Premierul italian Giorgia Meloni a făcut apel la o abordare pragmatică a UE față de administrația lui Donald Trump | Premierul francez Bayrou vrea să facă politică altfel - dacă opoziția îl lasă.

The Capitals vă aduce cele mai recente informații din întreaga Europă, prin intermediul corespondențelor de pe teren realizate de rețeaua media Euractiv. Vă puteți abona la newsletterul în limba engleză aici.



Știrile europene pe care merită să le citiți. Bine ați venit la The Capitals by Euractiv.



În știrile de astăzi din The Capitals:

ROMA

Înaintea Consiliului European din 19-20 decembrie, premierul italian Giorgia Meloni a făcut apel la o abordare pragmatică a UE față de administrația lui Donald Trump și la un rol mai puternic al UE în NATO, care să corespundă celui al Americii. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

PARIS

Premierul francez Bayrou vrea să facă politică altfel - dacă opoziția îl lasă. Noul prim-ministru francez François Bayrou trebuie să navigheze pe o scenă politică puternic fragmentată și să caute să construiască un consens pentru a evita o nouă cădere a guvernului - însă riscurile sunt reale ca acesta să aibă aceeași soartă ca predecesorul său. Citește mai mult.

BERLIN

Partidele germane sunt de acord: reducerea birocrației în sectorul agroalimentar. Partidele politice din Germania - al doilea mare producător agricol al UE - și-au prezentat viziunea asupra politicilor agroalimentare naționale și ale UE în manifestele lor pentru alegerile anticipate din 23 februarie, cu o promisiune comună: simplificarea. Citește mai mult.

MAREA BRITANIE & IRLANDA

DUBLIN

Autoritatea irlandeză de supraveghere a confidențialității datelor amendează Meta cu 251 de milioane EUR pentru nerespectarea GDPR. Comisia pentru protecția datelor din Irlanda (DPC) a aplicat marți o amendă de 251 de milioane de euro companiei Meta pentru nerespectarea Regulamentului UE privind confidențialitatea datelor (GDPR), potrivit unui comunicat de presă. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

MADRID

Stânga spaniolă oprește votul de neîncredere împotriva premierului Sánchez. Blocul parlamentar spaniol de stânga a blocat temporar marți o propunere de vot de neîncredere împotriva prim-ministrului Pedro Sánchez, înaintată de JxCat. Citește mai mult.

LISABONA

Guvernul regional din Madeira se prăbușește după moțiunea de cenzură. Miguel Albuquerque, șeful guvernului regional din Madeira (PDS/EPP), a căzut din cauza unei moțiuni de cenzură, punând capăt aproape unui deceniu în funcție și patru victorii electorale. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Polonia iese din blocajul UE cu o tranșă iminentă de 9,4 miliarde EUR din Fondul de redresare al UE. Polonia va încasa a doua și a treia tranșă din fondurile sale de redresare, în valoare de 40 de miliarde de zloți (9,4 miliarde EUR), înainte de sfârșitul lunii decembrie, a anunțat ministrul fondurilor și politicii regionale, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Citește mai mult.

BRATISLAVA

Slovacia conduce eforturile pentru continuarea tranzitului de gaze din Ucraina, în timp ce UE rămâne în afara discuțiilor. Principalul cumpărător de gaze al Slovaciei, SPP, și grupuri din Ungaria, Austria și Italia au avertizat marți Comisia Europeană cu privire la riscurile încetării tranzitului de gaze naturale prin Ucraina, în timp ce oficialii UE s-au ținut departe de discuțiile menite să mențină fluxul de gaze rusești. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI

BUCUREȘTI

Comisia deschide o investigație TikTok cu privire la dezinformarea alegerilor prezidențiale din România. La zece zile după anularea alegerilor prezidențiale din România, Comisia Europeană a deschis o investigație privind TikTok, pe fondul acuzațiilor de interferență rusă, potrivit unui comunicat de presă transmis marți. Citește mai mult.

Românul condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei primește cinci ani de închisoare. Curtea de Apel București a condamnat un român, Alexandru Pișcan, pentru că a împărtășit informații militare cu ambasada Rusiei la București. Citește mai mult.

SOFIA

Bulgaria se opune propunerii de regulament al UE privind semințele, după presiunile partidului pro-rus. Țara a respins regulamentul propus de Comisia Europeană privind piața semințelor de legume, ca urmare a presiunilor exercitate de partidul pro-rus Renașterea (ESN). Citește mai mult.

PRISTINA | BELGRAD

Kosovo și Serbia au ajuns la un acord privind implementarea căutării dispăruților de război. Negociatorii șefi ai Serbiei și Kosovo au ajuns marți, la Bruxelles, la un acord privind punerea în aplicare a unei declarații menite să rezolve soarta a peste 1.600 de persoane încă dispărute în urma conflictului din anii 1990. Citește mai mult.

AGENDA:

UE: Se așteaptă ca summitul Balcanilor de Vest să se concentreze pe consolidarea integrării, cooperarea în domeniul migrației, aprofundarea angajamentului politic și politic al UE și multe altele;

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, are întâlniri cu președinta președinției Bosniei și Herțegovinei, Željka Cvijanović, și cu prim-ministrul Macedoniei de Nord, Hristijan Mickoski;

Comisarul pentru extindere Marta Kos are întâlniri cu prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, și cu președintele Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu;

Comisarul pentru Mediterana, Dubravka Suica, are o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Libanului, Abdallah Bou Habib;

Comisarul pentru parteneriate internaționale Jozef Síkela se întâlnește în Mauritania cu prim-ministrul Mokhtar Ould Djay, ministrul economiei și finanțelor Sid'Ahmed Bouh;

Președintele Georgiei, Salome Zourabichvili, se adresează sesiunii plenare a Parlamentului.

*** [Editat de Sarantis Michalopoulos, Martina Monti, Alice Taylor-Braçe, Sofia Mandilara] Translated with DeepL.com (free version)