări din UE, au declarat nouă companii producătoare de ambalaje pentru băuturi, inclusiv EUROPEN, Brewers of Europe și Zero Waste Europe, într-o scrisoare comună. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Bulgaria ar putea obține portofoliul politicii regionale în noua Comisie, spun sursele. Bulgaria își propune să obțină portofoliul politicii regionale în viitoarea Comisie Europeană și are șanse să facă acest lucru, relatează mai multe surse din Sofia, inclusiv televiziunea de stat BNT. Citește mai mult.

BUCUREȘTI | CHIȘINĂU

România încearcă să achiziționeze Portul Giurgiulești de la Republica Moldova. Guvernul României va începe negocierile cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a achiziționa acțiuni la Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Citește mai mult.

AGENDA:



UE: Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe are loc la Bruxelles;

Vicepreședintele Comisiei Vĕra Jourová ia cuvântul la conferința „Building an AI Economy”, la Praga, Republica Cehă.

