În ediția de astăzi "The Capitals": Meloni vrea să unifice partidele de dreapta. | Premierul spaniol Sanchez a declarat că va anunța miercuri data recunioașterii Palestinei. În Polonia, Donald Tusk susține propunerea unui sistem Iron-Dome în Europa.

ROMA

Premierul italian Giorgia Meloni și-a reiterat misiunea de a unifica partidele de dreapta din Europa într-un interviu acordat luni, ceea ce, după cuvinte mai conciliante din partea liderului francez al Rassemblement National, Marine Le Pen, cu o zi înainte, ar putea marca o apropiere tot mai mare între partide care nu s-au văzut întotdeauna ochi în ochi. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

Poziția lui Borrell cu privire la Israel și la mandatele de arestare ale Hamas evidențiază diviziunile statelor membre ale UE. În urma solicitării Curții Penale Internaționale (CPI) de a emite mandate de arestare împotriva premierului și ministrului de externe israelian, precum și a doi oficiali Hamas pentru un cazier de crime de război, șeful diplomației UE, Josep Borrell, a fost clar că instanța trebuie respectată, însă nu toate statele membre sunt convinse, ceea ce scoate din nou în evidență diviziunile. Citește mai mult.

Dosarul apărării va fi unul major pentru viitorul Parlament al UE. La doi ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia, stocurile europene de armament și apărare sunt reduse, iar industria blocului comunitar ezită să investească în mai multe capacități de producție. Citiți mai mult.

BERLIN

CDU de centru-dreapta din Germania, normalizarea relațiilor cu dreapta dură din Italia. Colaborările cu partidele de extremă-dreapta rămân un subiect delicat în Germania, dar Jens Spahn, unul dintre cei mai importanți parlamentari germani din CDU (Partidul Popular European), a declarat pentru Euractiv că este timpul să normalizeze relațiile cu partidul de guvernământ italian de extremă-dreapta, Fratelli d'Italia. Citește mai mult.

MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA

LONDRA

Aranjamentele de la granița Regatului Unit după Brexit vor costa 5,5 miliarde de euro. Guvernul britanic estimează că va cheltui cel puțin 4,7 miliarde de lire sterline (5,5 miliarde de euro) pentru implementarea acordurilor de frontieră post-Brexit, după întârzieri repetate în stabilirea de noi reguli, a declarat luni autoritatea de supraveghere a cheltuielilor din parlament. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

HELSINKI

Un vânt de dreapta suflă peste Finlanda, înaintea alegerilor europene. În Finlanda, problemele de securitate domină dezbaterile cu trei săptămâni înainte de alegerile europene, unde guvernul de centru-dreapta, aliat cu extrema dreaptă, nu a exclus cooperarea cu ECR în Parlamentul European. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Spaniolul Sánchez va anunța miercuri data recunoașterii palestiniene. Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să anunțe miercuri data exactă la care Madridul și, eventual, alți parteneri europeni vor recunoaște statutul de stat palestinian. Citește mai mult.

LISABONA

Premierul palestinian mulțumește Portugaliei pentru votul privind drepturile ONU și ajutorul umanitar. Premierul palestinian Mohammed Mustafa a mulțumit luni Portugaliei pentru că a votat în favoarea extinderii drepturilor palestinienilor la ONU și pentru sprijinul său umanitar, a declarat ministrul portughez de externe Paulo Rangel. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Polonezul Tusk vrea Iron Dome deasupra Europei. Premierul polonez Donald Tusk și omologii săi din alte țări vor propune Consiliului European și Comisiei "în câteva zile" umbrela de apărare European Sky Shield Initiative (ESSI), a anunțat luni premierul polonez. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

SOFIA

Răcirea inflației sporește șansele Bulgariei de a adera la euro în 2025. Rata anuală a inflației din Bulgaria, care a atins media de 2,4% din zona euro în aprilie și a scăzut sub 3% pentru prima dată din vara anului 2021, crește semnificativ șansele țării de a adopta euro din 2025, a declarat pentru Euractiv Bulgaria ministrul de Finanțe. Citește mai mult.

PRISTINA

Kosovo închide sucursalele unei bănci sârbești din nordul cu probleme. Poliția kosovară a anunțat că a închis luni șase sucursale ale unei bănci sârbe din nordul majoritar sârb al Kosovo, la aproape patru luni după ce Pristina a aplicat legea care prevede că euro este singura monedă legală, afectându-i pe sârbii din nord care încă primesc plăți de la Belgrad în dinari. Citește mai mult.

TIRANA

Deschiderea centrelor de migranți administrate de Italia, în Albania, amânată. Deschiderea a două centre pentru migranți administrate de Italia în Albania, programată pentru luni, a fost amânată din cauza unor lucrări de construcție nefinalizate, a declarat un oficial portuar albanez. Citește mai mult.

