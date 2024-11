Musk va prelua nou creatul Departament al Eficienței Guvernamentale sub noua administrație Trump, din ianuarie 2025. | Viitoarea coaliție germană, probabil divizată în privința energiei, climei.

În știrile de astăzi din The Capitals:



ROMA



Omul de afaceri miliardar Elon Musk, care va avea un rol cheie în administrația americană sub Donald Trump - s-a alăturat disputei actuale dintre guvernul italian al premierului Giorgia Meloni și justiția țării cu privire la recenta politică de transfer de migranți cu Albania. Citește mai mult.

BERLIN



Viitoarea coaliție germană, probabil divizată în privința energiei, climei. Conform ultimelor sondaje, conservatorii germani din CDU/CSU, conduși de Friedrich Merz, ar trebui să câștige alegerile anticipate din 23 februarie, dar rămân în dezacord cu cel mai probabil partener de coaliție în privința politicii energetice și climatice: Social-democrații (SPD) lui Olaf Scholz. Citiți mai multe.



ȚĂRILE NORDICE ȘI BALTICE



STOCKHOLM

Serviciile sociale suedeze vor avea în curând puteri sporite pentru a combate recrutarea de bande. Guvernul suedez a propus să acorde serviciilor sociale un rol mai important în prevenirea alăturării tinerilor la bandele criminale prin modificarea normelor de confidențialitate între serviciile publice. Citiți mai multe.



SUDUL EUROPEI



MADRID

Spania va propune redirecționarea fondurilor UE neutilizate pentru redresare către Valencia, afectată de inundații. Guvernul spaniol va propune Comisiei Europene să modifice planul de reconstrucție post-COVID pentru a redirecționa fondurile UE neutilizate către „reconstrucția și revitalizarea” zonelor cele mai afectate de ploile torențiale și inundațiile recente. Citește mai mult.



LISABONA



Ministrul portughez de externe avertizează cu privire la „tendința culturală” a UE de a suprareglementa. Ministrul portughez de externe, Paulo Rangel, a avertizat marți asupra dezavantajului „tendinței culturale” a Europei de a „suprareglementa” și a făcut apel la un „echilibru” mai bun între dezvoltarea tehnologică și apărarea democrației și a drepturilor omului. Citește mai mult.



EUROPA DE EST



PRAGA

Noi sondaje arată o creștere a sprijinului pentru partidul populist Motorists din Cehia. Partidul populist de dreapta Motorists for Themselves, parte a grupului Patriots for Europe (Patrioți pentru Europa), a înregistrat câștiguri semnificative, potrivit noilor date de sondaj publicate de agenția Median. Citește mai mult.



VARȘOVIA



Parlamentul polonez dezbate transformarea Ajunului Crăciunului în sărbătoare publică. Parlamentarii polonezi examinează un proiect de lege care ar face din Ajunul Crăciunului o sărbătoare publică oficială, susținătorii sperând că noua lege ar putea intra în vigoare încă din 2024. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA

Președintele bulgar susține la Baku obiectivul de zero emisii nete de carbon. Președintele bulgar Rumen Radev a vorbit marți despre amenințarea schimbărilor climatice la summitul COP29 de la Baku, unde a susținut un obiectiv net zero, recunoscând că, în urmă cu doar 10 ani, ar fi crezut că obiectivul este incompatibil cu competitivitatea. Citește mai mult.



BUCUREȘTI



Candidații la alegerile din România folosesc conturi false pentru a-și defăima adversarii. Conturi false de social media sunt folosite în actualele campanii electorale prezidențiale și parlamentare din România pentru a crește artificial popularitatea anumitor candidați și pentru a promova conținuturi care îi vizează pe adversarii acestora, potrivit unei analize a Serviciului Român de Informații (SRI). Citește mai mult.



