The Capitals vă prezintă cele mai recente știri din întreaga Europă, prin intermediul corespndențelor din principalele capitale europene, realizate de rețeaua media a EURACTIV.

Vă puteți abona la newsletterul în limba engleză aici. Înainte de a începe să citiți ediția de astăzi, 8 septembrie, nu ezitați să aruncați o privire la articolul/interviul scris/realizat de [numele jurnalistului].



Știrile europene pe care meritați să le citiți. Bine ați venit la The Capitals - EURACTIV, ediția din 11 septembrie.



În știrile de astăzi din Capitals:

BRATISLAVA

Majoritatea partidelor slovace nu susțin noile sancțiuni împotriva Rusiei. Doar patru dintre cele nouă partide care au șanse să intre în parlament după alegerile anticipate din 30 septembrie susțin sancțiunile împotriva regimului Putin, Smer, aflat în frunte, dorind să "evalueze eficiența acestora", potrivit unei analize. Citește mai mult (en).

HAGA

Țările de Jos ar trebui să negocieze o clauză de neparticipare în domeniul naturii și al politicii de migrație în cazul unei rediscutări a tratatelor UE, a declarat partidul de protest agrar Mișcarea Agricultorilor-Cetățeni (BBB), în programul său electoral publicat vineri. Citește mai mult (en).

PARIS

150.000 de noi fermieri în 10 ani, pe fondul îmbătrânirii forței de muncă. Franța își propune să aducă 150.000 de noi fermieri în profesie în următorii 10 ani pentru a-i înlocui pe cei mulți care se vor pensiona în această perioadă, accelerând în același timp tranziția ecologică a sectorului, a anunțat duminică ministrul francez al Agriculturii, Marc Fesneau. Citește mai mult (en).

Macron: Concluziile G20 privind clima sunt "insuficiente". Summitul G20 din acest weekend de la New Delhi a produs rezultate insuficiente în ceea ce privește schimbările climatice, a declarat duminică președintele francez Emmanuel Macron, dând vina pe țările care vor să mențină combustibilii fosili în mixul energetic global. Citește mai mult (en).

BERLIN

Ministrul landului Saxonia se declară în favoarea subvențiilor, pentru a atrage un producător de cipuri. Miliarde de euro în ajutoare de stat trebuie acordate producătorului taiwanez de cipuri TSMC din cauza lipsei de competitivitate a Germaniei, a declarat ministrul landului Saxonia, Michael Kretschmer, după ce guvernul său a atras critici pentru suma uriașă de ajutoare de stat pe care intenționează să o verse într-un nou proiect de mare anvergură. Citește mai mult (en).

BRUXELLES

Belgia va găzdui un summit al țărilor vorbitoare de limbă germană. Belgia va găzdui luni și marți cel de-al 19-lea summit informal al șefilor de stat din țările vorbitoare de limbă germană, Austria, Germania, Liechtenstein, Luxemburg și Elveția. Citește mai mult (en).

SUDUL EUROPEI

ROMA

Conflict între Italia și UE în cazul ITA-Lufthansa. Soarta fuziunii dintre Lufthansa și compania italiană ITA Airways, în baza unui acord semnat cu guvernul în luna mai, este acum sub semnul întrebării, după ce premierul Giorgia Meloni a acuzat Comisia Europeană că a tergiversat aprobarea fuziunii. Declarațiile au fost făcute în marja summitului G20 de la New Delhi. Citește mai mult (en).

ATENA

Grecia așteaptă bani de la UE după ce pagubele provocate de inundațiile mortale au ajuns la 2,5 miliarde de euro. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a cerut Uniunii Europene să ofere un ajutor financiar semnificativ după inundațiile care, până în prezent, au costat viața a 15 cetățeni și au provocat pagube financiare de până la 2,5 miliarde de euro. Citește mai mult (en).

MADRID

Liderul PP este încrezător că "acordul de impunitate" cu separatiștii poate fi abrogat. Curtea Supremă a Spaniei ar putea anula 'acordul de impunitate' aflat în curs de negociere, pe care liderul separatist Carles Puigdemont l-a stabilit ca ultimatum pentru a susține un guvern condus de Sanchez, a declarat liderul partidului de centru-dreapta Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pentru La Razón. Citește mai mult (en).

