BERLIN

Partidul liberal FDP (Renew), partener junior în coaliția tripartită din Germania, va bloca orice încercare de relocare a refugiaților din Lampedusa în țară, a anunțat luni secretarul general al formațiunii, în timp ce italianca Giorgia Meloni și-a schimbat discursul din cel "naționalist" în cel care caută acum o soluție europeană la această problemă. Citește mai mult în The Capitals (en).

VIENA | BUCUREȘTI

România amenință că va da în judecată Austria din cauza veto-ului cu privire la Schengen. Premierul român Marcel Ciolacu a anunțat din nou că va da în judecată Austria la Curtea de Justiție a UE dacă aceasta nu va ridica până în decembrie veto-ul asupra cererii de aderare a țării la Schengen. Citește mai mult în The Capitals

PARIS

Un ministru francez își oferă sprijinul pentru Italia și îi salută pe cei "eligibili pentru azil". Ministrul francez de interne, Gérald Darmanin, s-a deplasat luni la Roma pentru a "ajuta Italia să își țină frontiera", în contextul în care insula italiană Lampedusa se confruntă cu un aflux major de migranți. Citește mai mult în The Capitals (en)

BRUXELLES

Orașul Bruxelles vrea ca mai mulți non-belgieni să participe la alegerile locale. Autoritățile din Bruxelles doresc să încurajeze mai mulți non-belgieni să își exercite dreptul de vot la alegerile municipale, un drept pe care majoritatea nu l-au folosit de când le-a fost acordat în 2006. Citește mai mult în The Capitals (en).

Belgia se angajează să participe la un nou fond global pentru locuri de muncă, alături de Spania și Germania. Belgia alocă 3 milioane de euro pentru Acceleratorul global pentru locuri de muncă și protecție socială și pentru tranziții echitabile, a anunțat ministrul belgian al cooperării pentru dezvoltare, Caroline Gennez, în timp ce Germania și Spania s-au angajat să aloce 7 milioane de euro și, respectiv, 10 milioane de euro noului fond, înainte de sesiunea Adunării Generale a ONU de luni de la New York. Citește mai mult în The Capitals (en).

REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

DUBLIN

Cei doi eurodeputați verzi din Irlanda vor candida din nou în 2024. Europarlamentarii Ciarán Cuffe și Grace O'Sullivan vor candida din nou la alegerile din 2024, punând accentul pe justiția socială și îmbunătățirea mediului, au declarat luni candidații pentru Euractiv. Citește mai departe în The Capitals (en).

SUDUL EUROPEI

MADRID

Socialiștii spanioli îndeamnă UE "să nu se opună prin veto" ca limba catalană să intre în rândul limbilor oficiale ale UE. Filiala catalană a Partidului Socialist spaniol (PSC) a îndemnat luni toate statele membre ale UE să nu se opună prin veto unei propuneri de a face din catalană o nouă limbă oficială a blocului european, așa cum au cerut forțele separatiste regionale luni, în ajunul unei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale de la Bruxelles. Citește mai mult în The Capitals (en).

LISABONA

Banca Portugaliei: Menținerea dobânzilor la nivelul actual este decisivă pentru scăderea inflației. Menținerea ratelor dobânzilor la nivelul actual va fi 'decisivă' pentru scăderea inflației, a declarat luni guvernatorul Băncii Portugaliei, Mário Centeno, adăugând că el consideră ratele inflației 'mai nedrepte din punct de vedere social' decât măsurile de combatere a acesteia. Citește mai mult în The Capitals (en).

EUROPA DE EST

PRAGA

Europarlamentar ceh: Noile reguli de transparență vor îngreuna munca membrilor onești. Parlamentul European și-a revizuit Regulamentul de procedură pentru a-și consolida integritatea și transparența după recentul scandal de corupție Qatargate, dar eurodeputatul ceh Alexander Vondra avertizează că noile reguli vor îngreuna munca celor decenți și cinstiți. Citește mai mult în The Capitals (en).

KIEV

Ucraina depune plângere la OMC împotriva Poloniei, Slovaciei și Ungariei pentru interzicerea importurilor de produse agricole. Ucraina a intentat procese la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) împotriva Poloniei, Slovaciei și Ungariei, ca urmare a deciziei acestora de a interzice unilateral bunurile agricole ucrainene. Citește mai mult în The Capitals (en).

BRATISLAVA

Rezistența față de ecologizarea agriculturii va rămâne și după alegerile din Slovacia. Mulți politicieni care se luptă pentru locurile din parlamentul slovac au arătat o lipsă clară de entuziasm față de ecologizarea politicii agricole a UE privind OMG-urile, pesticidele și terenurile neproductive, în contextul în care se apropie alegerile din 30 septembrie. Citește mai mult în The Capitals (en).

ȘTIRI DIN BALCANI

PRIȘTINA

Se înmulțesc acuzațiile de părtinire la adresa trimisului special pentru dialog în Kosovo. Trimisul special al UE pentru dialogul Kosovo-Serbia a fost acuzat de părtinire în favoarea Serbiei, potrivit premierului kosovar Albin Kurti, care a trimis scrisori liderilor Italiei, Germaniei, Franței și SUA cu privire la această situație. Citește mai mult în The Capitals (en).

SOFIA

Ministru bulgar: Propaganda rusă a provocat proteste împotriva importurilor de cereale ucrainene. Problema cu importul de cereale ucrainene în Bulgaria a fost creată de propaganda rusă, a declarat luni ministrul Transporturilor, Todor Gvozdeykov, după ce producătorii bulgari de cereale - care au cerut interzicerea importului de produse agricole din Ucraina - au blocat principalele drumuri din țară. Citește mai mult în The Capitals (en).

BUCUREȘTI



Exporturi de cereale: 'Gentleman's agreement' între premierii român și ucrainean. Premierul român Marcel Ciolacu și omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, au purtat discuții sâmbătă și duminică pentru a rezolva chestiunea cerealelor, după decizia Comisiei Europene de vineri de a nu prelungi restricțiile la exporturile de cereale din Ucraina către UE. Citește mai mult în The Capitals (en).



BELGRAD



Ministrul sârb al Eurointegrării: Abordarea Serbiei pentru combaterea schimbărilor climatice. Nu trebuie să introducem doar normele UE, ci și acorduri regionale pentru a lupta foarte bine împotriva schimbărilor climatice în regiune, a declarat pentru EURACTIV ministrul sârb al Eurointegrării. Citește mai mult în The Capitals (en).



PRISTINA



Von Cramon: Serbia trebuie să aleagă UE sau Rusia, trebuie abordate drepturile albanezilor din sud. Dacă Serbia nu dorește să adere la UE și preferă în schimb să își cultive relația cu Rusia, UE nu ar trebui să o forțeze, a declarat europarlamentarul și raportorul Parlamentului European pentru Kosovo, Viola von Cramon, într-un interviu acordat EURACTIV abordând și problema ștergerii albanezilor din registrele de stare civilă din sudul Serbiei. Citește mai mult în The Capitals (en).



