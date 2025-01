Reformă radicală a programelor de învățământ primar și secundar din țară. | Austria „ar trebui cu adevărat să părăsească” UE.

ROMA

Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a anunțat o reformă radicală a programelor de învățământ primar și secundar din țară, pe care partidele de opoziție au criticat-o ca fiind retrogradă și prea nostalgică. Citește mai mult.

EUROPA DE VEST

BERLIN

Verzii germani, criticați pentru propunerea de reformă a securității sociale. Criticii spun că propunerea candidatului Verzilor germani la funcția de cancelar, Robert Habeck, de a plăti contribuții la asigurările sociale pentru câștigurile de capital ar putea reduce apetitul deja scăzut al germanilor pentru investițiile pe piețele de capital. Citește mai mult.

VIENA

Austria „ar trebui cu adevărat să părăsească” UE, afirmă un deputat de extremă dreapta într-o înregistrare video secretă. La o reuniune a Partidului Libertății din Austria, de extremă-dreapta, alimentată cu bere, desfășurată săptămâna aceasta, membri ai parlamentului s-au referit la refugiații afgani ca la „agresori sexuali înarmați cu cuțite” și la „reprimarea exprimării” din partea UE, după cum reiese din înregistrările filmate cu camera ascunsă. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

STOCKHOLM

Suedia încearcă să elimine membrii cu dublă cetățenie ai bandelor infracționale. Guvernul de centru-dreapta al Suediei și aliatul său de extremă dreapta doresc să modifice constituția țării pentru a le retrage cetățenia suedeză cetățenilor cu dublă cetățenie implicați în infracțiuni comise de bande. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Meloni anunță un nou cablu pentru a exploata energia hidroelectrică albaneză. Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat astăzi un acord cu Albania și Emiratele Arabe Unite pentru construirea unui cablu electric subacvatic care să traverseze Marea Adriatică și să lege Tirana de Roma. Citește mai mult.

MADRID

Spania insistă asupra „retragerii complete” a Israelului din Liban. Israelul trebuie să se retragă complet din Liban, a declarat ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, în timp ce anunța donația Madridului de 10 milioane de euro pentru forțele armate libaneze în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Citește mai mult.



NICOSIA



Biden „rupe” embargoul asupra armelor din Cipru. Președintele american Joe Biden a decis să includă Ciprul în trei programe de apărare, chiar dacă acesta este încă supus restricțiilor ITAR. Casa Albă a anunțat că această măsură va consolida securitatea Statelor Unite și va promova pacea mondială.

La Nicosia, surse guvernamentale au explicat că decizia sporește capacitatea de descurajare a armatei cipriote și relația acesteia cu sistemul militar american.



Decizia lui Biden vine înaintea unei reuniuni informale privind problema cipriotă, care va avea loc la jumătatea lunii martie, în Elveția, între Cipru, Grecia, Turcia, Regatul Unit și conducerea teritoriului ocupat al insulei cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres.



EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Rusia a planificat „acte de teroare” în aer, spune Tusk din Polonia. Rusia a planificat „acte de teroare” împotriva aeronavelor din Polonia și din alte țări, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk. Citește mai mult.



Polonia și Ucraina încheie un acord privind exhumarea victimelor masacrelor din al Doilea Război Mondial. Salutat drept un „progres” în relații, acordul semnat de Polonia și Ucraina în vederea soluționării unei dispute istorice privind exhumările din timpul războiului ar putea deschide calea către o cooperare și mai strânsă. Citește mai mult.



Propunerea Poloniei privind culturile plantelor modificate genetic stârnește o dezbatere juridică. Varșovia militează pentru noi norme privind culturile biotehnologice inovatoare, însă propunerile sale controversate privind brevetabilitatea au îngrijorat micii fermieri și industria semințelor. Citește mai mult.

PRAGA



Cehia este pregătită să discute cu SUA despre limitarea exporturilor de cipuri AI. Guvernul ceh și-a manifestat dorința de a negocia cu SUA cu privire la controalele recent anunțate asupra exporturilor de cipuri AI. Citește mai mult.



BRATISLAVA



Guvernul Fico vizează un student slovac pentru gestul pro-Ucraina. Oficialii guvernului slovac au criticat un tânăr student care a refuzat să dea mâna cu președintele Peter Pellegrini în cadrul unei ceremonii oficiale în timp ce purta o panglică pro-ucraineană pe jachetă - un gest lăudat pe scară largă de sectoarele pro-ucrainene și anti-guvernamentale ale societății slovace. Citește mai mult.



ȘTIRI DIN BALCANI



SOFIA

Bulgaria pe punctul de a obține un guvern. După patru ani în care nu a reușit să formeze un guvern viabil și după alegeri anticipate repetate, Bulgaria este pe punctul de a avea un cabinet, deși surprizele de ultim moment sunt întotdeauna la orizont. Citește mai mult.



BUCUREȘTI

Presiunea extremei drepte pentru suspendarea președintelui României, supranumită „destabilizare”. Partidele românești de extremă dreapta AUR și POT și-au anunțat intenția de a demara procedurile pentru suspendarea din funcție a președintelui Klaus Iohannis, un demers despre care politologul Cristian Pîrvulescu spune că are șanse minime de reușită și vizează în primul rând destabilizarea țării. Citește mai mult.



AGENDA:



UE: Președinta Parlamentului, Roberta Metsola, îl găzduiește pe premierul palestinian și ministrul afacerilor externe, Mohammad Mustafa;

Vicepreședintele Comisiei Teresa Ribera participă la evenimentul Bruegel pe tema „Clean Industrial Deal”;

Comisarul pentru comerț și securitate economică, relații interinstituționale și transparență, Maroš Šefčovič, îl primește pe președintele și directorul general al Fundației Europene pentru Climă, Laurence Tubiana;

Democrația, justiția, statul de drept și protecția consumatorilor: Comisarul Michael McGrath are întâlniri cu prim-vicepreședintele Curții Penale Internaționale (CPI), Rosario Salvatore Aitala Registratorul Osvaldo Zavala Giler, procurorul Karim Ahmad Khan; se întâlnește cu directorul executiv al Registrului daunelor pentru Ucraina, Markiyan Kliuchkovskyi;

Comisarul pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, rostește discursul de deschidere la conferința la nivel înalt pe tema „Eliminarea lacunelor de date privind schimbările climatice”;

Comisara pentru extindere Marta Kos în vizită oficială la Podgorica, Muntenegru: are întâlniri cu președintele Jakov Milatović și cu prim-ministrul Milojko Spajić și multe altele;

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European votează cu privire la numirea Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD).