EUROPA DE EST

PRAGA

Eurodeputații vor ca olimpicii ruși și bieloruși să joace sub steag neutru, în plin război. Potrivit unei petiții lansate de un grup de eurodeputați.articiparea sportivilor sub steag rus și belarus la Jocurile Olimpice este inacceptabilă, deoarece guvernele rus și belarus sunt responsabile în comun pentru crimele de război în curs de desfășurare împotriva Ucrainei. Comitetul Internațional Olimpic (CIO) ar trebui să-i facă să joace sub un steag neutru, susțin petiționarii Citește mai mult (en).

VARȘOVIA

Referendumul polonez privind migrația din Polonia are substrat strict politic, și nu de consultare a cetățenilor, spune un parlamentar de opoziție. Referendumul privind migrația, care va avea loc în octombrie, este politic, iar guvernului nu-i pasă de ce cred polonezii, a declarat deputatul de opoziție Platforma Civică Michał Szczerba. Citește mai mult (en).

ȘTIRI DIN BALCANI



PRISTINA | ATENA



Atena neagă declarația premierului kosovar potrivit căreia ar fi aproape de recunoașterea independenței. Premierul kosovar, Albin Kurti, a declarat că Grecia este aproape de a recunoaște independența Kosovo, preluând conducerea între cele cinci state membre ale UE care nu o recunosc, însă Atena a declarat pentru EURACTIV că nu s-a schimbat nimic. Citește mai mult (en).



SOFIA



Bulgaria speră să devină membră Schengen înainte de sfârșitul anului. Bulgaria va avea două oportunități de a adera la spațiul Schengen fără vize în acest an, și anume în octombrie și decembrie, a anunțat duminică premierul bulgar Nikolai Denkov. Citește mai mult (en).



BUCUREȘTI



România îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a doua descoperire de drone. Ministerul de Externe al României l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei după ce Forțele Navale Române au anunțat sâmbătă descoperirea unor fragmente de drone rusești în județul Tulcea, potrivit Reuters. Citește ma mult (en).



BELGRAD



Serbia nu poate adera la UE până când nu protejează comunitatea LGBTQ, afirmă directorul Belgrad pride. Serbia nu poate fi membră a UE dacă refuză în mod constant să promulge legi care să protejeze drepturile omului pentru comunitatea LGBTQ+, a declarat directorul Belgrad Pride pentru EURACTIV. Citește mai mult (en).



TIRANA

Albania va reînnoi cooperarea cu Frontex. Albania își va reînnoi cooperarea cu agenția de frontieră a UE Frontex, inclusiv organizarea de operațiuni comune și desfășurarea de gărzi în țară, în urma deciziei Consiliului European de a semna un acord. Citește mai mult (en).



AGENDA:



UE: Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, se întâlnește cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola;

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, participă la reuniunea informală a miniștrilor de justiție din cadrul Consiliului Europei;

comisarul pentru afaceri interne Ylva Johansson primește vizita ministrului sârb al integrării europene, Tanja Miščević;

Conferința privind coordonarea operațională împotriva atacurilor împotriva sistemelor informatice, organizată de președintele spaniol, care va avea loc la Madrid;

Sesiunea plenară a Parlamentului de la Strasbourg va dezbate consolidarea industriei europene de apărare prin intermediul Legii comune privind achizițiile publice, Directiva privind energia regenerabilă și altele;

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European va vota cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, mecanismul de protecție civilă al Uniunii, revizuirea Inițiativei UE pentru polenizatori;

vor fi prezentate previziunile economice ale Comisiei Europene pentru 2023 și 2024;

Germania: Curtea Maritimă Internațională examinează cauza privind justiția climatică introdusă de 9 state insulare mici;

Spania: Miting pentru independență de Ziua Cataloniei, 'Diada';

***

[Ediția în engleză a fost editată de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara; corespondență din România: Cătălina Mihai]