Întâlnirea liderilor lumii de la ceremonia redeschiderii catedralei Notre-Dame, din Paris, a facilitat discuții între Donald Trump și Volodimir Zelenski, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron.

În știrile de astăzi din The Capitals:

Macron merge la Varșovia pentru a-i informa pe Tusk și Duda cu privire la negocierile SUA - Ucraina. Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat joi la Varșovia pentru a face un bilanț al discuțiilor cu președintele ales al SUA, Donald Trump, și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cursul weekendului, a anunțat prim-ministrul polonez Donald Tusk. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

BERLIN

Favoritul alegerilor germane trece la o ofensivă de farmec în Europa de Est. Friedrich Merz, actualul favorit pentru a deveni următorul cancelar al Germaniei, a încercat să convingă aliații din Europa de Est că va susține o coordonare mai strânsă cu aceștia în materie desecuritate în timpul vizitelor în Ucraina și Polonia din această săptămână. Citește mai mult.

PARIS

Macron promite să numească un nou prim-ministru „în 48 de ore”. În timpul unei întâlniri de marți cu majoritatea liderilor grupurilor politice franceze, președintele francez Emmanuel Macron s-a angajat să numească un prim-ministru „în 48 de ore”, chiar dacă nicio coaliție nu pare încă capabilă să obțină o majoritate în Adunarea Națională. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Miniștrii justiției din statele nordice sunt încă nemulțumiți după reuniunea privind TikTok și violența între bande Meta. În urma unei reuniuni nesatisfăcătoare care a avut loc luni la Copenhaga, miniștrii nordici ai justiției au cerut companiilor de social media să ia măsuri mai concrete pentru a combate rolul platformelor în activitatea bandelor. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

JxCat al fostului președinte catalan Carles Puigdemont s-a alăturat opoziției Partido Popular (PP-EPP) într-un vot parlamentar pentru eliminarea unei taxe pe producția de electricitate, reafirmându-și îndepărtarea de premierul Pedro Sánchez. Citește mai mult.

ROMA

Italia a rămas în urmă cu cheltuielile din Fondul de redresare, pe măsură ce se apropie termenul de 2026. Italia rămâne în urmă cu cheltuielile, a declarat pentru Euractiv eurodeputatul Antonio Misiani, membru al Partito Democratico, punând accentul pe activitatea lui Raffaele Fitto, noul vicepreședinte al Comisiei pentru coeziune și redresare, în timpul guvernării sale. Citește mai mult.

Portugalia, singura țară din UE în care egalitatea de gen la locul de muncă s-a înrăutățit.

EUROPA DE EST



///Portugalia a fost singura țară din UE care a înregistrat un scor mai scăzut în ceea ce privește egalitatea la locul de muncă, a declarat Institutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) în Indexul egalității de gen 2024 publicat marți. Citește mai mult.

VARȘOVIA

Human Rights Watch îndeamnă UE să ia măsuri împotriva respingerilor ilegale din Polonia. Human Rights Watch (HRW) a solicitat Comisiei Europene să ia măsuri imediate împotriva Poloniei pentru forțarea solicitanților de azil să se întoarcă în Belarus, în timp ce țara se pregătește să preia președinția semestrială a UE în ianuarie. Citește mai mult.

Tusk din Polonia semnalează că posibilele discuții de pace pentru Ucraina ar putea începe încă din iarnă.

ȘTIRI DIN BALCANI



Discuțiile de pace privind războiul din Ucraina ar putea începe în această iarnă, a declarat marți prim-ministrul Poloniei, prezentând o serie de reuniuni planificate, în timp ce Varșovia încearcă să joace un rol important în încheierea conflictului. Citește mai mult.

SOFIA

Bulgaria va opri tranzitul gazelor rusești, dacă Gazprom nu plătește. Bulgaria va opri tranzitul de gaze rusești prin Balkan Stream dacă Gazprom nu găsește o nouă modalitate de a plăti în urma impunerii sancțiunilor americane, a declarat marți ministrul interimar al energiei, Vladimir Malinov. Citește mai mult.

BUCUREȘTI



Partidele pro-europene din România încep discuțiile de coaliție pe fondul unei atmosfere naționale tensionate.



